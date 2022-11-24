МВД объявило в розыск тележурналиста Андрея Караулова. Карточка с его данными появилась в разыскной базе ведомства. В начале ноября у него дома в Подмосковье прошёл обыск по уголовному делу о клевете против главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

В базе данных министерства внутренних дел не указывается, по какому делу разыскиваются подозреваемые. Однако если речь идёт о деле Чемезова, журналиста преследуют за публикации в одном из его каналов, сообщал ранее "Ростех". "В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации", — заявили РБК в госкорпорации.

Идёт ли речь о его канале в ютьюбе (заблокированном администрацией сервиса) или телеграме — не уточняется. Сам Караулов заявлял, что поводом для возбуждения дела мог стать его стрим в ютьюбе политика Максима Шевченко. Там телеведущий спрашивал, почему "Ростех" не построил анонсировавшиеся ранее 25 мусорозаводов, на строительство которых государство выделило 1,3 триллиона рублей.

Где сейчас находится журналист — неизвестно. Он сообщал, что находится за границей. Объявление в розыск он на момент публикации новости не комментировал.

Оскорблённый Чемезов

С лета в России продолжаются аресты владельцев и сотрудников телеграм-каналов. Речь может идти о перераспределении рынка анонимных медиа, практически полностью контролирующегося Кремлём и его субподрядчиками.

Во многих случаях арестованных обвиняют в попытке шантажировать главу Ростеха, бывшего сослуживца президента России Владимира Путина по резидентуре КГБ в Дрездене.