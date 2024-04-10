Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Против фемактивистки Залины Маршенкуловой возбуждено дело об оправдании терроризма

Залина Маршенкулова
Залина Маршенкулова

Следственный комитет возбудил уголовное дело против российской фемактивистки Залины Маршенкуловой по статье об оправдании терроризма. Поводом, предположительно, стала публикация в её телеграм-канале об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года.

Официально о возбуждении дела не сообщалось, однако информацию о нём публикуют со ссылкой на источники российские СМИ. Как сообщают издания "База", по делу уже проведена экспертиза, подтвердившая позицию следствия.

О какой именно публикации речь — не сообщается. В начале апреля 2023, после покушения на Татарского, в канале Маршенкуловой "Женская власть" появилось сообщение, в которой называется "закономерной" гибель людей, участвующих в нападении на Украину.

Татарский — уроженец Донецкой области, он принимал участие в боях на востоке страны на стороне пророссийских сепаратистов, а затем участвовал в полномасштабном российском вторжении.

Маршенкулова прокомментировала возбуждение дела у себя в канале. "Жизнь нужно прожить так чтобы оказаться в компании лучших людей страны с уголовкой за любовь к родине”, — написала она. Она уехала из России в 2022 году.

  • Татарский (Максим Фомин) был подорван в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля прошлого года. При взрыве получили ранения десятки человек. Исполнителем российский суд признал 27-летнюю Дарью Трепову. Она была приговорена к 27 годам колонии по обвинению в терроризме.
  • Организаторами атаки российское следствие считает украинские спецслужбы. Глава СБУ Василий Малюк в марте 2024 года в телеэфире намекнул на причастность спецслужбы к покушению, добавив, что СБУ не будет это признавать официально.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Взрывы в регионах
Embed
Взрывы в регионах

No media source currently available

0:00 0:21:23 0:00

Взрывы в регионах

В Морозовске уничтожены самолёты

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG