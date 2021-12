"Специально в идиотской форме". Соцсети о проверке рэперов Бастрыкиным

После того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в своей статье обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях, многие задались вопросом, не ожидают ли неприятности и других рэперов. 30 ноября в комитете по культуры Госдумы назвали двух рэперов, которые не пропагандируют наркотики и, значит, бояться им нечего — Басту и Оксимирона.

Госдума назвала рэперов, которым не грозит статья за пропаганду наркотиков: баста и оксимирон. всё.

"Музыка, на которую российские власти традиционно обращали мало внимания, куда меньше, чем на кино или акционизм, например, за последние недели попала под каток [удивительных] кокаиновых инсайтов нашего начальства. Высокопоставленные геи запрещают обычных, педофилы в церкви клеймят педофилов на паперти, а наркоманы пишут законы о запрете пропаганды наркотиков.

Проблема в том, что теперь это касается хип-хопа, последнего оплота реальности в океане кастрированного контента. Со стриминга удаляют острые треки, постфактум заглушают названия наркотических средств в давно известных хитах (послушайте трек «Девочка с каре» на любой платформе), штрафуют рэпперов за пропаганду. Пока речь идет о штрафах, и разово заплатить 100к Гуфу, Моргенштерну или Ог Буде за право петь свою музыку — не проблема. Проблема в том, что эти 100к — не штраф, а предупреждение. И за последний год в России язык предупреждений научились понимать абсолютно все."

Поклонники Окси всё равно вздохнули с облегчением. Но не тут-то было. В воскресенье 5-го декабря стало известно, что Бастрыкин взялся и за Оксимирона.

Из видных "государственников" на новость отреагировал лишь политолог Сергей Марков, да и то не прямо, без упоминания Бастрыкина.

Вам кажется, что у вас, у нас многое криво? Но посмотрите, что делается в российской оппозиции, и вы поймете что у вас все ясно, сильно и красиво. В сравнении с...

В антипутинской оппозиции сейчас большой шум. Он не из-за форума в Вильнюсе, а вокруг Оксимирона. Оксимирон выпустил новый альбом, очень политический. Там можно сказать гимн иностранным агентам. Сейчас многие вас будут убеждать, что Оксимирон гениальный поэт. Не верьте. Врут. У Оксимирона нет ясных смыслов, нет ярких образов, - за что люди и ценят поэзию. Нет и красоты слова, за что тоже любят поэзию. Вместо этого наворочены кучи слов, в традиции современных бесталанных имитаторов. Нет поэзии, а только еле еле рифмованные концы строк. Но иностранных агентов он там много хвалит, - за это и прошла команда хвалить Оксимирона.

Но команда хвалить Оксимирона наткнулась на препятствие. Дело в том, что он там оскорбил зачем то политолога Екатерину Шульман, назвал ее "милфа ". Это такой американский термин извращенцев, MILF, сокращенное от Mother I'd like to fuck". Означает сексуальное влечение к женщинам старше на поколение. Термин и сексистский тоже, что сейчас идет как преступление. Ну и, понятно, все это извращенцы.

То есть зачем то Оксимирон взял и оскорбил Шульман, которую и уважают в оппозиции и пиарят много лет оппозиционные ресурсы как главного политолога. У нее хорошее чувство юмора и быстрый ум и много читателей и слушателей. К этому надо добавить, что Екатерина Шульман вполне молода, она старше Оксимирона всего на 7 лет.

При этом Оксимирон назвал себя сапиосексуалом. Это новейший термин. Обозначает людей, для которых главной сексуальной привлекательностью обладает интеллект. То есть Оксимирон намекает, что в Шульман его сексуально привлекает интеллект.

Мало? Добавим. Оксимирона лично еще и бывшая девушка обвинила в педофилии. Ну и остальное все сексуально модное там идет, как вы понимаете, в обязательном пакете.

Дорогие товарищи антипутинские оппозиционеры! Вас и так считают ... ( сами знаете это слово), а попиарьте Оксимирона еще побольше, - и вас уже будут считать сектой не только политических извращенцев, но и сексуальных извращенцев, вроде хлыстовцев в начале 20 века, откуда был Распутин. Всем привет!

Среди "либералов" новость вызвала куда более живую реакцию.

Не успел Оксимирон выпустить трек "Агент" про иностранных агентов, как Бастрыкин решил проверить его творчество на предмет экстремизма. Под ту же раздачу попал Нойз МС.

Николай 2 все больше и больше кажется образцом адекватности и грамотного реагирования.

Бастрыкин поручил проверить творчество noize MC и Оксимирона.

По-моему у нас цензура вроде как запрещено в Конституции.

Может проверить творчество Бастрыкина на конституционность?

Как же "патриотично настроенные граждане" [надоели]. Пандемия обращений просто уже какая-то, "Бастрыкин разрешил":

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку деятельности музыкантов Noize MC (Ивана Алексеева) и Oxxxymiron (Мирона Федорова), сообщает пресс-служба ведомства.

«Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что эти исполнители «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов». Кроме того, в их творчестве усмотрели «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности»".

Когда все это закочнится, мы создадим универсальную вещательную комапнию "Валенки". Там, натурально, круглосуточно будут играть только Валенки и Арлекино Аллы Борисовны (вечером, для танцев). Подписка на ее продукцию для всех, кто определяет себя как "группа патриотов", будет обязательной, потому что без нее не будут выдавать куар-кодов на посещение патриотических продуктовых магазинов.

в ежедневной рубрике КМБУ "Глава СК поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения "группы патриотов".

собственно кто бы сомневался, что из секты говорящих с телевизором кто-нибудь кляузу напишет. я правда не до конца уверен, что они тексты эти понимают, потому что и для Окси, и для Нойза нужно хотя бы какое-то базовое образование иметь, с другой стороны кому это когда мешало. альбомы у обоих отличные. у Oxxxymiron мне особенно трект "Нонфикшн" понравился и слова:

"В экс-СССР депутат-гомофоб — любовник качков

В кошмаре к нему с бомбой ползёт полковник Квачков

Микро-чипы зашивают в девичьи угги

В посольстве США живёт Александр Гельевич Дугин"

В Следственном комитете России будет создано управлению по расследованию преступлений, совершенных рэперами, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Не секрет, что через ритмическую музыку, так называемый «рэп», определенные силы на Западе пытаются подорвать духовно-нравственные ориентиры молодого поколения, опорочить наши достижения, поставит под сомнение итоги Второй Мировой Войны», - подчеркнул представитель Следственного комитета.

Уже сейчас в СКР проводятся процессуальные мероприятия, связанные с текстами исполнителей рэпа Алишера Моргинштерна, Мирона Федорова (Оксимирон), Ивана Алексеева (Нойз МС). В СКР собираются дать правовую оценку текстам и других представителей этого деструктивного музыкального направления.

Рэп-управление будет также координировать работу территориальных следственных подразделений по поиску в выступлениями рэперов признаков пропаганды наркотических средств, нацизма, клеветы и плохого бита.

Планируется создание экспертного совета, признанного оценивать то, что российские рэперы называют музыкой. По предварительным данным главой экспертного совета будет назначена Мирей Матье.

Больше всего Бастрыкина обвиняли в том, что он преследует музыкантов, вместо того, чтобы заниматься действительно важными делами, причём эти обвинения звучали не только от либералов.

Дорогой Александр Иванович Бастрыкин,

Я сама люблю говорить в саркастичном тоне.

Я имею на руках сейчас вот кучу случаев, когда внимание Следственного комитета было бы полезно. Помогло бы спасти жизни людей. Физически. Спасти жизни.

Из последнего - незакупка лекарств орфанным детям даже по решению суда. Я вот сейчас наблюдаю, как умирают эти дети. Одного ребенка уже спасти не выйдет.

Из моих заметных случаев этого года - это история, как мою подопечную чуть не избил муж в отделении полиции, и с которой мы за руку бежали оттуда. Тащили на руках детей, только бы успеть выбраться. Дело было в Москве.

Я готова Вам вручить кучу случаев, где я умоляю о вмешательстве СК. Для начала, давайте займемся детьми с орфанными заболеваниями.

Это, на случай, если Вам нечего делать.

А я пока ставлю в наушники одну из моих любимых песен группы «Сплин» «Достань гранату» и буду думать о ребенке, который заведомо умрет. Потому что поздно.

Потому что ребенок уже точно умрет. СК на это все совершенно пофиг.

Блогеры постарше вспоминали преследование рокеров в Советском Союзе.

Когда-то в СССР запрещали Высоцкого и Галича, потому что они пели о том, о чем другие молчали или говорили вполголоса. Потом запрещали рок, потому что рокеры пели и говорили о том, о чем другие молчали или говорили вполголоса. Сейчас эту нишу занял рэп. Причем, не обязательно исполнять буквально песни протеста. Достаточно просто быть непохожим, выделяться из серо-тухлой массы. Была же история, когда в 60-е милиция прекратила концерт группы "Скифы" и всех повязала за исполнение "антисоветской музыки". А группа просто играла инструментал без слов! Сейчас опасно быть и Нойзом и Моргенштерном.

РОК И РЭП: THEN AND NOW

Наезды советского государства на рок-музыкантов в начале 1980-х и российского государства на рэперов в начале 2020-х сходны между собой по целям (не допустить распространения нежелательной информации), но различаются в средствах. Советское государство вело себя более сдержанно, нежели российское. В его стратегии кооптация преобладала над подавлением - нежелательных музыкантов стремились взять под контроль (случай Ленинградского рок-клуба) и ограничить их аудиторию (запреты на официальные концерты, диски, выступления на радио и ТВ), а репрессии наступали или в отношении тех, кто сам неудачно подставлялся, например, с неофициальными концертами (случай группы "Воскресенье") или тех, кто слишком мозолил глаза в отдельных эпизодах (случай "Аквариума" на фестивале в Тбилиси в 1980 году). Отдельные попытки мобилизовать лоялистов режима против рок-музыкантов успеха не имели, а то и давали эффект, обратный замыслам. Эта тактика принесла государству лишь частичный и временный успех, и с началом перестройки она сама собой утратила актуальность.

Сегодняшие руководители российского государства, похоже, верят в то, что именно рок-музыка развалила Советский Союз, и стремятся вести "работу над ошибками" в отношении рэпа (ну и не только рэпа, но и других чуждых им явлений культуры). Приоритет отдается подавлению перед кооптацией - отчасти оттого, что на кооптацию тратить усилия и деньги неохота, отчасти оттого, что не допустить распространения нежелательной информации сегодня несоизмеримо сложнее, чем в 1980-е. Поэтому сегодня главные новости - это обвинения в адрес Моргенштерна в торговле наркотиками, проверки Следственного комитета "по жалобе группы патриотов" в отношении Оксимирона и Нойза МС, ну и так далее. Скорее всего, эта тактика позволит государству подавить своих врагов, однако если рэперам придется надолго покинуть страну, слушать их, скорее всего, не перестанут.

Между тем, моя первая акция протеста состоялась в далеком 1982 году. Тогда в "Комсомольской правде" была опубликована разгромная статья "Рагу из синей птицы", направленная против "Машины времени" и подписанная Виктором Астафьевым и еще какими-то людьми из Красноярска. Я очень любил песни "Машины времени" (очень люблю их и по сей день), статья мне казалась заведомо несправедливой, и в ответ написал очень резкое письмо в редакцию, требуя опровержения. Лишь позднее я узнал, что количество таких писем читателей оказалось огромным, и столь массовый протест предотвратил ожидавшиеся оргвыводы в отношении "Машины времени". Этот протестный опыт стал для меня первым шагом на пути к последующему активному участию в общественной жизни. Через некоторое время мы узнаем, последуют ли сходные шаги со стороны поклонников нынешних рэперов.

Однако вскоре история сделала неожиданный поворот.

Ааааааа

В «Живом журнале» нашли то самое «обращение группы патриотов» к Бастрыкину

В нем, например, утверждается, что Оксимирон «сексуально оскорбил» Екатерину Шульман и «доходит до реабилитации нацизма, ставя знак равенство между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами».

Автор поста Дмитрий Якушев после новости о проверке Следственного комитета заявил, что это была сатира. «Остановитесь. Не было никакого „Обращения группы патриотов”. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Якушев

Вот этот пост Дмитрия Якушева:

Группа патриотов просит Бастрыкина пресечь преступную деятельность Noize mc и Oxxxymiron

Мне принесли письмо, написанное «группой патриотов» председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором его просят «пресечь преступную деятельность» рэперов Noize mc и Oxxxymiron. Считаю важным придать этот документ максимальной гласности.

Уважаемый Александр Иванович!

Вы известны не просто как большой патриот России и неравнодушный человек, но и как чрезвычайно внимательный и прозорливый защитник Отечества, замечающий самых опасных его врагов, прячущихся под разными якобы не политическими вывесками. Одного вашего слова оказалось достаточно, чтобы проповедник наркотического тумана сбежал из России и будем надеяться закончил своё преступное творчество. От всех патриотов России, спасибо Вам, что обратили внимание на Моргенштерна, в результате чего этот персонаж быстренько покинул территорию России.

Сегодня хочется обратить Ваше внимание на преступную деятельность так называемых рэперов Noize mc и Oxxxymiron, известных в миру, как Иван Алексеев и Мирон Федоров. Преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО. Недавно оба рэпера выпустили так называемые «альбомы», которые свободно распространяются в сети и уже прослушаны миллионами граждан России, прежде всего молодого возраста. Чему же учат рэперы нашу молодежь, пока государство бездействует.

Вот как Noize mc рисует лицо наших силовиков «шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах». По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения. Хорошо ещё, что по телевизору перестали показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно, что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Нулад раздавала печеньки. Нужно чтобы Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов. Например, апельсины. Это было отступление заинтересованных людей, желающих победы Отечеству в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ.

Вернемся к рэперам. Oxxxymiron пошел ещё дальше. В одной из его последних песен открыто романтизируются запрещенные (экстремистские) организации. Здесь же Мирон Федоров доходит до реабилитации нацизма, ставя знак равенство между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами, которые, по его словам, должны исчезнуть. Мирон Федоров в другой песне создает положительный образ иностранного агента, разрушая все усилия государства по оповещению населения. Мирон Федоров открыто признал, что работает на Госдеп и заявил, что его «альбом» приравнивается к госперевороту, что является открытым призывом к свержению законной власти и изменой Родине. Указанный рэпер также сексуально оскорбил деятеля оппозиции Екатерину Шульман.

В связи с изложенным просим Вас принять меры по пресечению преступной деятельности Noize mc (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров).

Группа патриотов России

А это его пост, когда он понял, к чему привела его шутка:

Остановитесь!!!! Не было никакого обращения!!!

Блин. Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время.

Если это кого-то и удивило, то не сильно.

Никому не нужный блогер в богом забытом ЖЖ написал пародию на донос, а его единственным читателем оказался Бастрыкин. Бывают же такие случайности

Возникла анекдотическая ситуация. Некая «группа патриотических граждан» публично обратилась с призывом проверить двух рэперов NoizeMC и Оксимирона на предмет содержания их творчества. Руководитель Следственного комитета с глубоким пониманием отнесся к просьбе и поручил организовать проверку. «Группа патриотов» дала заднюю и сообщила, что вообще-то их обращение было вымышленным и специально составленным в идиотской форме.



Но поздно. Поезд набирает ход. Теперь-то уж точно остановить его никак нельзя.

«Невозможно написать бессмыслицу о России. Можно только описать будущие события»



Бастрыкин поручил проверить Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм и реабилитацию нацизма после обращения в СК «группы патриотов».



Оказалось, что письмо пародийное, и теперь его автор, блогер Дмитрий Якушев, в шоке:



«Я просто пошутил в стиле “как идиот может среагировать на альбом”, абсурдную реакцию показал, чтобы люди посмеялись, но Бастрыкин воспринял все серьезно».



Самое смешное, что претензии многие предъявляют блогеру. С чего ты взял, говорят, что Бастрыкин шутки понимает?



Кафке с Оруэллом такое и не снилось.



И да - скоро будем слушать рэп только на стихи Бастрыкина.

О̶р̶ё̶л̶ ̶н̶а̶ш̶ ̶д̶о̶н̶ ̶Р̶э̶б̶а̶ Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проверить обращение «группы патриотов», пожаловавшихся на творчество рэперов Оксимирона и Нойза MC. "Медуза" (иностранный агент, кстати) нашла этого патриота - какой-то блогер постебался: поблагодарил Бастрыкина за Моргенштерна и посоветовал обратить внимание на других рэперов. И чего-то про них нафантазировал, как сам потом написал - шутка, написанная в идиотской форме. Как он думал.

Вспоминаю, как в фильме "Покаяние" Абуладзе, один арестованный, когда его назначили британским шпионом, начал говорить следователю всякую чушь, типа: "Ага, собирался прорыть тоннель из России в Британию". Но ему это записали как признание и посадили надолго.

Главное в истории с фейковым письмом "группы патриотов", из-за которого Бастрыкин начал проверку Оксимирона и Нойза МС в том, что ну мы же сперва не удивились даже. Или не сильно удивились.

Приколист из ЖЖ написал шуточное гротескное заявление, не лезущее ни в какие рамки здравого смысла. Черная адская сатира. И дело не в том что Бастрыкин возбудился на это письмо. Про Бастрыкина все ясно всегда было. Дело в том что мы не удивились ни такому доносу (потому что это стало нормой в РФ), ни такой реакции государства на донос (потому что это тоже норма в РФ).

Завтра можно написать шуточный "донос", на кого-то, отталкиваясь от "Протоколов сионских мудрецов", или от "Плана Аллена Даллеса", и в СК это возьмут в работу, и мы опять не удивимся.

Нету больше разницы между российской реальностью и самым изощренным гротеском, от которого бледнели бы Гофман с Рабле.

Кажется, Оксимирон поступил не очень предусмотрительно, назначив на весну серию концертов в России.

совершенно понятно, что Oxxxymiron в России не приедет, несмотря на то, что все билеты на концерты были проданы за семь часов, а Noize MC уедет.

Зато приедет столь любимая дедушкой Бастрыкиным Мирей Матье.

Вообще я тут не могу сказать, наезд на них и Моргенштерна это госполитика или личные причуды Бастрыкина? Все видится, как второе, причем, он в рамках своих полномочий, но кто знает, может быть и первое.