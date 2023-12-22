В Санкт-Петербурге по обвинению в попытке организации заказного убийства жены задержан бывший боец ЧВК "Вагнер" Александр Тютин. В 2021 году суд уже приговаривал его к 23 годам колонии за убийство четырёх человек и попытку организовать убийство племянницы.

67-летнего Александра Тютина задержали вечером 21 декабря. Это произошло после того, как в Следственный комитет обратился сослуживец подозреваемого по "Вагнеру", к которому тот обратился с предложением убить жену, сообщает 47.news. Тот вместо этого обратился в полицию, рассказали источники издания.

Тютин — бывший участник российского вторжения в Украину. От ЧВК "Вагнер" он получил медаль за отвагу. В ЧВК он был завербован из колонии, проведя под арестом и в заключении 4 года из назначенных ему 23.

Он был арестован в 2018 году после попытки нанять киллера для убийства племянницы из-за наследственного спора, рассказывает Север.Реалии. В ходе следствия выяснилось, что ранее он был организатором другого убийства, которое произошло в 2005 в Ленинградской области.

Тогда были убиты бизнес-партнёр Тютина предприниматель Дмитрий Зейналов, его жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. Их сначала застрелили из автомата, а после добили топором.