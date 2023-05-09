"Пропагандисты – самые уязвимые". Блогеры о покушении на Прилепина

В субботу 6 мая был взорван автомобиль Захара Прилепина, писателя, известного своими провоенными взглядами и воевавшего в Донбассе на стороне "ДНР". Писатель был ранен, погиб его водитель, охранник и бывший сослуживец, участник ополчения Александр Шубин с позывным "Злой". Придя в себя в больнице, Прилепин написал пост, в котором пояснил, что водитель на этот раз ехал на пассажирском сиденье.

Следственный комитет классифицировал подрыв автомобиля как теракт. Российский МИД обвинил в нем украинские власти и косвенно - США, "чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 г. кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине", - говорится в заявлении ведомства. В максимально доходчивой форме об этом написала в соцсетях Мария Захарова:

Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами.

Прямая ответственность США и Британии.

Молимся за Захара.

Многие комментаторы уверены, что Захара Прилепина давно пора переклассифицировать из писателей в боевики, а российский МИД - в орган пропаганды.

Александр Рыклин

Интересно, с каких пор атака на двух комбатантов, воющих на стороне оккупационной армии, чьи действия большинством мирового сообщества признаны преступными, называется терактом? По какой-такой классификации?

Алексей Нойнец

Прилепин комбатант. "...я управлял боевым подразделением, которое убивало людей. В больших количествах. Я это знаю хорошо, и как мне потом с этим разбираться?.. Эти люди просто умерли, они просто лежат в земле, они просто убиты. И их много. Просто ни одно подразделение из донецких батальонов по показателям не могло сравниться с моим батальоном. Всё, что мы делали, — это голимый беспредел, что мы вытворяли." сообщил нам Прилепин.

Это не терроризм, это боевые действия одного государства по защите своих территорий и суверенитета от агрессии другого государства.

Аркадий Дубнов

Российский МИД возложил ответственность за покушение на Прилепина на США.

Кто бы сомневался?

И не спрашивайте, вот, к примеру, Песков ушел от ответа.

Он что-то знает?

Илья Шепелин

Говорили, стендаперы все из России в Грузию уехали. Ан нет, в миде ещё несколько осталось

«Ответственность за теракт против Прилепина лежит в первую очередь на США, заявили в МИД РФ» — ТАСС

А то, что вы полтора года только и делаете, что в штаны себе какаете, — тоже ответственность США?

Ряд комментаторов между тем с определением покушения как теракт согласны и осуждают его.

Александр Кынев

Про покушение на Прилепина. Я крайне негативно отношусь к его взглядам и политической деятельности. Но я категорически против терроризма как методов борьбы. Терроризм нельзя оправдать ничем. Это дорога в никуда, в дурную бесконечность мести, которая может только умножить зло.

Галина Юзефович

И позволю себе напомнить цитату:

"Многие из живущих достойны смерти, и многие из умерших — жизни. Ты можешь возвращать жизнь, Фродо? Тогда не спеши осуждать на смерть. Даже мудрейшим не дано провидеть всё".

За пределами России осуждают осуждающих.

Василина Орлова

Новое поколение русских либералов морализаторствует о партизанах. Два мира, "и вместе им не сойтись". Примерно такие морали читали представителям французского сопротивления французские бюргеры.

Мария Снеговая

Я видела уже столько комментариев россиян, возмущающихся "терактом против Прилепина", ведь "каждая жизнь бесценна" и проч. Но не видела ни одного из их постов, возмущающихся чудовищными массовыми убийствами в Буче и других местах, совершенными российскими солдатами. Интересно, почему?

На это можно возразить, что возмущенные посты об убийствах в Буче и других военных преступлениях российских войск россияне писали и продолжают писать с самого начала войны, а что до покушения на Прилепина, любые высказывания о нем в ином ключе могут вылиться в тюремный срок.

В противоположном лагере, наоборот, утверждают, что российские оппозиционеры так и захлебываются от злорадства.

