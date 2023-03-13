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Против Андрея Караулова возбудили ещё одно дело о клевете

Андрей Караулов

В отношении телеведущего Андрея Караулова возбуждено ещё одно уголовное дело по статье о клевете. Расследование было начато после заявления режиссёра Никиты Михалкова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Караулова Александра Обозова.

Ранее телеведущий публично обвинил Михалкова в вырубке лесов в Нижегородской области. Дело было возбуждено в Нижнем Новгороде, но потом было передано в Москву. По адресам, которые связаны с журналистом, сотрудники правоохранительных органов провели обыски.

По статье о клевете, Караулову грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас телеведущий находится за границей.

В ноябре прошлого года МВД России объявило Караулова в розыск. В том же месяце в его доме в Подмосковье прошёл обыск по уголовному делу о клевете против главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. По словам представителей корпорации, журналист публиковал "слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации".

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