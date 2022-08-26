Против напавшего на Игоря Каляпина возбуждено уголовное дело

Напавший на основателя "Комитета против пыток" и члена СПЧ Игоря Каляпина оказался майором полиции – против него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Об этом сообщила член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.
По ее данным, нападавший – старший оперуполномоченный уголовного розыска управления МВД по Нижнему Новгороду Сергей Черниговский – был уволен.
Сам Игорь Каляпин сейчас находится в больнице. После нападения он был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Врачи обнаружили у него переломы носа и ребра.
Как рассказал сам Каляпин, он познакомился с Черниговским на дне рождения одного из бывших сотрудников "Комитета против пыток".
"Потом я пригласил его к себе в дом и он ни слова не говоря напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен", – сказал Каляпин.
Было ли нападение на Каляпина связано с его правозащитной деятельностью, неизвестно.
- "Комитет против пыток" был внесен в реестр иностранных агентов, после чего организация объявила о самоликвидации. Позднее "Комитет против пыток" сообщил, что продолжит свою работу как "Команда против пыток".
- Игорь Каляпин возглавлял организацию до 6 февраля 2022 года. Он покинул пост на фоне угроз из-за дела Заремы Мусаевой. В январе глава Чечни Кадыров назвал Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, активно освещавших это дело, "террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев". После этого квартиру правозащитника обклеили плакатами с надписями о том, что он "помогает террористам" и "продал Отечество за гранты США и Германии".
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