Сергей Марков

А вот те люди, которые называют себя интеллектуалами и которые обвиняют "путинский режим" в репрессиях, вы осудили теракт против писателя Прилепина? Нет? А теперь самим на себя смотреть не противно? Не стыдно быть аморальным ничтожеством? Совесть совсем продали за 30 сребренников?

Дмитрий Ольшанский

В либеральных соцсетях сегодня буквально плясали семь-сорок пополам с гопаком. Интеллигентные люди, еще вчера до хрипоты доказывавшие, что они (прежде всего Беркович, но и они вместе с ней) - противники террора, - вдруг захлебнулись счастливым лаем, когда случился выгодный, украинский теракт.

Что с ними такими делать?

Увы, это не расхождение во взглядах.

Это типичный межнациональный конфликт.

И для них тут есть только два шага: сначала уехать из России домой (что почти всеми уже и сделано), а потом забыть русский язык. Но это, второе, осуществится, к сожалению, только в их детях.

А эти еще долго будут лаять на русских из эмиграции.

Нечего делать, потерпим.

Под "счастливым лаем", вероятно, подразумеваются посты, выражающие надежду, что Захар Прилепин рано или поздно дождется возмездия, возможно, даже в суде.

Альфред Кох

Про прилепинское здоровье мне писать неохота. Пришел в себя и ладно. Как говорится, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Видно не судьба Захарке взорваться в машине. Для него Господь что-то другое приберег. Позаковыристее.

Виктор Шендерович

Я бы желал Захару Прилепину нравственных мук, а не физических, конечно.

Но ему, со всей несомненностью, прилетело со стороны его собственных правил и представлений об этике.

Человек он редкого, даже по нынешним временам, холодного цинизма, и я думаю, тут можно говорить об ошибке в расчете.

Прилепин полагал, что можно нехило раскрутиться на войне с Украиной и державной тематике, сняв с них сливки и оставшись в шоколаде.

По его расчету, платить здоровьем и жизнями за вспухание этого ада должны были другие. Другие и платили, много лет, тысячами жизней, по обе стороны линии фронта...

А потом получилось, как получилось. Вполне предсказуемо получилось, если вдуматься: после своих "командировок" замполитом на оккупированные территории Прилепин стал законной военной целью, и очень яркой.

А хотел-то всего лишь пропиарить покруче свою книгу "Взвод"...

Ошибка в расчете.

P.S. Отвечая на очевидный вопрос: нет, я не рад произошедшему.

Предпочел бы, чтобы Прилепин не взлетал на воздух, а сел на скамью подсудимых - без статуса мученика, с ногами-руками и целой бесстыжей головой.

Это было бы гораздо правильнее и полезнее для всех.

UPD. Не слишком веря в конспирологические версии, замечу: если это так и Прилепина пытались грохнуть "свои" - это тем более ошибка в расчетах...

Ибо правила игры задавал он сам.

Татьяна Малкина

обязательно нужно, чтобы этот писатель поправился

Полиция с невиданной оперативностью задержала двоих подозреваемых, один из которых уже дал признательные показания.

Валерий Соловей

Однако как быстро «украинские диверсанты», покушавшиеся на Прилепина, пойманы и разоблачены! Лаврентию Берия такие большевистские темпы и не снились!

Структуры Навального пока с покушением почему-то не связали, зато фирменный гневный пост успел написать Дмитрий Медведев:

Преступники признались, что были завербованы спецслужбами бандеровского государства.

По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения.

Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств.

У оппозиции версия следствия вызывает недоверие и откровенные насмешки.

Иван Яковина

После публикации официальной версии покушения на Прилепина от МВД РФ, я ни грамма не сомневаюсь, что его пытались грохнуть свои же - либо ФСБ, либо ГРУ.

Во-первых, предполагаемый исполнитель - боевик ДНР, сидевший в Украине, незаконно перебравшийся в РФ, попавший "на карандаш" к российским органам за попытку ввезти какой-то штык-нож. Естественно, ему пояснили - либо тюрьма, либо сотрудничество. В тюрьме он не оказался.

Во-вторых, поразила история его задержания, которую рассказали три мента из деревни Козлово (кстати, абсолютные дегенераты, если судить по их лицам и манере разговаривать).

