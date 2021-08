Памятник раздору. Скульптура в виде комков глины вызвала споры в Сети

Скульптура швейцарского скульптора Урса Фишера, установленная на днях в Москве, вызвала споры в социальных сетях. Произведение "Большая глина №4", отлитая из алюминия 12-метровая копия нагроможденных друг на друга комков глины, возвышается на Болотной площади у ГЭС-2 – культурного центра, который вот-вот откроется в здании бывшей электростанции. У многих жителей города объект вызвал резкое неприятие: его сравнивают с кучей экскрементов.

Екатерина Винокурова

Нет, ребята, это просто хрень.

Уберите, пожалуйста.

Спасибо.

А то нам еще Петра и стрелка, охраняющего офисный центр на Маяковке, демонтировать.

Дмитрий Данилов

Теперь словосочетание "большая глина" наверняка станет эвфемизмом. "Новый фильм режиссёра N – полнейшая большая глина". "Сделано из большой глины и палок". "Любит народ наш всякую большую глину".

Екатерина Рождественская

Ну вот, пока я тут сплавляюсь по горным рекам, в Москве навалили кучу говна! Я девушка простая и привыкла называть вещи своими именами. Что ж такое, глаз да глаз за столицей, не оставить ни на секунду!

А это просто новый памятник, дорогие мои, всего лишь еще одно "украшение" столицы!

На этот раз провинилась Болотная площадь, [загадить] решили ее. Куча, вернее, скульптура, не маленькая, целых 12 метров. Автор – некий Фишер, который назвал свою какашку "Большая глина номер 4", типа, разминал глину в руках и ему тааааак понраааавилась композиция! Ну и вот результат, сами видите. Хотя, возможен вариант, что это оставил, извините, памятник Петру ( я ж не могу написать, что сам Петр навалил), который по размеру как раз подходит…. Тогда что ж получается, у нас, как в сказке про Нильса и диких гусей, ходят по ночам городские статуи? То-то я в Москве часто слышу цоканье ночных коней, это видимо, Юрий Долгорукий ищет место…))

Больше всего ненависти скульптура вызывает у провластных традиционалистов.

Сорок сороков

Вся эта сатанинская либерда, которая властвует с начала 90-х над нашим образованием, над нашей культурой, над нашими СМИ, над нашей экономикой, решила плюнуть в очередной раз в русский народ, который она люто ненавидит. Если кто-то думает, что этот "памятник" просто какашке, то он глубоко ошибается.

Это "памятник" триумфа [геев] над Россией. [Геи] поставили памятник себе любимым. И специально поставили его напротив Храма Христа Спасителя, чтобы показать всем, что [геи] правят Россией. И плевать им на поправки в Конституцию, и плевать на законы и традиционные духовно-нравственные ценности, и плевать на Стратегию национальной безопасности, подписанную недавно Президентом Путиным.

Но и многие блогеры вполне либеральных взглядов тоже считают "Большую глину №4" произведением бессмысленным и уродливым.

Андрей Десницкий

на Болотной навалили от души –

ах, как митинги там были хороши!

Николай Подосокорский

Похоже, инфернальную Алёнушку таки окончательно расплавили, а из получившейся массы соорудили в Москве памятник бесформенной хтони. [...] Кто-то умиляется загадочной аллегоричностью арт-объекта и пытается разглядеть в складках кучи скрытые образы будущего, кто-то привычно говорит о деградации современного искусства, которое эксплуатирует тему экскрементов и пытается погрузить окружающих в бездну, полную демонов, где все сливается друг с другом и нет четких границ между вещами. [...]

А по-моему, этот памятник вполне можно оставить, дабы он зримо указывал на то, во что превращают жизнь москвичей, да и всех россиян, нынешние правители. К тому же, у нас какому только говну памятники в стране не ставят.

Остап Кармоди

Мне кажется, что памятник говну в Москве специально поставили перед выборами, чтобы либералы его хвалили (уже начали).

После выборов уберут.

Или, может, оставят, чтобы граждане помнили, где находятся

Александр Кынев

Пафосная пустота остаётся пустотой. По мне левачество в искусстве – такое же высокомерное убожество, как левачество в политике. А напыщенность и высокомерие – это признак полного отсутствия как аргументов, так и уважения к другим. Под эгидой якобы разнообразия автор в реальности просто отказывает окружающим в праве иметь свое мнение. Это мое субъективное мнение про всю эту урбанину, которая привыкла никого ни о чем не спрашивать

Антон Черепок

Я прекрасно понимаю задумку и, более того, есть фишка в том, что сделали из алюминия, ведь его добывают из глинозема. Это как бы очищенная концентрация, самый распространенный металл на Земле представляет самое уникальное и редкое явление – человеческую способность создавать нечто прекрасное, вдохновение, созидание нового и уникального.

