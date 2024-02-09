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Против художника Василия Слонова возбудили уголовное дело

Василий Слонов
Василий Слонов

Против красноярского художника Василия Слонова возбудили уголовное дело по статье о демонстрации экстремистской символики. Он задержан. Об этом сообщила его жена, опубликовав постановление суда.

По словам супруги художника, в четверг, 8 февраля, у них дома и в мастерской Слонова провели обыск – изъяли все ноутбуки, компьютер и телефон. Меру пресечения художнику должны избрать завтра, 10 февраля.

Красноярский портал NGS24 со ссылкой на источник пишет, что 54-летнего Слонова задержали в аэропорту при попытке вылететь в Казахстан. Собеседник издания рассказал, что дело на художника завели из-за фотографии неваляшки с "блатной символикой" во "ВКонтакте".

В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за эту публикацию по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Однако художник так и не удалил фотографию, что стало поводом для возбуждения уже уголовного дела.

  • Это не единственная арт-матрёшка в творчестве Слонова. В 2021 году художник создал из железных прутьев матрёшку-клетку. Тогда он отмечал, что матрёшка всегда была "глобальным символом России", пишут Сибирь.Реалии
  • Также Слонов известен своей "ватной серией". В 2019 году он создал ватные паззлы с изображением президента России Владимира Путина, а на день рождения отправил ему посылку с изображением медведя в ватнике. Ранее он создал коллекцию ватных медведей в различных социальных ролях.

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