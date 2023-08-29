Прокуратура земли Берлин закрыла дело в отношении солиста Rammstein Тилля Линдемана. Расследование подозрений в совершении половых преступлений и нарушении закона о наркотических веществах, которое было начато по заявлению частных лиц, прекращено. В пресс-релизе прокуратуры говорится, что следствие провело исчерпывающий анализ всех имеющихся улик – сообщений СМИ и показаний свидетелей.
Сообщается, что подозрения Линдеманна в том, что он предпринимал сексуальные действия против желания женщин, применял наркотические вещества для манипуляцией волей и сознанием потерпевших или использовал свое положение для принуждения малолетних к половым отношениям, оказались безосновательными. В ходе следствия также не подтвердились распространенные СМИ рассказы очевидцев.
Прокуратура подчеркивает, что потерпевшие обращались не в правоохранительные органы, а к журналистам, которые ссылались на свое право отказа от дачи показаний. Поэтому у следователей не было возможности конкретизировать улики или проверить достоверность их показаний. Непосредственное заслушивание потерпевших или свидетелей также не представлялось возможным.
Кроме того, никаких указаний на совершенное преступление не поступало и от правоохранительных органов в Литве, которые отказались начинать следствие по заявлению Шелби Линн. Девушка утверждала, что лидер Rammstein принуждал её к сексу после концерта группы в Вильнюсе, используя наркотические вещества.
Подозрения в отношении российской гражданки Алены Макеевой, якобы организовывавшей отбор девушек для сексуальных контактов с Линдеманном после концертов группы, не подтвердились. Дело против неё также было закрыто.
- В июне этого года сразу несколько женщин, некоторые анонимно, выступили с обвинениями в адрес Тилля Линдеманна. Информация о злоупотреблении доверием фанаток группы стала известна после открытого заявления Шелби Линн из Ирландии. В конце мая она рассказала, что во время вечеринки перед концертом Rammstein в Вильнюсе ей могли подмешать наркотики. Линн опубликовала фотографии, на которых были видны большие гематомы по всему телу. Линн рассказала, что из-за провалов памяти она не знает, откуда они взялись.
- После выдвинутых в адрес Линдеманна обвинений компания Universal Music Entertainment приостановила маркетинговое и рекламное сотрудничество с Rammstein.
- Барабанщик группы Кристоф Шнайдер написал в инстаграме, что Линдеманн за последние несколько лет отдалился от группы, организовывал свои проекты и проводил собственные вечеринки. Хотя Шнайдер не думает, что "речь шла о чем-то запрещенном, однако были сформированы структуры, которые не соответствовали представлениям членов группы".
- Тилль Линдеманн все обвинения отвергает. Адвокаты музыканта сообщили, что все подозрения не соответствуют действительности.
Форум