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В списке 100 влиятельных женщин мира - Зеленская, Скочиленко и Пугачёва

Елена Зеленская

Британская вещательная корпорация "Би-би-си" опубликовала свой список ста вдохновляющих и влиятельных женщин по всему миру за 2022 год, в который, наряду с другими, попали супруга президента Украины Елена Зеленская, российская певица Алла Пугачева, петербургская художница Саша Скочиленко, обвиняемая по делу о фейках про российскую армию.

Список отражает роль женщин в непростых событиях по всему миру - от смелых протестов с требованием перемен в Иране до женских лиц в конфликте и сопротивлении в Украине и России, подчёркивает редакция.

"Би-би-си" отмечает также, что это уже десятый подобный список корпорации и есть возможность проанализировать процесс за 10 лет, связанный с ролью женщин и их правами в разных странах.

Помимо Елены Зеленской в списке ещё семь представительниц Украины, в том числе, парамедик Юлия Паевская, которая побывала в российском плену, и математик Марина Вязовская, получившая престижную Филдсовскую премию, отмечает "Медуза". Бывший спецкор этого издания Таисия Бекбулатова, объявленная в России "иноагентом", также отмечена вниманием британской корпорации: "Бекбулатова в 2019 году основала независимое СМИ "Холод", широко освещающее войну в Украине, а также публикующее материалы о неравенстве, насилии и правах женщин".

Художница Александра Скочиленко находится в СИЗО в ожидании приговора. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сама себя Скочиленко называет узником совести. Она была задержана за замену ценников в супермаркете сообщениями о войне в Украине и сейчас обвиняется в создании фейков про российские Вооружённые Силы.

Про Аллу Пугачёву говорится, что за годы своей работы и творчества она продала более 250 миллионов пластинок. Артистка названа в публикации "культурной иконой", хорошо известной своим чистым меццо-сопрано. Она была не раз отмечена наградами за своё творчество в России, при этом Алла Пугачёва выступала с критикой правительства. Недавно она опубликовала сообщение для своих 3,6 миллионов подписчиков в Instagram, в котором осудила войну в Украине, пишет "Би-би-си".

Наряду с несколькими иранками в списке "Би-би-си" оказался обобщённый образ "женщины, отрезающей свои волосы". Решение связано с широкими протестами в Иране в этом году, начавшимися после смерти арестованной полицией нравов 22-летней Махши Амини за неправильное ношение хиджаба. "Би-би-си" подчёркивает, что своим шагом хочет признать роль женщин в этих протестах. Отрезание волос стало одним из символов движения, охватившего знаменитостей, политиков и активистов по всему миру.

Кроме того, в списке оказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, певица Билли Айлиш, актриса Приянка Чопра-Джонас, активистки из Афганистана и других стран Южной Азии и Ближнего Востока.

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