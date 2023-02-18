Война против соцсетей продолжается. C началом вторжения российской армии в Украину власти ограничили доступ к влиятельным независимым СМИ, а также к инстаграму и фейсбуку. Что потеряют пользователи интернета, если Кремль заблокирует самый популярный хостинг на планете – YouTube?

Мюнхенская конференция без Владимира Путина, но с Владимиром Зеленским, без министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но с российскими оппозиционерами Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым. Что еще может сделать Запад для победы Киева над Москвой?

Обманутые мобилизованные не хотят идти на передовую. На что жалуются Путину солдаты и офицеры, отправленные воевать на оккупированные территории Украины?

Русское кино после 24 февраля 2022 года. Можно ли сегодня снимать кино о России и не замечать войну в Украине?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с предпринимателем Дмитрием Потапенко, офицером 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна ВСУ Тарасом Березовцом, политиком Дмитрием Гудковым, кинокритиком Антоном Долиным и писательницей Юлией Идлис.

Видеоверсия программы