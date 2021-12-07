"Просвещённый абсолютизм". Рунет о культурном центре ГЭС-2

В Москве начал свою работу культурный центр ГЭС-2. Его открытия ждали уже давно, и в сети множество восторженных откликов.

Ксения Кабишева:

Не устану удивляться поворотам своей жизни.💫

Уже знакомое ощущение: происходит что - то хорошее, приятное или даже порой счастливое, и параллельно приходит осознание: это то, чего хотелось, но как-то легко, без надрыва.

Так и в этот раз: в здание ГЭС-2 я влюблена давно, несмотря на монументальность, оно всегда казалось мне уютным и очень красивым.

Часто, делая концерты в ещё существовавшем клубе RED на Красном Октябре, любовалась зданием ГЭС и думала, что тут сделают максимум что - то вроде ДЕПО, если вообще восстановят.

А оказалось? А оказалось невероятное по своей красоте и наполнению культурное пространство ГЭС-2.

Ник Сучков:

Когда открываются места уровня Дома культуры ГЭС-2, во мне просыпается детская пытливость: хочется обследовать каждый уголок. Это такое пространство, которое можно долго изучать, причем к моей радости оно не занято полностью выставками и современным искусством, они только на минус первом этаже.

Юлия Дорошина:

Несколько выставок, инсталляций и перфомансов под одной крышей. Это кураторский проект исландского художника Рагнара Кьяртанссона. Собственно, сама крыша и все пространство под ней прекрасны. Обязательно вернусь более подготовленной, вчера оказалась там вдруг, как это часто со мной бывает. Ехали после долго молча, говорить не хотелось от какого-то резко нахлынувшего и непривычного спокойствия и умиротворения и переполнения.

Александр Горбачёв:

Вчера торжественно распахнул, так сказать, двери для всех, кто не Путин, Дом культуры «ГЭС-2». там была вся Москва, включая людей с охраной; я тоже успел ненадолго забежать, кого-то повидать и поводить носом в пространстве. все это чрезвычайно красиво и колоссально, даже несмотря на выступление группы «Мумий Тролль» (которую я люблю, и концерт был хороший, но все-таки это очень странно смотрелось на открытии предположительно самой впередсмотрящей арт-институции в городе). и само пространство, которое удивительным образом сочетает в себе тотальную прозрачность и ощущение лабиринта.

Дмитрий Степкин:

Друзья, это восторг! Помню еще это здание в те несколько дней, когда сюда пускали перед реконструкцией, сложно поверить что это оно.

Калейдоскоп завораживающих объемов и геометрий, летящий металл, царство воздуха, бережно обрамленный простор.

Надеюсь, VAC так же изменится когерентно со зданием, тк раньше его экспозиции были, так скажем, ну ооочень на любителя.

Ну и отдельно про меценатство. Вход сюда обещали сохранить бесплатным. При том, что одна громкая выставка стоит этак миллионов 10 долларов, понятно, что окупаться это не будет, уж на веку основателя точно. Поэтому отрадно, что иногда нефте-газо-химические доходы конвертируются в такие проекты.

Ксения Собчак:

«Как похорошела Москва при Собянине» это уже не мем, а стандарт качества, зависти и надежды. Такой федеральный бренд, который как волшебник на голубом вертолёте - прилетит, отреставрирует, облагородит, начистит, сохранит. ГЭС-2, Художественный, Северный речной вокзал - собянинские жемчужины, который показал помощью них КАК НАДО. И не только нашей стране.

Конечно, этот восторг разделяют далеко не все.

Оксана Мороз:

Совершенно искренне завидую тем, кто может в нашем общем аду отвлечься/увлечься нонфикшном, открытием ГЭС-2, выходом фильмов. Или для кого ада не существует, все нормализовалось. Или для кого скоро Новый год, искристое игристое. Я сейчас как тот Гринч – грядёт конец года, «когда часы 12 бьют», и этот круг Сансары, не дав выдохнуть, запустится снова.

Михаил Коробко:

Читаю журналистские отчеты – прекрасный фуршет, черная икра и т.п., никто не в состоянии внятно рассказать о концепции и содержательной части. Но писать то про что то надо, черную икру не просто так дают. Поэтому отсутствие понимания концепции компенсируется бодрыми восторгами по поводу якобы имевшей место реставрации, которая даже не предполагалось. Я даже не говорю о том, что изначально здание было ярко красным – цвета кирпича, и фасад, выходящий на канал, был значительно интереснее. Но довлеющая над этим местом серость «Дома на набережной» не отпустила ГЭС-2 из своих объятий.

Смотрю программу, но там одна колхозная самодеятельность. Кроме нее еще есть съемки Санта-Барбары из «святых 90-х» - развлечение для пенсионеров и любителей той славной эпохи. Налицо чистой воды развлекуха, но это не так плохо, просто ГЭС – 2 не нужно воспринимать всерьез, как мы пытались до ее открытия. По сути, имеем эдакий второй ЦПКИО, но под крышей, очередной остров Мечты – крытый тематический парк развлечений, но для более старшего возраста. Прекрасный вариант для города, где не всегда хорошо с погодой.

И давайте честно скажем, что при людях, которые это все придумали и делали, ничего другого получиться не могло. ГЭС-2 – никогда не мыслилась как отечественный Центр Помпиду, недаром у заведения идиосинкразия от слова "музей". Миллиардер понимает культуру вот так, это его миллиардерское видение. Это его личный дом культуры. Поэтому институция вполне имеет право быть. Конечно, можно считать, что "действительно свистнуто, но, если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне!" Но тут «свистнуто» не за бюджетные деньги, а за собственные...

Андрей Кузькин:

Кольнула мысль - хорошо, что открылся Гэс, не знаю уж что там дальше будет, но пусть будет... Но плохо что полноценного большого музея современного искусства до сих пор нет, не сдюжили, стыдоба конечно. Мы вот художники делаем, делаем что-то, до нас тоже делали-делали лет эдак 100, и пылится оно где-то на складах и в запасниках в лучшем случае, если не сгинуло совсем. Нет ну какие- то пол процента процента висит в третьяковке... да. Но, блин, это же крохи. Хотелось бы иметь возможность прийти в какое- то место где всегда можно было бы посмотреть работы Злотникова, Шелковского, альбомы Кабакова, живопись Рогинского, графику и живопись Бориса Турецкого и работы сотен других прекрасных наших художников. Вот умер Никита Алексеев, сделали большую хорошую выставку в Мамм, но выставка пройдет, и где я увижу эти замечательные работы и когда еще? Почему у меня нет такой возможности прийти и увидеть их, когда мне будет это нужно? И любому человеку. Эх. Жаль что гцси развалили... Церквей же по стране настроили тысячи - я не против. Но есть люди которые вместо церкви в музей ходят, и им это также жизнено необходимо...

Анастасия Хаустова:

С самого начала, по какой-то своей наивности, полагала, что ГЭС-2 — что-то принципиально новое, к тому же, максимально оторванное от государства. Не спрашивайте, откуда эта мысль — сама не знаю. Все, что было перед открытием, в итоге сложилось в большой пазл, говорящий сам за себя.

- защита самим Собяниным «Большой глины» Фишера;

- огромное количество рекламы на билбордах Москвы;

- специальный дизайн карты Тройка тиражом в 10 000 экземпляров, можно купить на кольцевых станциях;

- множественные сюжеты на федеральных каналах об экскурсии по ГЭС для самого президента (1 декабря, между прочим — в годовщину знаменитого похода Хрущева в Манеж).

И все это в дополнение к тому, что Михельсон, председатель Новатэка и крупнейший акционер Сибура — один из самых богатейших людей страны, состояние которого за последний, пандемийный год, увеличилось почти на 8 млрд.

Да, да, ГЭС-2… столько возможностей! Издательские программы, новые выставки, резиденции, такая прекрасная Болотная теперь, столько рабочих мест для умных и талантливых людей. Моя лента завалена фотографиями и восторженными откликами с открытия. Теплые пледы. Вкусное шампанское. Замечательный Кьяртанссон. Прекрасная роща Пьяно. Да здравствует просвещенный абсолютизм!

Но что-то не позволяет мне радоваться искренне. Просто эта эпопея для меня уже схлопнулась до одного простого сюжета, показанного на всю страну, сюжета, в котором, как всегда аккуратно, с изюминкой, выставлено на показ авторитетное и порой унизительное превосходство тех, у кого власти больше.

Путин: На этом месте в 17 веке был винно-соляной двор.

Михельсон: Винно-солевой?

Путин: Да.

Собянин (обращаясь к Михельсону): К вашему сведению.

Путин (также Михельсону, потирая нос): Ты его по запаху нашел наверное.

Все смеются и уже не слушают Михельсона.

Михельсон: В конце мы покажем, где водку делали и хранили.

Легкий прикол. Смотрите! Они тоже умеют пить! И смеяться! Такие приближенные к нам, такие же, как мы... Но почему мне не смешно?

На протяжении всей этой истории у меня в голове крутится одна и та же фраза Говарда Беккера из «Миров искусства»: «Государственная политика поддержки искусства де-факто становится цензурой». И все.

Надо сказать, цензура, хотя, возможно, и неожиданная, не заставила себя ждать. Перформанс исландского художника Рагнара Кьяртанссона "God, Moscow" перевели на русский как "Без названия".

Сергей Чапнин:

Здесь важно каждое слово:

На праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы

в городе-герое Москве

на "ГЭС-2" (это Дом культуры, а не то, о чем вы подумали)

состоялся перфоманс

исландского художника

под названием "God, Moscow",

а в переводе на русский... "Без названия" (потому как слово "бог" тихонько запретили).

Центральная смысловая часть перформанса (практически молитва) - фраза "Печаль побеждает радость" (для Москвы-то вполне актуально).

* * *

...Даже греки были смелее, посвятив алтарь "Неведомому Богу".

* * *

... Или это надо понимать как торжество имяславия, мол, не поминай имя Бога всуе и не уподобляйся исландцам и прочим европейцам?

Дмитрий Колезев:

Штрихи к безумному пейзажу. В моднейшем центре современного искусства ГЭС-2, который открывал Путин, в названии работы испугались писать по-русски слово «Бог». Вдруг кто-то оскорбится. Поэтому работа стала «Без названия». Причём работа создана по заказу фонда V-A-C миллиардера Михельсона, который и владеет ГЭС-2.

Примечательно, что организаторы выставки поняли (или интуитивно почувствовали): если человек понимает по-английски, словом «Бог» его не оскорбишь.

Фил Шувалов:

А лучше бы всё-таки, чтобы ГЭС-2 не было. И "Санты Барбары" чтобы не было. И "Мумий Тролля". И Михельсона. И Путина чтобы не было.