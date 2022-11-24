МВД объявило в розыск тележурналиста Андрея Караулова. Карточка с его данными появилась в разыскной базе ведомства. В начале ноября у него дома в Подмосковье прошёл обыск по уголовному делу о клевете против главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
В базе данных министерства внутренних дел не указывается, по какому делу разыскиваются подозреваемые. Однако если речь идёт о деле Чемезова, журналиста преследуют за публикации в одном из его каналов, сообщал ранее "Ростех". "В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации", — заявили РБК в госкорпорации.
Идёт ли речь о его канале в ютьюбе (заблокированном администрацией сервиса) или телеграме — не уточняется. Сам Караулов заявлял, что поводом для возбуждения дела мог стать его стрим в ютьюбе политика Максима Шевченко. Там телеведущий спрашивал, почему "Ростех" не построил анонсировавшиеся ранее 25 мусорозаводов, на строительство которых государство выделило 1,3 триллиона рублей.
Где сейчас находится журналист — неизвестно. Он сообщал, что находится за границей. Объявление в розыск он на момент публикации новости не комментировал.
Оскорблённый Чемезов
С лета в России продолжаются аресты владельцев и сотрудников телеграм-каналов. Речь может идти о перераспределении рынка анонимных медиа, практически полностью контролирующегося Кремлём и его субподрядчиками.
Во многих случаях арестованных обвиняют в попытке шантажировать главу Ростеха, бывшего сослуживца президента России Владимира Путина по резидентуре КГБ в Дрездене.
- В августе Кузьминский суд Москвы арестовал журналистку Александру Баязитову, пиар-технологов Ольгу Архарову и Инну Чурилову за вымогательство у топ-менеджера военного Промсвязьбанка Александра Ушакова. Изначально сообщалось, что их арест связан с вымогательством у Чемезова.
- Осенью по обвинению попытки вымогательства у Чемезова арестовали коммерческого директора медиахолдинга "Осторожно Media" Кирилла Суханова, бывшего главного редактора российской версии журнала Tatler Кирилла Романовского, бывшего журналиста светской хроники Life Тамерлана Бигаева.
- В день ареста Суханова обыски прошли в доме владельца "Осторожно Media" Ксении Собчак. Она уезжала из страны. По возвращении она, как утверждали СМИ, приехала в офис "Ростеха", после чего публично извинилась перед Чемезовым в своём телеграме.
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