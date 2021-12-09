Против "цветных революций". Президент Сербии ищет помощи в Москве

Сербская разведка – Агентство безопасности и информации (BIA) – подслушала участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде, а министр внутренних дел Александр Вулин приехал в Москву и передал записи секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. Это было в мае, сообщает сербская пресса. В начале декабря стороны ещё раз встретились там же и подчеркнули важность сотрудничества между Россией и Сербией в предотвращении "цветных революций".

Как сообщает газета "Данас", известная связями с сербской оппозицией, "в строжайшей секретности" была создана совместная рабочая группа "с задачей предотвращения массовых демонстраций и постоянного наблюдения за активистами оппозиции, неправительственными организациями и независимыми журналистами". Российская сторона взяла на себя обязательство передать сербской "все знания о борьбе с киберреволюциями – сетевой борьбе, уличных протестах, а также о всех других способах подавления свободы мнений и прав человека".

О передаче сербской стороной Москве материалов прослушки российских оппозиционеров написала только "Данас", но российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, участвовавший в организации семинара в Белграде, совершенно не исключает, что это могло случиться:

– Наш семинар в Белграде проходил в начале мая. В середине мая (по сведениям "Данас" – РС) Александр Вулин, глава МВД Сербии, передал расшифровки прослушанных разговоров участников форума секретарю Совета Безопасности России Николаю Патрушеву. В конце мая Андрей Пивоваров был снят ФСБ с борта уже готовившегося взлететь в Петербургском аэропорту самолета "Польских авиалиний". Та информация, которую мы узнали из сербских газет, проливает достаточно важный свет на происходящее. Сербская власть в данном случае выступила в качестве мальчиков на побегушках у ФСБ и Патрушева. Здесь речь идет, конечно же, о действиях Кремля и ФСБ. Давно и хорошо известен пароноидальный страх нынешних обитателей Кремля перед потенциальными перспективами массовых уличных протестов, тем, что они называют "цветными революциями". Ирония в том, что именно на примере Сербии, где диктатор Милошевич был свергнут в результате демократической революции в 2000 году, как раз очень хорошо видно, что когда общество готово к противостоянию авторитарному режиму, то никакие потуги спецслужб по большому счету сделать уже ничего не могут . Это касается не только Сербии, но и России, – заявил Владимир Кара-Мурза в интервью телеканалу "Настоящее Время".

Когда общество готово к противостоянию авторитарному режиму, никакие потуги спецслужб сделать уже ничего не могут

До сих пор подобное "наставничество" с российской стороны оказывалось скорее бесплодным. Как отмечает та же газета "Данас", когда летом 2020 года власти Сербии начали по совету Москвы публичное преследование журналистов и активистов НКО, пытаясь уличить их в отмывании денег и финансировании международного терроризма, эта модель, применяемая в России, в Сербии не прошла из-за поднявшегося в обществе возмущения.

Но это ещё не всё: сотрудничество Белграда и Москвы далеко не всегда выглядит беспроблемным. Через три недели после парламентских выборов в июне того же 2020 года у здания парламента в Белграде произошли массовые беспорядки (формально из-за ковидных ограничений). В причастности к ним президент Сербии Александр Вучич обвинил иностранные спецслужбы, и тогда же отменил встречу с послом России, дав тем самым понять, что продозревает в причастности к случившемуся Москву. В МИД России заявления о "российском следе" в беспорядках в Сербии назвали "низкопробной заказухой". "Экстремисты из профашистских организаций ворвались в парламент, несколько часов жестоко нападали на сотрудников полиции, забрасывали камнями, били", — рассказывал Вучич. Правда, он лишь косвенно упомянул о том, что во время беспорядков звучали призывы не отдавать Косово – это больная тема для сербских националистов, и можно предположить, что через них Вучичу пожелали не слишком усердствовать в вопросе косовского урегулирования. Полностью подконтрольный его партии новый состав парламента давал бы президенту возможность ратифицировать любое соглашение с Косово, которое в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии еще в 2008 году.

Что же касается сегодняшнего дня, то сейчас власти Сербии стоят перед лицом протестов иного рода, рассказала в беседе с Радио Свобода белградская журналистка Александра Стоянович – до недавнего времени многолетний корреспондент сербского новостного портала b92 в Москве. В тридцати городах на западе Сербии в конце ноября началось и ширится экологическое движение протеста против разработки литиевого рудника, самого большого в Европе, под руководством англо-австралийской компании Rio Tinto. Митинги носят массовый характер и сопровождаются перекрытием дорог, но ничего "цветного" в них не видно. Людям грозит расселение, а одному из немногих экологически чистых районов – полное уничтожение.

