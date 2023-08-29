Прокуратура земли Берлин закрыла дело в отношении солиста Rammstein Тилля Линдемана. Расследование подозрений в совершении половых преступлений и нарушении закона о наркотических веществах, которое было начато по заявлению частных лиц, прекращено. В пресс-релизе прокуратуры говорится, что следствие провело исчерпывающий анализ всех имеющихся улик – сообщений СМИ и показаний свидетелей.

Сообщается, что подозрения Линдеманна в том, что он предпринимал сексуальные действия против желания женщин, применял наркотические вещества для манипуляцией волей и сознанием потерпевших или использовал свое положение для принуждения малолетних к половым отношениям, оказались безосновательными. В ходе следствия также не подтвердились распространенные СМИ рассказы очевидцев.

Прокуратура подчеркивает, что потерпевшие обращались не в правоохранительные органы, а к журналистам, которые ссылались на свое право отказа от дачи показаний. Поэтому у следователей не было возможности конкретизировать улики или проверить достоверность их показаний. Непосредственное заслушивание потерпевших или свидетелей также не представлялось возможным.

Кроме того, никаких указаний на совершенное преступление не поступало и от правоохранительных органов в Литве, которые отказались начинать следствие по заявлению Шелби Линн. Девушка утверждала, что лидер Rammstein принуждал её к сексу после концерта группы в Вильнюсе, используя наркотические вещества.

Подозрения в отношении российской гражданки Алены Макеевой, якобы организовывавшей отбор девушек для сексуальных контактов с Линдеманном после концертов группы, не подтвердились. Дело против неё также было закрыто.