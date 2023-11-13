"Просто хочется домой". История депортированного в Россию подростка

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова пообещала вернуть в Украину подростка из Мариуполя Богдана Ермохина, которого заставили пройти медкомиссию и признали годным к военной службе незадолго до его 18-летия. Львова-Белова, которая Международным уголовным судом подозревается в незаконной депортации украинских детей в Россию, заявила в интервью украинской службе Радио Свобода о том, что подросток имеет отсрочку от службы в российской армии, потому что является студентом. Тем не менее, в начале полномасштабного вторжения России в Украину под всеобщую мобилизацию, объявленную в "ДНР" и "ЛНР", попали, в том числе, студенты - и среди них есть украинцы. 20 из них в начале этого года все еще находились на передовой и вынуждены были воевать против своих сограждан. Адвокат мальчика Екатерина Бобровская считает, что Богдана хотели отправить на фронт после 18 ноября, когда он достигнет совершеннолетия.

"Такая боль происходит в мире. Просто хочется домой. Просто знать, что завтра все в моей жизни будет, как раньше, но такого не будет. И только попробуйте меня не отпустить! Мы держимся до последнего". Этими словами Богдан Ермохин прокомментировал в соцсетях новости, связанные с усилиями по его возвращению в Украину из России.

Об истории 17-летнего подростка из Мариуполя стало известно после пресс-конференции российской уполномоченной по правам ребенка в апреле этого года. Она сообщила, что российские силовые структуры задержали Богдана на границе с Беларусью, когда он пытался вернуться в Украину. Журналистам украинской службы Радио Свобода удалось установить , что это было 23 марта. Как утверждают российские чиновники, он пропал в подмосковном городе Руза. Он пытался убежать в Украину дважды, но безуспешно.

В России Богдан после депортации жил в приемной семье Ирины Рудницкой. Она – врач, работавшая на фронте во время войны в Чечне. Попечительство над Богданом Рудницкая получила в конце июля 2022 года по решению суда, рассказала адвокат Екатерина Бобровская. На тот момент украинскому подростку выдали российский паспорт, фото которого он опубликовал на своей странице в соцсетях. Паспорт был выдан вопреки тому, что аннексированные Россией территории Донецкой области являются международно признанной территорией Украины, международное право также запрещает перемещение несовершеннолетних с оккупированных территорий, это является военным преступлением.

Богдан Ермохин попал в приемную семью в России, хотя в Украине у него есть двоюродная сестра Валерия, которая является его официальным попечителем на основании решения суда в Украине. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее обращал внимание на то, что депортированный в Россию подросток является гражданином Украины.

В восемь лет Богдан Ермохин потерял родителей и жил в приемной семье, а также некоторое время в доме семейного типа. С 2021-го он находится на попечении государства. Тогда же он поступил в Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище. После того как Россия оккупировала Мариуполь, город, который вследствие бомбардировок российской авиации и артиллерии потерял до 90 процентов жилой инфраструктуры, российские военные вывезли парня в Донецк. Он был в составе группы из 31 ребенка. В эту группу попали как воспитанники домов ребенка, так и несовершеннолетние, чьи родители были незаконно задержаны российскими военными во время отъезда из Мариуполя. Истории депортированных детей рассказаны в документальном фильме "Список 31".

"Еще в апреле-мае (2023 года. – Прим. РС) от самого Богдана Ермохина пришло письмо на электронный адрес нашего омбудсмена с просьбой помочь вернуться в Украину. Наш омбудсмен написал официальное обращение уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Эта просьба о помощи была полностью проигнорирована. Поэтому мальчик и пытался убежать из России и вернуться в Украину неофициальным путем. В России игнорировали все обращения, не позволяли уехать, и всеми действиями демонстрировалось, что вернуться в Украину ребенок официально не сможет", – рассказала адвокат подростка Екатерина Бобровская. Она также рассказала, что 28 августа этого года у Богдана была встреча с российской уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. По словам Бобровской, чиновница заставила его написать заявление, что он не желает возвращаться на территорию Украины до момента совершеннолетия. Об этом Богдан сообщил своему адвокату.

"Именно в этот день он написал мне заявление-опровержение. Он очень волнуется и переживает, что его положат в психиатрическую клинику. У Марии Львовой-Беловой были журналисты, которым она показывала этот лист бумаги. Я понимаю, зачем она это делает. В Российской Федерации есть такие страшилки, например, "Ты приедешь в Украину – тебя разберут на органы", "Ты приедешь в Украину – тебя убьют", "Если ты будешь пытаться скрыться, мы тебя положим в психбольницу". И даже ребята из "списка 31" рассказывали, что они видели, как из детского учреждения ребенка везли в психиатрическую клинику не потому, что он нуждается в лечении, а потому, что он как-то не слушался, что-то делал не так, как хочет видеть Российская Федерация", – отмечает адвокат.

В России за поддержку Украины Богдан Ермохин мог быть в том числе обвинен в распространении так называемых "фейков" о российской армии, потому что в соцсетях он писал о том, что считает своей родиной Украину и хочет вернуться домой. Официальная позиция российского Минобороны – это непризнание массированных бомбардировок Мариуполя, а также отказ взять на себя ответственность за бомбардировку мариупольского ротдома и драмтеатра, где погибли женщины и дети, которые прятались от обстрелов. По словам Бобровской, Богдан долгое время находится в России под давлением. Также она уверяет, что молодому человеку передали информацию от Марии Львовой-Беловой, что он не вернется в Украину. Хотя впоследствии уполномоченная сделала заявление о том, что после 18-летия мальчик может уехать к своей двоюродной сестре.

