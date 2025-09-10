Против бывшего Курского губернатора Смирнова возбуждено ещё одно дело

В отношении обвиняемого в мошенничестве бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова возбуждено еще одно уголовное дело — о получении взятки в особо крупном размере. Обвинения по этому делу Смирнову ещё не предъявлены, его детали пока неизвестны.

В конце августа Смирнов, руководивший Курским регионом с мая по декабрь 2024 года, признал вину в мошенничестве в особо крупном размере и заключил сделку со следствием. Как сообщает ТАСС, Смирнов "помогает следствию раскрыть все эпизоды дела о мошенничестве в особо крупном размере".В рамках сделки со следствием ему предоставлена государственная защита.

Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов были задержаны в апреле 2025 года. По данным следствия, они похитили более одного миллиарда рублей, выделенных из государственного бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной.