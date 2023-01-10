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На востоке Украины пропали два британских волонтёра

Боевые действия под Соледаром

На востоке Украины в Донецкой области пропали два британских волонтёра. Последний раз они выходили на связь 6 января. Об этом сообщила журналист Виктория Ивлева.

Эндрю Бэгшоу и Крис Парри выехали эвакуировать людей из зоны боевых действий под Бахмутом и Соледаром.

Бэгшоу 48 лет. Последние годы он жил в Новой Зеландии, но в самом начале войны приехал в зону боевых действий России с Украиной и стал заниматься волонтёрством. Родственники Бэгшоу описали его работу как доставку продуктов, лекарств и помощь пожилым людям в эвакуации.

Пэрри 28 лет. Он вел краудфандинговую кампанию по сбору средств на ремонт машин, поставку топлива и оборудования, необходимого для эвакуации людей.

МИД Великобритании заявил, что предпринимает все усилия по установлению обстоятельств исчезновения и дальнейшей судьбы Бэгшоу и Пэрри.

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