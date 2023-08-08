Прокуратура РФ обвинила Украину в причастности к поджогам военкоматов

МВД России и Генпрокуратура страны во вторник представители свои выводы в связи с десятками случаев поджогов военкоматов в разных городах.

Ведомства официально заявили о мошеннической схеме - с целью "вовлечения россиян в совершение терактов и диверсий под предлогом спасения денежных

средств" или "содействия в задержании преступников". "Сотрудники МВД отмечают резкий рост количества поступающих из регионов сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики", - говорится в сообщении российского министерства. МВД обращает внимание на то, что большинство жертв звонков - люди пожилого возраста.

В Киеве заявления о причастности украинской стороны к нападениям на военкоматы в России не комментировали.

В заявлении российской Генпрокуратуры прямо утверждается, что преступления совершаются россиянами "по так называемым «указаниям», поступившим им по телефону с территории Украины". Мошенников, по версии прокуратуры, финансируют организации, связанные с украинскими властями.

С конца июля в России подожгли более трех десятков военкоматов. Многие из задержанных за попытку поджога утверждали, что стали жертвой мошенников, которые давали указания от имени "сотрудников ФСБ".

Русская служба Би-би-би в недавней публикации отмечала, что столь масштабной волны атак на военкоматы не было с тех пор, как в сентябре 2022 года в России объявили так называемую частичную мобилизацию на войну в Украине. Одновременно авторы статьи напомнили о подписании президентом России Владимиром Путиным закона, который многократно увеличил штрафы за неявку в военкомат по повестке. Позднее, 4 августа,Путин подписал закон об увеличении периода призывного возраста, который теперь составляет с 18 до 30 лет.