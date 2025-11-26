Против основателя "Первого отдела" возбудили дело по статье о гостайне

Следственный комитет России возбудил против основателя правозащитного проекта "Первый отдел" Ивана Павлова и адвоката проекта Евгения Смирнова уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны.

Об этом сообщил сам "Первый отдел". По его данным, обвинение связано с делом бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, осуждённой по статье о госизмене. Павлов и Смирнов защищали её в 2019–2020 годах. Следствие утверждает, что в ходе ознакомления с секретными документами адвокаты "совместно и согласованно" допустили разглашение гостайны.

"Нам вменяется передача в 2020 году материалов по делу Карины Цуркан специалисту-лингвисту. Я действительно передал ему тогда некоторые материалы, но никакой гостайны в них, конечно же, не было. Все сведения, которые эксперты квалифицировали как гостайну, были мной предварительно удалены", – отметил Павлов.

В апреле 2021 года Павлова обвинили в разглашении тайны следствия по делу бывшего журналиста Ивана Сафронова, который также обвинялся в госизмене и впоследствии был осуждён. По данным проекта, Мосгорсуд запретил Павлову пользоваться телефоном и интернетом, "сделав его работу невозможной и фактически вынудив уехать из России". После этого юриста объявили в розыск и объявили "иностранным агентом".

В июле 2024 года стало известно о том, что против Павлова завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента", а в августе того же года Фрунзенский районный суд Петербурга заочно арестовал его по этому делу. "Первый отдел" продолжает работу за рубежом.