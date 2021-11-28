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Прощание с Александром Градским пройдёт 1 декабря

Александр Градский

Церемония прощания с народным артистом России Александром Градским состоится в театре "Градский холл" в среду, 1 декабря. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на администрацию театра. Место захоронения артиста пока не известно.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет 28 ноября. Как сообщали СМИ, несколько дней назад его госпитализировали с подозрением на инсульт.


Первый канал в память об умершем Александре Градском доведёт до конца десятый сезон шоу "Голос", где музыкант был наставником. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с его смертью, назвав потерю артиста "невосполнимой для отечественной культуры".

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