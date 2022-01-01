Бастрыкин поручил проверить концерт лидера Rammstein в Новосибирске

Глава Следственного комитета Александр Бастыркин поручил проверить доводы общественников, которые потребовали отменить концерт лидера Rammstein Тилля Линдеманна 26 января в Новосибирске.

Жители Новосибирска напомнили, что музыкант из Германии "ранее имел проблемы с законом". "В своем обращении активисты высказывают солидарность с мнением председателя Следственного комитета, который в интервью "Российское газете" заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты" и с тем, что ей необходимо дать отпор", — говорится в обращении.

Авторы письма назвали творчество Линдемана посягательством на общественную нравственность и традиции.

Летом 2021 года было отменено выступление фронтмена Rammstein на частном концерте в Твери. Сотрудники полиции тогда объяснили решение ограничениями из-за коронавируса. А в середине августа Санкт-Петербургский музей "Эрмитаж" обвинил Линдеманна в незаконной продаже цифровых изображений коллекции музея.