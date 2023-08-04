Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о призыве на срочную службу россиян в возрасте с 18 до 30 лет. Ранее предельным возрастом для призыва считались 27 лет.

Подписанный документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Те, кому до конца 2023 года исполнится 27 лет, под действие нового закона не попадает.

Помимо этого президент подписан закон, вводящий запрет на выезд за границу для граждан со дня вручения им повестки, в том числе по месту работы или учёбы.

Госдума в апреле одобрила закон о создании единого реестра военнообязанных, который приравнивает электронные повестки к бумажным. Минцифры прогнозирует, что реестр запустят не раньше осени.

Ещё один документ, подписанный Путиным, касается Росгвардии. Она сможет иметь на вооружении тяжёлую военную технику, а госзакупки для ведения боевых действий против Украины будут проводиться по упрощённой процедуре. Минобороны сможет заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика.

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