В Госдуме подготовлены поправки об ответственности за фейки о госорганах

Депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили поправки об административной и уголовной ответственности за фейки о российских госорганах, работающих за рубежом.

Об этом сообщил в пятницу председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. "Все, кто защищают интересы России за ее пределами - неважно носят они погоны или нет - должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и "чернухи". Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, то же "касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее - исполнения ими указанных полномочий за пределами страны".

Глава комитета отметил, что поправки подготовлены вместе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и рядом других законодателей. Изменения расширят недавно принятые нормы о фейках об использовании Вооруженных сил, а также за их публичную дискредитацию, пишет "Интерфакс".

Поправки могут быть рассмотрены депутатами Госдумы уже на следующей неделе.

Статья о фейках, связанных с действиями российской армии, была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном порядке в начале марта - на фоне начавшегося 24 февраля российского военного вторжения на территорию Украины.

За сообщения о деятельности армии, которые суд признает "заведомо ложными", грозят штрафы или лишение свободы до от 3-х до 15 лет. Поправки также коснулись Кодекса об административных правонарушениях, в который ввели статью "О публичных призывах, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ".

Накануне сообщалось, что возбуждены первые три уголовных дела за распространение фейк-ньюс. Два разбирательства проводятся в Томской области. Третье дело завели в Следственном комитете России на известного блогера, автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской, которая живёт во Франции. Ей может грозить до десяти лет колонии.

Ранее генпрокуратура России потребовала называть боевые действия в Украине не "войной" или "российским вторжением", но исключительно "спецоперацией".