Читая заготовленный текст по бумажке, они рассказали, как ехали на вызов по поводу покушения на Прилепина, и вдруг из леса вышел какой-то мужик. Они сразу его раскусили, так как он был "подозрительный". Остановились и проверили его документы. Диверсант, КОНЕЧНО ЖЕ взял с собой на дело в Нижегородской области украинский паспорт(!), и когда менты его нашли, он тут же во всем признался.

Вуаля! Дело раскрыто!

Леонид Гозман

ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ПОКУШЕНИИ НА ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

Как только я вышел из тюрьмы – двух с половиной лет не прошло – как ко мне на улице подошел человек. Он был обернут в украинский флаг, у него был чуб, как у Тараса Бульбы на рекламе одноименных ресторанов, он все время кричал: «Слава Украине» и сам себе отвечал: «Хероям слава». И хотя он вот так маскировался, по букве Х в слове героям я догадался, что он украинец.

Он предъявил мне удостоверение сотрудника украинских спецслужб за подписью Байдена и Шухевича и предложил убить Захара Прилепина. Я бы, конечно, сразу отказался, но в ходе разговора мы пили принесенную им горилку и нюхали кокаин – он сказал, что у них все нюхают кокаин, начиная с Зеленского.

Я спросил, почему они хотят убить Прилепина. Он объяснил, что Прилепин - русский патриот, а они все русофобы. Я сказал, что я тоже русский патриот и задание хoxлoв выполнять не буду. Он тогда пояснил, что задание исходит от англосаксов, которые, в свою очередь, получили его от наших либералов.

Я спросил: «А что мне за это будет?». Пока он обещал деньги, дворец Путина в Геленджике и самый главный орден от международных террористов, которых мы всех уничтожили в Сирии, я держался. Но дальше он пообещал то, от чего я как патриот отказаться не смог – он сказал, что, в случае успеха, они, украинские спецслужбы, походатайствуют, чтобы меня взяли в ЧВК Вагнер воевать с ykрoпaми. А я как раз до нашего разговора проходил мимо военкомата и видел там огромную очередь из желающих записаться на фронт. Мне было грустно потому, что я понимал, что меня не возьмут – сидел я по ерундовой статье, а чтобы попасть в ЧВК, надо было отбывать срок за разбой, а лучше – за изнасилование или убийство. Но он поклялся Степаном Бандерой, что они этот вопрос решат. И я согласился.

Многие украинские комментаторы настаивают, что Украина к подрыву прилепинского авто не имеет никакого отношения.

Борислав Береза

А теперь без шуток. К взрыву машины Прилепина не имеют отношения спецслужбы Украины. Это история схожа с подрывом машины с Дугиной. Но если у российских спецслужб к ней были претензии за разворованные бюджеты, то с Прилепиным иная ситуация. Вчера Прилепин публично поддержал Пригожина. А почему бы не поддержать? Тем более, что Пригожин попросил его об этом и в перспективе эти двое планировали делать общий политпроект. Поэтому подрыв Прилепина - это "привет" и Пригожину и всем тем, кто хочет поддержать "повара Путина". Привет от ФСБ. Все остальное - это детали. Но внутри России явно идёт межвидовая борьба за ресурсы и место под солнцем. Мест мало, а ресурсов на всех не хватает. Значит мы увидим ещё немало таких "терактов", которые будут сигналами, приветами и решениями внутренних проблем российских кланов. А такие "приветы" легче всего передавать через клоунов близких к персонам. Так что Соловьеву, Холмогорову, Пегову и другим петрушкам стоит нервничать. Они стали расходными фигурами в игре больших дядек. ))

Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение «Атеш», созданное украинцами и крымскими татарами, однако многие не верят и в его причастность.

Игорь Эйдман

Однако очень странный ряд: Дугина, Татарский, Прилепин. Даже среди пропагандистов - третий сорт.

Заметьте, в ряду объектов атак якобы партизан или якобы украинцев нет ни одного ФСБэшника, крупного чиновника или олигарха. Объекты покушений - люди, которые режиму даром не нужны, но из них потом можно слепить образ героя-жертвы для поклонения и консолидации ватной массы. Что уже и делается.

