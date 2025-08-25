Задержан замглавы Курской области - по делу о хищениях

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан по делу о хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщил начальник Базарова - врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, дело связано с предыдущим местом работы Базарова - ранее он занимал должность замгубернатора Белгородской области по строительству. В Курской области он также курировал вопросы строительства.

"Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона", - написал о своём подчинённом Хинштейн.

Предшественник Хинштейна на посту главы Курской области Алексей Смирнов был ранее арестован, его и ряд других лиц обвиняют в хищениях на строительстве оборонительных сооружений на общую сумму около миллиарда рублей.

По данным источника ТАСС, Базаров задержан по делу о хищении одного миллиарда рублей при строительстве укреплений. Ранее был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, которого обвинили в хищении 32 миллионов рублей при строительстве укреплений.

Украинские военные в августе прошлого года прорвались в Курскую область и более полугода удерживали там значительные территории. Также предпринимались попытки прорыва и в Белгородскую область, там вглубь российской территории украинские войска не заходили.