Против напавшего на Игоря Каляпина возбуждено уголовное дело

Напавший на основателя "Комитета против пыток" и члена СПЧ Игоря Каляпина оказался майором полиции – против него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Об этом сообщила член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.

По ее данным, нападавший – старший оперуполномоченный уголовного розыска управления МВД по Нижнему Новгороду Сергей Черниговский – был уволен.

Сам Игорь Каляпин сейчас находится в больнице. После нападения он был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Врачи обнаружили у него переломы носа и ребра.

Как рассказал сам Каляпин, он познакомился с Черниговским на дне рождения одного из бывших сотрудников "Комитета против пыток".

"Потом я пригласил его к себе в дом и он ни слова не говоря напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен", – сказал Каляпин.

Было ли нападение на Каляпина связано с его правозащитной деятельностью, неизвестно.