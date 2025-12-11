Против социолога Эйдмана в России возбудили дело по трём статьям

Российскому социологу Игорю Эйдману, живущему в Германии, в России заочно предъявили обвинения по уголовным статьям о распространении так называемых фейков об армии и участии в нежелательной организации. Об этом он сам сообщил правозащитному изданию "ОВД-Инфо". Его также обвинили в нарушении законодательства об "иноагентах" из-за отсутствия маркировки.

Уголовное дело против Эйдмана, как стало известно, было возбуждено в связи с публикациями в его каналах в телеграме и на ютьюбе о предполагаемых преступлениях российских военных в Буче и о добровольческих формированиях, которые воюют на стороне Украины, РДК и легионе "Свобода России". Эти формирования признаны властями России террористическими.

Эйдман – социолог, публицист, двоюродный брат убитого российского политика Бориса Немцова. Он живёт в Германии и возглавляет "Форум русскоязычных европейцев", а также входит в совет "Форума свободной России". Обе эти организации Генпрокуратура РФ признала "нежелательными".

Самого Эйдмана в 2023 году российский Минюст внес в список так называемых "иностранных агентов", а в октябре 2025 Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов, что означает, что против него было возбуждено уголовное дело.