Прокуратура запросила отцу Ивана Жданова три года колонии

Прокуратура в ходе заседания суда в Ненецком автономном округе потребовала назначить три года лишения свободы Юрию Жданову, отцу соратника Навального Ивана Жданова, по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил в твиттере его адвокат Владимир Воронин.

67-летнего Юрия Жданова арестовали 29 марта по обвинению в превышении должностных полномочий, однако позже ему предъявили обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, летом 2019 года, находясь на должности заместителя главы посёлка Искателей Ненецкого автономного округа, он рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. По словам Ивана Жданова, его отец не знал об этом.

Соратник Навального считает, что уголовное дело против его отца является местью российских властей за политическую деятельность самого Ивана Жданова. "Это совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента", – заявлял он.