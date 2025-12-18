Ссылки для упрощенного доступа

Прокурор в суде Баку потребовал для Рубена Варданяна пожизненный срок

Рубен Варданян на заседании суда в Баку
Рубен Варданян на заседании суда в Баку
Слушать
4 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Прокурор военного суда в Баку запросил пожизненное лишение свободы для бывшего госминистра самопровозшлашенной Нагорно-Карабахской республики и предпринимателя Рубена Варданяна. Ему предъявлены более 40 обвинений, включая финансирование терроризма, создание незаконных вооруженных формирований, незаконное пересечение границы, а также умышленное убийство и насильственный захват власти.

18 декабря семья Варданяна опубликовала заявление, которое он намерен огласить в последнем слове. В нём Варданян подчеркнул, что не признает происходящее судом и отказывается участвовать в "имитации правосудия".

"Разбирательство, которое проходит в Баку, не соответствует базовым стандартам справедливого суда и потому не может рассматриваться как суд в подлинном смысле этого слова", — говорится в обращении.

Варданяна задержали 27 сентября 2023 года на границе с Арменией при попытке покинуть Карабах, территория которого вернулась под контроль Азербайджана в результате военной операции.

Судебный процесс над Варданяном и другими руководителями сепаратистского региона начался в январе 2025 года. Варданян неоднократно утверждал, что следствие и суд проходят с нарушениями: дело рассматривает военный трибунал, защита не получила полного доступа к материалам, а обвинение содержит "грубые ошибки". В СИЗО обвиняемый дважды объявлял голодовку.

Азербайджанская сторона утверждает, что процессуальные права Варданяна, включая защиту и использование языка, которым он владеет, были обеспечены.

  • Рубен Варданян – основатель брокерской компании "Тройка Диалог" и бизнес-школы "Сколково", ранее входил в список богатейших людей России. В 2022 году он отказался от российского гражданства и переехал в Нагорно-Карабахскую республику. Азербайджанские власти подвергали его резкой критике, обвиняя в том, что он препятствует армяно-азербайджанским мирным договорённостям, достигнутым в 2020 году при посредничестве Москвы.
  • Российские деятели культуры, науки и образования выступили в его поддержку, подписав коллективное письмо. Среди авторов обращения — Александр Архангельский, Евгений Водолазкин, Марина Лошак, Павел Лунгин, Александр Сокуров и другие.
  • Карабах, согласно международному праву, является частью Азербайджана. Большая часть региона более 30 лет находилась под контролем властей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. Над частью территории Баку вернул контроль в результате 44-дневной войны осенью 2020 года. В сентябре 2023 года Азербайджан провёл в регионе военную операцию, по результатам которой непризнанная армянская республика прекратила существование и восстановил над регионом свою юрисдикцию.
  • Около 120 тысяч человек, преимущественно этнических армян, вынуждены были покинуть свои дома из-за опасений преследований со стороны азербайджанских властей. Баку призывал армянское население остаться в Карабахе и принять азербайджанское гражданство. Азербайджан также сообщал, что гарантирует соблюдение всех прав для армян, решивших остаться в Карабахе.
Бои в Купянске
Бои в Купянске

Переговоры США и Украины

Аудионовости

Новости
Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


