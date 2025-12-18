Прокурор в суде Баку потребовал для Рубена Варданяна пожизненный срок

Прокурор военного суда в Баку запросил пожизненное лишение свободы для бывшего госминистра самопровозшлашенной Нагорно-Карабахской республики и предпринимателя Рубена Варданяна. Ему предъявлены более 40 обвинений, включая финансирование терроризма, создание незаконных вооруженных формирований, незаконное пересечение границы, а также умышленное убийство и насильственный захват власти.

18 декабря семья Варданяна опубликовала заявление, которое он намерен огласить в последнем слове. В нём Варданян подчеркнул, что не признает происходящее судом и отказывается участвовать в "имитации правосудия".

"Разбирательство, которое проходит в Баку, не соответствует базовым стандартам справедливого суда и потому не может рассматриваться как суд в подлинном смысле этого слова", — говорится в обращении.

Варданяна задержали 27 сентября 2023 года на границе с Арменией при попытке покинуть Карабах, территория которого вернулась под контроль Азербайджана в результате военной операции.

Судебный процесс над Варданяном и другими руководителями сепаратистского региона начался в январе 2025 года. Варданян неоднократно утверждал, что следствие и суд проходят с нарушениями: дело рассматривает военный трибунал, защита не получила полного доступа к материалам, а обвинение содержит "грубые ошибки". В СИЗО обвиняемый дважды объявлял голодовку.

Азербайджанская сторона утверждает, что процессуальные права Варданяна, включая защиту и использование языка, которым он владеет, были обеспечены.

Рубен Варданян – основатель брокерской компании "Тройка Диалог" и бизнес-школы "Сколково", ранее входил в список богатейших людей России. В 2022 году он отказался от российского гражданства и переехал в Нагорно-Карабахскую республику. Азербайджанские власти подвергали его резкой критике, обвиняя в том, что он препятствует армяно-азербайджанским мирным договорённостям, достигнутым в 2020 году при посредничестве Москвы.

Российские деятели культуры, науки и образования выступили в его поддержку, подписав коллективное письмо. Среди авторов обращения — Александр Архангельский, Евгений Водолазкин, Марина Лошак, Павел Лунгин, Александр Сокуров и другие.