"Протокол": министр Мантуров скупает имущество в Геленджике

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и его семья владеют имуществом в курортном городе Геленджик, общая стоимость которого может доходить до миллиарда рублей, утверждается в расследовании журналистского проекта "Протокол".

По данным СМИ, Мантуровым принадлежат пятизвёздочный отель, элитный коттеджный посёлок, клиника пластической хирургии, несколько виноградников и гольфклуб.

Также Мантуров назван основным бенефициаром нового генерального плана Геленджика, против которого протестуют местные жители.

Подробно в расследовании говорится о пятизвёздочном отеле "Приморье", построенном на месте одноимённого пансионата на берегу Чёрного моря. Сто процентов акций пансионата принадлежит компании "Финансовые системы", гендиректором которого является бывший сослуживец Мантурова Евгений Максимов, а учредителями - 86-летняя мать главы Минпромторга Тамара Фёдоровна и Станислав Чемезов, сын главы госкорпорации "Ростех" и друга Владимира Путина Сергея Чемезова. Сам Мантуров при этом является председателем наблюдательного совета "Ростеха".

Кроме того в расследовании "Протокола" разбирается схема приобретения двух гектаров земли под строительство жилого комплекса апартаментов и таунхаусов премиум-класса Fellini, конечным бенефициаром которого также называется компания "Финансовые системы". Отмечается, что двухкомнатные апартаменты на территории комплекса стоят порядка 30 миллионов рублей. Сам Мантуров официально владеет тремя земельными участками общей площадью почти в гектар.

Отдельно журналисты подчёркивают, что с 2012 года, когда Мантуров возглавил Минпромторг, резко выросли его официальные доходы: со 100 до 740 миллионов рублей в год.

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