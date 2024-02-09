Против художника Василия Слонова возбудили уголовное дело

Против красноярского художника Василия Слонова возбудили уголовное дело по статье о демонстрации экстремистской символики. Он задержан. Об этом сообщила его жена, опубликовав постановление суда.

По словам супруги художника, в четверг, 8 февраля, у них дома и в мастерской Слонова провели обыск – изъяли все ноутбуки, компьютер и телефон. Меру пресечения художнику должны избрать завтра, 10 февраля.

Красноярский портал NGS24 со ссылкой на источник пишет, что 54-летнего Слонова задержали в аэропорту при попытке вылететь в Казахстан. Собеседник издания рассказал, что дело на художника завели из-за фотографии неваляшки с "блатной символикой" во "ВКонтакте".

В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за эту публикацию по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Однако художник так и не удалил фотографию, что стало поводом для возбуждения уже уголовного дела.