Протесты в Иране

С 8 января поток информации из Ирана сильно ограничен из-за полной блокировки интернета, введенной правительством. Иранские власти впервые применили для патрулирования беспилотники, позволяющие установить личность протестующих с помощью воздушного наблюдения.

В Иране более двух недель продолжаются массовые уличные протесты. Они начались 28 декабря в связи с девальвацией местной валюты и общим обострением экономического кризиса, но быстро приняли антиправительственный характер.

Очевидец из восточного Тегерана рассказал, что после ввода подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) город фактически оказался под военным контролем, улицы стали небезопасными для протестующих, а ночами слышна непрерывная стрельба. Правозащитные организации утверждают, что жертвы исчисляются сотнями.

О протестах в Иране говорим в программе "Лицом к событию" с обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом.







