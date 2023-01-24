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Пропавшие без вести британские волонтёры погибли в Украине

Кристофер Пэрри

МИД Великобритании и семья одного из пропавших без вести британского волонтёра, 28-летнего Кристофера Пэрри, подтвердили, что он и 48-летний Эндрю Бэгшоу погибли на востоке Украины. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. Последний раз волонтёров видели живыми в районе города Соледар 6 января.

"С большой грустью мы говорим, что наш любимый Крис был убит вместе со своим коллегой Эндрю Бэгшоу при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара", - говорится в совместном сообщении родителей Пэрри и его девушки.

По их словам, Пэрри успел спасти жизни более 400 человек, а также помочь множеству брошенных животных. Он также вёл краудфандинговую кампанию по сбору средств на ремонт машин, поставку топлива и оборудования, необходимого для эвакуации людей.

Эндрю Бэгшоу последние годы жил в Новой Зеландии, но в самом начале войны приехал в зону боевых действий России с Украиной. Родственники Бэгшоу говорили, что он доставлял продукты, лекарства и помогал пожилым людям эвакуироваться из зоны боевых действий.

В начале января пресс-служба главы "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина и связанные с ЧВК телеграм-каналы сообщили, что в городе Соледар Донецкой области обнаружено тело пропавшего ранее британского волонтёра. При нём, как утверждалось, были также найдены документы его коллеги, о судьбе которого ничего не сообщалось.

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