По делу фронтмена Rammstein о домогательствах проходит россиянка

В расследовании прокуратуры федеральной земли Берлин в по делу фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в числе подозреваемых числится Алёна Макеева. По версии следователей, гражданка России занималась подбором девушек для вечеринок после концертов. Об этом сообщает издание Die Welt.

Макеева называла себя "директором по кастингу" и приглашала в инстаграме девушек подавать свои резюме для отбора в зону перед сценой и впоследствии для вечеринок, после которых Линдеманн вступал с фанатками в сексуальный контакт, утверждают прокуроры.

Представитель прокуратуры сообщил, что следствие начато на основании "многочисленных заявлений лиц, которые не участвовали в непосредственных преступных деяниях". Речь идёт о вероятных сексуальных преступлениях и распространении наркотиков. Других разъяснений прокуратура предоставить пока не может.

Макеева и Линдеманн познакомились в 2013 году во время фестиваля в Самаре, где россиянка родилась и проживала. Макеева неоднократно посещала концерты Rammstein. Кроме того, она сообщала в инстаграме , что праздновала день рождения Линдеманна на его яхте в Петербурге.

С ноябра 2018 года Макеева целеноправленно приглашала в социальных сетях девушек для вечеринок Линдеманна после концертов Rammstein. Среди требований подозреваемая, в частности, называла минимальные знания английского или немецкого языков и приятная внешность.

Адвокаты Линдеманна и представиели Rammstein отказались давать ответы на вопросы, получала ли Макеева заказы от Линдеманна и оплачивались ли её услуги по поиску девушек.

По информации Die Welt, в начале июня группа запретила Макеевой доступ к своим концертам. Возвратилась ли Макеева после этого на родину или осталась в Германии, неизвестно. Уголовная ответственность возможна, только если обвиняемый находится в ФРГ.

В прошедшие недели сразу несколько женщин, некоторые анонимно, обвинили Линдеманна в сексуализированных домогательствах после концертов. Информация о злоупотреблении доверием фанаток группы стала известна после открытого заявления Шелби Линн из Ирландии.

В конце мая она рассказала, что во время вечеринки перед концертом Rammstein в Вильнюсе ей могли подмешать наркотики. Линн опубликовала фотографии, на которых были видны большие гематомы по всему телу. Девушка рассказала, что из-за провалов памяти она не знает, откуда они взялись.

После этого другие женщины и девушки описали в разговорах с немецкими СМИ и в соцсетях подобные ситуации во время вечеринок до и после концертов Rammstein. Многие допускали, что им намеренно давали наркотики. Кроме того женщины рассказывали о сексуальных домогательствах со стороны Тилля Линдеманна. Речь шла также об изнасиловании.

После обвинений в адрес Линдеманна, компания Universal Music Entertainment приостановила маркетинговое и рекламное сотрудничество с Rammstein.

Барабанщик группы Кристоф Шнайдер написал в инстаграме, что Линдеманн за последние несколько лет отдалился от группы, организовывал свои проекты и проводил собственные вечеринки. Частные мероприятия певца не следует путать с официальными вечеринками группы, считает Шнайдер.

Тилль Линдеманн все обвинения отвергает. Адвокаты музыканта сообщили, что все подозрения не соответствуют действительности.