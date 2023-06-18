Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

По делу фронтмена Rammstein о домогательствах проходит россиянка

Тилль Линдеманн

В расследовании прокуратуры федеральной земли Берлин в по делу фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в числе подозреваемых числится Алёна Макеева. По версии следователей, гражданка России занималась подбором девушек для вечеринок после концертов. Об этом сообщает издание Die Welt.

Макеева называла себя "директором по кастингу" и приглашала в инстаграме девушек подавать свои резюме для отбора в зону перед сценой и впоследствии для вечеринок, после которых Линдеманн вступал с фанатками в сексуальный контакт, утверждают прокуроры.

Представитель прокуратуры сообщил, что следствие начато на основании "многочисленных заявлений лиц, которые не участвовали в непосредственных преступных деяниях". Речь идёт о вероятных сексуальных преступлениях и распространении наркотиков. Других разъяснений прокуратура предоставить пока не может.

Макеева и Линдеманн познакомились в 2013 году во время фестиваля в Самаре, где россиянка родилась и проживала. Макеева неоднократно посещала концерты Rammstein. Кроме того, она сообщала в инстаграме , что праздновала день рождения Линдеманна на его яхте в Петербурге.

С ноябра 2018 года Макеева целеноправленно приглашала в социальных сетях девушек для вечеринок Линдеманна после концертов Rammstein. Среди требований подозреваемая, в частности, называла минимальные знания английского или немецкого языков и приятная внешность.

Адвокаты Линдеманна и представиели Rammstein отказались давать ответы на вопросы, получала ли Макеева заказы от Линдеманна и оплачивались ли её услуги по поиску девушек.

По информации Die Welt, в начале июня группа запретила Макеевой доступ к своим концертам. Возвратилась ли Макеева после этого на родину или осталась в Германии, неизвестно. Уголовная ответственность возможна, только если обвиняемый находится в ФРГ.

В прошедшие недели сразу несколько женщин, некоторые анонимно, обвинили Линдеманна в сексуализированных домогательствах после концертов. Информация о злоупотреблении доверием фанаток группы стала известна после открытого заявления Шелби Линн из Ирландии.

В конце мая она рассказала, что во время вечеринки перед концертом Rammstein в Вильнюсе ей могли подмешать наркотики. Линн опубликовала фотографии, на которых были видны большие гематомы по всему телу. Девушка рассказала, что из-за провалов памяти она не знает, откуда они взялись.

После этого другие женщины и девушки описали в разговорах с немецкими СМИ и в соцсетях подобные ситуации во время вечеринок до и после концертов Rammstein. Многие допускали, что им намеренно давали наркотики. Кроме того женщины рассказывали о сексуальных домогательствах со стороны Тилля Линдеманна. Речь шла также об изнасиловании.

После обвинений в адрес Линдеманна, компания Universal Music Entertainment приостановила маркетинговое и рекламное сотрудничество с Rammstein.

Барабанщик группы Кристоф Шнайдер написал в инстаграме, что Линдеманн за последние несколько лет отдалился от группы, организовывал свои проекты и проводил собственные вечеринки. Частные мероприятия певца не следует путать с официальными вечеринками группы, считает Шнайдер.

Тилль Линдеманн все обвинения отвергает. Адвокаты музыканта сообщили, что все подозрения не соответствуют действительности.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG