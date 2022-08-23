Против жителя Якутска возбудили уголовное дело о дискредитации армии

Против жителя Якутска возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщило управление МВД по Республике Саха.

По данным МВД, 30-летний мужчина в 2022 году три раза был оштрафован по административной статье о дискредитации армии. Размер каждого штрафа составил 30 тысяч рублей. После этого, по версии полиции, житель Якутска разместил на крыше одного из зданий баннер, который "дискредитирует" армию. Что именно было написано на баннере, не уточняется. После акции создателя баннера задержали. Он находится под подпиской о невыезде.



Как отмечает издание SakhaDay, под описание полицейских подходит музыкант Айхал Аммосов (настоящее имя Игорь Иванов). Он рассказал изданию "Якутия Инфо", что вывесил на здании баннер с надписью "Yakutian punk against war". "Когда я закончил и уходил, меня внизу поймали сотрудники Цэнтра "Э". Их было человек пять, некоторые уже знакомые лица. Задержали меня и моего оператора Снежану Винокурову. Нас сразу увезли в здание Центра "Э" и там допрашивали в течение девяти часов", - заявил музыкант.

Аммосов - лидер группы Crispy Newspaper. С начала российского вторжения в Украину музыкант проводит антивоенные акции. Он выходил с плакатом "Жених приехал" к бюро ритуальных услуг. Также Аммосов возложил цветы в память о погибших в Украине у мемориальной плиты "Город-герой Киев" и нарисовал граффити "Нет войне!" на трёх языках.