Следственный комитет возбудил уголовное дело против российской фемактивистки Залины Маршенкуловой по статье об оправдании терроризма. Поводом, предположительно, стала публикация в её телеграм-канале об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года.

Официально о возбуждении дела не сообщалось, однако информацию о нём публикуют со ссылкой на источники российские СМИ. Как сообщают издания "База", по делу уже проведена экспертиза, подтвердившая позицию следствия.

О какой именно публикации речь — не сообщается. В начале апреля 2023, после покушения на Татарского, в канале Маршенкуловой "Женская власть" появилось сообщение, в которой называется "закономерной" гибель людей, участвующих в нападении на Украину.

Татарский — уроженец Донецкой области, он принимал участие в боях на востоке страны на стороне пророссийских сепаратистов, а затем участвовал в полномасштабном российском вторжении.

Маршенкулова прокомментировала возбуждение дела у себя в канале. "Жизнь нужно прожить так чтобы оказаться в компании лучших людей страны с уголовкой за любовь к родине”, — написала она. Она уехала из России в 2022 году.