Но все равно со стороны и уж издалека это похоже на кучку говна! Что тоже имеет свой смысл, провокацию и так далее. Возможно, самое главное в этом – не упоминать о говне, ибо настоящий ценитель искусства его не увидит, либо промолчит, но, блин, это будет лицемерно и не в духе совриска – видеть и говорить о всех смыслах и образах творения!

Максим Тихонов

А ведь сейчас где-то в глубокой прострации сидит Зураб Церетели и думает: "Во как надо было!", а вокруг лихорадочно [испражняются] натурщики, но уже поздно, момент упущен.

Лев Симкин

Уберите козу!

Те, которые ругаются, что в центре Москвы установили гигантский "арт-объект" Урса Фишера, счастья своего не понимают. Подумали бы лучше, как просторно станет на Болотной набережной, когда его уберут!

Лет пять назад, когда границы были открыты, я видел его на площади Синьории, напротив Давида. Пару лет спустя границы все еще не закрылись, и мне вновь посчастливилось побывать во Флоренции, а его там уже не стояло.

Теперь вот выплыл в Москве. Потому что некоторые "арт-объекты" не тонут.

Максим Кантор

Скульптура (ее смысл и предназначение) – существует затем , чтобы представить гражданину города – его собственный портрет, точнее, представить тот идеал, которому гражданин хочет/должен соответствовать.

В этом смысл скульптурного образа.

Гражданин греческого полиса – хочет и должен походить на статуи Фидия.

Гражданин Флоренции – хочет и должен походить на героя Микеланджело.

Гражданин современного общества должен ощущать себя куском кала

Гражданин революционной России, гитлеровской Германии, восставшей Франции, и тд – всегда ищет ту форму, что соответствует (воплощает) его внутреннюю стать.

То что гражданин современного общества должен ощущать себя куском кала – это нормально.

И закономерно, что сознание граждан, проснувшись и все взвесив, смирилось с тем, что и впрямь: именно куча кала и есть портрет общества.

Произведения Урса Фишера из той же серии ранее выставлялись в Нью-Йорке и Флоренции. Сколько времени простоит "Большая глина №4" в Москве, пока неизвестно, но вряд ли она задержится на Болотной набережной больше, чем на полгода. Многие блогеры констатируют, что современному искусству, особенно нефигуративному, так и не удалось найти дорогу если не к чувствам, то хотя бы к разуму массовой аудитории – впрочем, оно никогда и не ставило перед собой такой цели.

Лев Рубинштейн

Мне нравится. Но т.н. народонаселение предпочитает говно фигуративное

Андрей Морев

Обсуждение скульптуры Фишера "Глина 4" , с моей точки зрения, показывает неготовность нашего общества к восприятию новых концепций.

Василий Исаков

Я конечно немного грущу, что рядом с ГЭС2 стоит не мой объект.

Но сама скульптура крутая.

В РФ всегда ждут фигуратив. Для меня, в моей практике, всегда сложнее увлечь зрителя абстрактной формой, и тем более сложнее предложить зрителю разжечь в себе желание обладать этим абстрактным объектом. А ведь именно за артом для своих домов и офисов ко мне приходят.

Молодцы, кайфовый объект, хороший момент для его экспозиции, локация вообще топ

Артем Рондарев

Москвичи по ходу возмущены тем, что у новой скульптуры нет сисек, яиц, пяточек, пальчиков или, на худой конец, ствола автомата, которые они, проходя мимо, могли бы натирать до блеска на удачу, деньги и сдачу сессии ггг.

Валерий Печейкин

О том, что русские/москвичи "ну тупыыые": и привезли великое европейское искусство, а им не нравится. "Сравнивают с говном". Во-первых, два шага в Google и вы сразу найдете, например, статью про Фишера, которая называется "The Most Expensive Turd in the Art Casino?" ("Самые дорогие какашки на рынке искусства?") Более того, без сомнений, остроумный художник не мог не понимать, что такая ассоциация не просто возможна, но и вероятна. Конечно, профанный зритель назовет "Большую глину" говном, а критик его поправит – "это глина". Но оба будут сомневаться в своей правоте. Из этого и возникает репутация произведения. Искусство, в конце концов.

Нам привезли самую "какашистую" из всех глин

Однако вопрос в другом. Наблюдательный зритель заметил цифру "4" в названии (Big Clay #4). То есть, таких "глин" несколько. Я насчитал и насмотрелся на 7 разных версий. Например, предыдущая, третья версия гораздо симпатичней: напоминает древнегреческую Нику. Но нам привезли не ее, а самую "какашистую" из всех глин. Поставили ее именно на Болотной набережной. И это, на самом деле, гениальное кураторское решение. Объясняю.

1. В России исторически сложилась "анальная фиксация" (термин Фрейда). Это тюремное табуирование темы анального секса, как следствие – ЛГБТК+. Это роман Сорокина "Норма", это анекдоты и шутки, это пренебрежение ко всему миру отходов: экскременты, отходы, сортировка мусора. Даже кладбища невольно становятся таким местом пренебрежения, но сакрального.

2. Рядом на Крымской набережной стоит скульптура Петру I работы Церетели, которую москвичи дружно ненавидят. И теперь рядом с ней на Болотной набережной появился ее близнец, словно отражающий суть работы Церетели или его творческий процесс. Не случайно про самого Церетали есть анекдот, который заканчивается словами "пойду отолью". Можно перефразировать: "Пойду навалю". Так вот, москвичу кажется, что его снова не уважают – снова поставили "какое-то говно". Именно соседство с работой Церетели усиливает это раздражение.

У москвичей есть ясный запрос на "сделайте нам красиво"

3. Окружение и дух города. "Нашу" московскую глину привезли из Флоренции, где она стояла до этого на площади Палаццо Веккьо. И она там – смотрится. А до этого стояла в Нью-Йорке возле небоскреба Seagram. И тоже – смотрится рядом с этим черным монолитом, словно из "Космической одиссеи". Работы Фишера очень хорошо рифмуются с европейскими историческими площадями или американским хайтеком. Москва – другой случай. Москва хорошела много лет и продолжает хорошеть, вылизывать свои улицы и площади, как кот [хвост]. У москвичей есть ясный запрос на "сделайте нам красиво". И вот появляется работа Урса Фишера, она словно дух палатки "пиво цветы", снесенной во время "ночи длинных ковшей". Словно фрагмент промзоны, сброшенный с вертолета. Словно очередь за продуктами, хамство в поликлинике, "дорогу покажешь" в такси – все то, из-за чего мы чувствовали себя кусками говна. Москвичи обижены.

На самом деле москвичи хотели, чтобы им давно привезли другую скульптуру – полностью соответствующую их представлению о прекрасном и анальном. Это "Дерево" Пола Маккарти. Вы помните, это огромная надувная зеленая "анальная пробка", установленная несколько лет назад на Вандомской площади в Париже. Вот это ровно то, что нам было нужно: про задницу, но ясной формы, глянцевое, не загадочное, в то же время – про деревья, экологию, вот это всё. Про высокое, низкое и французское. Напудренное.

Но то говно не привезли. Привезли другое. Обидно!

Александр Стариков

А ведь из глины, или "праха земного" был создан первый человек – позитивная метафора в пользу скульптуры.

А вообще культура это ведь и поиск смысла, его возделывание, а этот процесс требует усилий.

Маруся Климова

Кусок глины вряд ли можно назвать уродливым, в том числе и когда он представляет собой отлитое в бронзе изваяние. Уродство, как и красота, всегда имеют законченную форму. А беспредметная живопись, допустим, или же стихи без ритма и рифм – это всего лишь хитроумный способ избежать риска показаться уродливым, уклонившись при этом от непосредственного участия в противоборстве двух этих начал. Наподобие того как во время войны есть соблюдающие нейтралитет страны или же скрывающиеся в лесу дезертиры.

Сильнее всего произведениями в таком жанре обычно возмущаются люди с дурным вкусом

Самое забавное, что сильнее всего произведениями, выполненными в таком жанре, обычно возмущаются люди с дурным вкусом, ненавидящие любые проблески прекрасного в искусстве. Почему так происходит? Все дело в том, думаю, что, как правило, это героически настроенные личности, не терпящие малейших проявлений малодушия, включая страх уродства, отсутствие которого они считают чуть ли не главным своим достоинством. Тогда как эстетам, ясное дело, такое чувство кажется вполне естественным, даже если руководствующиеся им индивиды избегают прямого противостояния с противниками красоты.