Не сразу решили отпускать ребенка

24 октября Богдан Ермохин вместе с так называемой приемной российской мамой встречался с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. По видеосвязи они позвонили его сестре Валерии. Об этом женщина сообщила адвокату Богдана.

Екатерина Бобровская рассказывает: "Там было очень много прессы, они предупредили, что все это записывается. Ребенка спросили: "Согласен ли ты поехать под опеку к своей сестре в Украину?" Богдан утвердительно ответил: "Да". Москалькова, когда услышала "да", то сказала: "В таком случае мы должны тебя отпустить, передать под опеку, я сделаю все, чтобы это было как можно быстрее".

После этого сестра с адвокатом предоставили российским чиновникам документы, что Валерия и Богдан являются кровными родственниками, что женщина является его официальным опекуном в Украине. Все документы, по словам Бобровской, были нотариально заверены, имеют апостиль и переведены на русский язык. Впрочем, по словам Бобровской, российские чиновники после получения документов перестали выходить на связь, а затем сообщили, что "они очень-очень хотят вернуть Богдана, но у них нет возможности, поскольку Богдан был передан под опеку по решению российского суда. И, к сожалению, наше решение суда (украинского суда. – Прим. РС) об опеке в Российской Федерации нелегитимно", – рассказала адвокат.

Поставлен на учет в военкомате

Недавно 17-летний Богдан получил письмо с требованием явиться в военкомат Московской области. Туда депортированный из Украины парень должен прибыть 19 декабря – через месяц после его совершеннолетия. По мнению адвоката мальчика, он может попасть под призыв. Согласно официальному решению, осенний призыв в России продлен до конца декабря этого года.

"Была и первая повестка, необходимость пройти медицинскую комиссию, в Украине это называется приписное удостоверение (постановка на учет в военкомате. – Прим. РС), и в России так же. Парня признали годным к военной службе. То, что я увидела, свидетельствует о призыве на службу, то есть отправят воевать против Украины на войну. Он очень переживает и волнуется. И сам этот факт, то, что происходит с Богданом Ермохиным, – подтверждение еще одного преступления – безосновательное препятствование Россией репатриации украинских детей. Это преступление, за которое Россию могут привлечь к ответственности на международном уровне", – говорит Бобровская. По ее словам, информацию о безосновательном задержании и нежелании вернуть парня домой уже передали в Международный уголовный суд. Адвокат также обращалась за помощью в московский филиал Красного Креста, но там, по ее словам, ее письма проигнорировали.

Львова-Белова: "Богдан поедет домой"

Уполномоченная президента по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в комментарии украинской службе Радио Свобода отрицала информацию о том, что Богдан получил повестку для прохождения медицинской комиссии. "Как она могла прийти, если ему нет 18 лет, о чем вы говорите? Какая повестка?" – сказала она. Продолжительность обучения в Мариупольском высшем металлургическом профессиональном училище – 2 года и 10 месяцев. Богдан учился там с 2021 года и в следующем году, если бы остался в России, мог быть призван в армию и впоследствии отправлен на фронт воевать против своих сограждан. 18 ноября этого года он достигнет совершеннолетия.

Львова-Белова также подтвердила, что украинский подросток хочет вернуться домой, и даже заверила, что Москва будет способствовать этому: "Поскольку Богдан очень активно сейчас хочет вернуться к своей родной сестре, мы, конечно, все это поддерживаем и всячески этому способствуем. На сегодняшний день достигнута договоренность по упрощенному порядку документов с Московской областью. И я очень надеюсь, что на следующей неделе эта встреча состоится и Богдан уедет домой".

По официальным данным украинских властей на 31 июля 2023 года, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали 19 546 детей. Это только те случаи, которые удалось зафиксировать официально – когда родитель, опекун или свидетель депортации ребенка сообщил о ней в Национальное информационное бюро Украины. В фильме "Группа 31", в котором рассказывается лишь об одном задокументированном случае незаконной депортации украинских детей в Россию, говорится, что в составе группы были шестеро студентов металлургического училища в Мариуполе. Богдан Ермохин был лишь одним из них. Ему повезло, так как его двоюродная сестра активно добивается за возвращение в Украину двоюродного брата. Остальные находившиеся на попечении государства в момент начала войны несовершеннолетние из оккупированного Россией Мариуполя, не имеющие родных в Украине, оказались в такой же ситуации, как он. Когда они закончат обучение и срок их отсрочки истечет, они автоматически подпадают под призыв.

"Вся страна со мной"

Радио Свобода не удалось пообщаться с Богданом Ермохиным, однако многочисленные его сообщения в соцсетях, которые журналисты обнародовали ранее, а также те, которые он публикует сейчас, свидетельствуют о том, что он стремится вернуться на родину.

Несмотря на то что в последнее время в России участились случаи преследования за украинскую символику, 7 ноября Богдан опубликовал в соцсетях фото, на котором развевается украинский флаг. Он написал: "Даже если я не стану известным, я стану легендой, которая полтора года сопротивлялась против всех, а теперь со всеми против одних. Запомните это. За черной полосой – всегда белая. Вся страна со мной. А с вами только ложь. Я гордо могу сказать, что я – украинец".