Уголовное дело против электорального аналитика Ивана Шукшина о клевете возбудили вскоре после того, как он опубликовал материал о рекордном вбросе голосов за Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщило "Агентство" со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

Правоохранительные органы провели проверку, которая стала поводом для возбуждения дела, через четыре дня после публикации материала о вбросах. Как отмечает "Агентство", материалы в Следственный комитет направил первый замгенпрокурора России – юристы назвали подобную практику крайне редкой.

Выборы президента в России завершились 17 марта 2024 года. Владимир Путин, согласно официальным данным, получил более 87% голосов. На следующий день Шукшин опубликовал анализ голосования, который показал, что за Путина вбросили 22 млн голосов. Уголовное дело против аналитика было возбуждено 21 марта 2024 года, в ноябре его объявили в розыск, а в июне 2025 года включили в реестр "иностранных агентов".

Шушкин рассказывал, что перед объявлением в розыск ему несколько раз звонили из отделения полиции в Геленджике Краснодарского края. Аналитик считает, что власти могут преследовать его за публикации о фальсификациях в пользу Путина на президентских выборах.