Хотя эти протесты объединили людей из самых разных социальных групп, в том числе и не интересующихся политикой, власти называют их политическими и проплаченными с Запада, отмечает Александра Стоянович. Цель ясна: отделить протестующих от остального общества, объявить их "отщепенцами", "кучкой предателей" – всё под копирку как в России. К местным журналистам, активистам экологического движения и многим из тех, кто в социальных сетях выразил солидарность с протестами, накануне объявленных акций стала приходить полиция с предупреждениями об их незаконности. Раньше такого не было. Стоило ли за подобными технологиями ездить в Москву? Тем более что вскоре государство дрогнуло: в минувшую среду был подан сигнал о том, что оно готово уступить – поправки к закону, который позволил бы отчуждать земли в районе эксплуатации литиевого рудника, будут пересмотрены.

Это политическая система, в которой есть свои Сурков, Миллер и Кадыров

Нет сомнений в том, что Сербская прогрессивная партия президента Вучича, в гордом одиночестве правящая страной, – в 250-местной Народной скупщине не нашлось ни единого кресла для оппозиционных депутатов, – уже начала готовиться выборам одновременно президента и парламента в апреле 2022 года. Мало какая приличная страна может похвастаться полным отсутствием парламентской оппозиции. Прошлые всеобщие выборы в июне 2020 года крупнейшая оппозиционная коалиция "Альянс за Сербию" бойкотировала из-за их узурпации. Но теперь, как прогнозирует лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас, кандидат в президенты от объединенной оппозиции непременно выйдет во второй тур.

Какую тактику выберет нынешний президент на период до выборов? Александр Вучич в своей политике ориентируется во многом на Владимира Путина, пишет политолог Олег Бондаренко. "Тот же византийский стиль правления, та же вертикаль власти, не свойственная прежде Сербии. Только с поправкой на то, что место силовиков в этой вертикали занимает Сербская прогрессивная партия, одна из самых больших по численности политических партий Европы. Это политическая система, в которой есть свои Сурков, Миллер и Кадыров". С другой стороны, как считает сербский политолог, сотрудник белградского Института европейских исследований Стеван Гайич, "режим Вучича – это гибридный режим, который собрал воедино все идеологии, но в то же время никакой конкретной идеологии у него нет. Среди депутатов от правящей партии вы найдете и ярых приверженцев НАТО, и убежденных русофилов, и друзей Китая, и защитников ЛГБТ-сообщества, и консерваторов – всё что душе угодно. На выборах такую партию победить невозможно, так как там всё уже заранее подстроено. Должно быть общее выступление граждан с одной целью – вернуть в политическую жизнь такие условия, при которых можно будет говорить об идеологической борьбе".

Даже те, кто считаются демократами, состязаются в том, кто лучше похвалит Россию

Пока Москва делает ставку на Вучича, она продолжит пугать его "цветными революциями", как пугает себя. Но вот что говорит профессор Школы глобальных исследований имени Фредерика Парди при Бостонском университете Веско Гарчевич, который занимается Балканами: "Что касается российского влияния на местных политиков, то с точки зрения Москвы, например, Вучича легко заменить. В собственных глазах он, может, и силен, но в их представлениях он не незаменим. Русские очень рискуют, если потеряют Сербию на Балканах, и кто бы ни встал во главе страны, это должен быть их человек, поскольку для этого созданы все предпосылки. Одна из них — зависимость от российского газа и поставок нефти, так как Россия полностью контролирует происходящее на сербском рынке энергоносителей. Кроме того, Россия влияет на страну в культурном плане через церковь и разные объединения. Россия может заменить Вучича, когда пожелает. Даже те, кто считаются демократами, состязаются в том, кто лучше похвалит Россию и сблизится с ней".

Этой осенью в Кремле состоялся своего рода "сербский фестиваль" – там в течение десяти дней были приняты на самом высоком уровне не только Александр Вучич, но и "серб номер 2" – глава сербской общины Боснии и Герцеговины Мирослав Додик, а также министр внутренних дел Александр Вулин. Никто не уехал с пустыми руками: славянская дружба получила новое обеспечение газом и оружием, и это показывает, насколько в Москве хотят сохранить единственный реальный оплот на Балканах.

Автор – корреспондент "Новой газеты" на Балканах, специально для Радио Свобода