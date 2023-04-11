Против адвоката Саши Скочиленко возбудили два дисциплинарных дела

Адвокатская палата Петербурга возбудила два дисциплинарных дела в отношении адвоката Юрия Новолодского, который защищает обвиняемую по делу о так называемых фейках Сашу Скочиленко. Об этом Север.Реалии сообщил адвокат Александр Мелешко со ссылкой на самого Новолодского.
Что стало поводом для возбуждения двух дисциплинарных дел не уточняется.
Мелешко сообщил, что пока познакомился только с одним из дисциплинарных дел. При этом он отметил, что конкретные детали дела комментировать не может.
По мнению Мелешко, его коллегу преследуют за критику руководства палаты. "Видимо, бессменное авторитарное руководство палаты решило избавиться от своего самого принципиального критика, включив бешеный дисциплинарный принтер", — заявил Мелешко.
Адвокат считает, что возбуждение дел может грозить Новолодскому лишением статуса.
Рассмотрение дел запланировано на 20 апреля. В этот же день назначено очередное заседание по делу Саши Скочиленко. "Совпадение? Не думаю", - заметил Мелешко.
- Саше Скочиленко грозит до 10 лет лишения свободы по делу о создании так называемых фейков о российской армии. Следствие считает, что она заменила ценники в магазине на антивоенные листовки. Она арестована и с апреля 2022 года находится в СИЗО. Адвокаты художницы неоднократно просили суд изменить меру пресечения на домашний арест: у Скочиленко непереносимость глютена и аритмия. Правозащитная организация Amnesty International признала ее узницей совести.
- Российские власти считают фейками любые сообщения о войне в Украине, не соответствующие официальным заявлениям Минобороны.
- В марте 2022 года Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга принял решение приостановить статус адвоката Ивана Павлова, этого четырежды требовал Минюст России. В представлении ведомства было указано, что Павлов не являлся на следственные действия по делу журналиста Ивана Сафронова, финансировал лиц, которые оказывали юридическую помощь людям, "осуществляющим деятельность, направленную на подрыв авторитета органов государственной и судебной власти". В Минюсте также посчитали, что статус "иноагента", который само ведомствво и присвоило Павлову, нанёс "значительный ущерб" профессиональной и гражданской репутации адвоката.
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