Я не люблю конспирологию, но как-то подозрительно это всё.

Олег Пшеничный

До сих пор уверен, что покушения на всяких Z-балаболов — рекламные акции ФСБ, которые начались со знаменитого бесконтактного «покушения» на Соловьева, с обнаруженной литературой и поддельными украинскими паспортами (?!).

Если бы и были реальные диверсанты, то полно гораздо более достойных целей.

Возможно, выбираются не достойные, а доступные цели, предполагает ​Марат Гельман:

Из всей путинской номенклатуры (договорились их элитой не называть) пропагандисты самые уязвимые. Охрана им не положена, как чиновникам , самим обеспечить безопасность как олигархи - денег не хватит.

Отсюда и выбор жертв

"Z-патриоты" в причастности украинцев к покушениям не сомневаются и призывают к усилению репрессий.

Игорь Стрелков

Сомнений в том, что теракт произведен уважаемыми киевскими партнерами Кремля - практически никаких. В РФ Прилепин - в роли "клоуна при педерастах" - не угрожал и не мешал вообще никому. А "партнерам" нужны непрерывные "перемоги" для своей аудитории - чтобы зомбированное население т.н. "украины" верило в "скорую победу". Для их пропаганды Прилепин был фигурой "вполне знаковой", калибром не меньше Максима Фомина (Владлена Татарского).

Кроме того - частые теракты создают у их потенциальных жертв ощущение страха ,нервозности и т.д. Запугивание врагов - вполне действенный метод в рамках военного противостояния.

Александр Коц

Противник продолжает бить по лидерам общественного мнения, по людям, создающим смыслы и идеологические посылы, и это говорит, конечно, о том, что все ЛОМы делают правильно. И враг расценивает эту деятельность как угрозу. Наравне с НПЗ, складами ГСМ, арсеналами и прочей тыловой инфраструктурой, питающей фронт.

Очередной подрыв показал, что на территории России действует разветвленная агентурная сеть противника, которая способна организовывать теракты экстракласса. Когда это масштабная ячейка, как в Крыму, ее вскрывают. Когда работает подрывник-одиночка, он достигает цели.

Надо, конечно, быстрее вспоминать, как мы когда-то сумели передавить всех лидеров бандформирований, которые взрывали наши дома и поезда в метро. Без методичного выкашивания всех причастных к терактам против российских журналистов и ЛОМов, мы устанем хоронить коллег, которые погибают не на передней линии, а в глубоком тылу, у ворот собственного дома.

По-моему, это вызов.

Рыбарь

Между убийством Владлена Татарского и покушением на Захара Прилепина прошло 34 дня.

За это время было много слов о необходимости обеспечить безопасность ЛОМов. Много бурления и критики, возмущения в обществе. Ожидания того, что кто-то там что-то сделает для обеспечения безопасности.

Что Максим Фомин, что Захар Прилепин были в едином списке из 10 человек, которых необходимо ликвидировать. Все 10 — лидеры общественного мнения, преимущественно, из Telegram.

По собственному опыту можем сказать, что эти требования обеспечить безопасность ЛОМов вылились на уровне исполнителей в настоятельные "рекомендации" работать в режиме информационных агентств, не отсвечивать и никого не раздражать.

Конечно, с точки зрения лиц, принимающих решения, лучшие меры — это спрятать, закрыть, ограничить. Только ведь не сработает это.

Из противоположного лагеря за засуетившимися пропагандистами наблюдают с плохо скрываемым злорадством.

Иван Филиппов

...Новая тема - осознание собственной уязвимости. Во-первых, физической: покушение на Прилепина z-публику потрясло (даже Стрелков пожелал Прилепину скорейшего выздоровления, не преминув, правда, назвать его «клоуном у пидарасов» и посоветовать «задуматься о своей бессмертной душе»). Если после убийства Татарского, в первую очередь писали о неизбежности возмездия, то сейчас главная тема - страх. Кто следующий? Как уберечься? Публикуют меры безопасности, говорят о бессилии властей, ругают бессмысленность силовиков.