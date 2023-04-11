Против адвоката Саши Скочиленко возбудили два дисциплинарных дела

Адвокатская палата Петербурга возбудила два дисциплинарных дела в отношении адвоката Юрия Новолодского, который защищает обвиняемую по делу о так называемых фейках Сашу Скочиленко. Об этом Север.Реалии сообщил адвокат Александр Мелешко со ссылкой на самого Новолодского.

Что стало поводом для возбуждения двух дисциплинарных дел не уточняется.

Мелешко сообщил, что пока познакомился только с одним из дисциплинарных дел. При этом он отметил, что конкретные детали дела комментировать не может.

По мнению Мелешко, его коллегу преследуют за критику руководства палаты. "Видимо, бессменное авторитарное руководство палаты решило избавиться от своего самого принципиального критика, включив бешеный дисциплинарный принтер", — заявил Мелешко.

Адвокат считает, что возбуждение дел может грозить Новолодскому лишением статуса.

Рассмотрение дел запланировано на 20 апреля. В этот же день назначено очередное заседание по делу Саши Скочиленко. "Совпадение? Не думаю", - заметил Мелешко.