Татьяна Малкина

мне уже страшно нравится какашка #4 на болотной набережной, хотя пока я видела ее только на фото

бегу смотреть, пока ее не смыло волной народного гнева

Дмитрий Пиликин

То, что она так злит обывателя - тоже ее качественное слагаемое

Наблюдаю удивительный взрыв страстей по поводу скульптуры Урса Фишера и скажу кратко. Как обьект и рассуждение о скульптуре работа отличная. И то что она так злит обывателя тоже ее качественное слагаемое. Но есть и просчет. VAC опоздал. Они строили свой центр чтобы доказать что Россия – это часть Европы и ничего не случилось. Увы, случилось и мы все дальше уходим в резервацию за новый Железный занавес.

P. S. Поясню кратко что я вижу в этой работе: Конечно, это намеренная (и весьма удачная провокация) от Урса Фишера, она уже доводит до ярости комментаторов и это говорит о точности выбора. Но в ней есть и большее, это разговор о сути скульптуры или, если угодно о "протоскульптуре", наблюдение за тем как аморфная глина через физическое соприкосновение с человеком вдруг обретает форму. То есть, в этом "низком" (а для кого-то прямо физиологическом) парадоксально открывается философия и базис скульптуры. Хотя, Фишер тут не первый (была глиняная серия Аниша Капура и Клоака Вима Дельвуа, да и еще много чего), но заслуга Фишера в том, что он вывел этот жест в общественное пространство и таким образом, сделал частью публичной дискуссии.

Андрей Макаревич

Удивительно, сколько вони поднялось по поводу этой скульптуры. Я и раньше особых иллюзий насчёт массового вкуса наших жителей не питал. Но уровень безграмотной агрессии зашкаливает. К сожалению, если в голове у человека одно говно, то других ассоциаций эта голова родить не может.

Немало и комментаторов, которые считают, что объект Фишера в любом случае лучше большинства скульптур, которые то и дело устанавливают в столице.

Николай Царёв

уж получше болванов в стиле сталинского реализма, которых поставили на площади трёх вокзалов недавно. Жаль, что временная, а вот Владимира и Калашникова вряд ли дождусь, когда свергнут.

Исчерпывающе, по мнению многих комментаторов, проанализировал ситуацию архитектурный критик Григорий Ревзин:

Если мы говорим об искусстве в городе, то у нас любая скульптура вызывает скандал, неважно, это Владимир, Калашников, Ржевский монумент или скромный памятник Самуилу Яковлевичу Маршаку на Лялиной площади, который усилиями общественности удалось убить в зародыше. Собственно, "Большая глина"-4 на ГЭС-2 от Калашникова ничем в плане аккумулирования вокруг себя негодования не отличается, кроме того, что собирает вокруг себя неприязнь к ваянию в чистом виде, поскольку ничего не значит, а просто есть. Вспомните, мы ведь и про Петра, и про Достоевского, и про Калашникова, и про Владимира и т.д. громко, свободно и хором говорили, что это какое-то говно. Здесь отличие только в том, что говно не какое-то, потому что у него нет специфических качеств, это так сказать субстанция без атрибуции. И с точки зрения истории искусств здесь возникает интересный вопрос. А именно – не стала ли ненависть граждан неотъемлемым свойством скульптуры как таковой, ее материей? Не лепится ли городская скульптура из нее как, скажем, из глины? [...]

Эта вещь стала памятником единению в ненависти

Любое произведение художника теперь является пощечиной общественному вкусу, это часть замысла. Благо в городе всегда есть вкус, который оно оскорбит, а зависеть от айфона, зависеть от шансона – не все ли нам равно, от кого-нибудь да прилетит. Что за памятник без скандала? Что за свадьба без драки?

С этой точки зрения "Большая глина"-4 очень удалась. Красота, как известно, в глазах смотрящего, и говна это тоже касается. В замысле это был кусок глины в руках скульптора, но он собрал в себя все говно, которым в него кидаются. В замысле это не было памятником, но здесь, в Москве, эта вещь, которая успела постоять в Нью-Йорке, а потом во Флоренции, неожиданно им стала – памятником единению в ненависти, которую мы выливаем на страницы социальных сетей.