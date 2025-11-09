Протокол о "дискредитации" в отношении певицы Наоко передан в суд

Певице уличной группы "Стоптайм" Диане Логиновой (Наоко), которая отбывает сейчас в Петербурге уже второй подряд административный арест, грозит новый арест - по административной статье о так называемой дискредитации армии. Внимание на это обратило издание MR7.

Протокол был зарегистрирован в Дзержинском районном суде Петербурга ещё 1 ноября. 5 ноября его передали на рассмотрение судье Яне Никитиной. О предполагаемой дате его рассмотрения на сайте суда не говорится. Суть обвинений также не уточняется.

Та же судья Никитина 16 октября отправила Диану Логинову под арест на 13 суток за уличное выступление - по статье об организации массового скопления людей. Когда этот срок истек, Наоко вновь отправили под арест ещё на 13 суток по той же статье, но уже в другом - Смольнинском - суде.

Срок её второго ареста истекает утром 10 ноября. Русская служба Би-би-си не исключает, что певицу из спецприемника опять привезут в полицию и в суд. Статья о дискредитации армии предусматривает возможность административного ареста.

Ранее сообщалось о двух протоколах, составленных в отношении Наоко по этой статье из-за исполнявшихся группой "Стоптайм" песен. Однако не сообщалось об их передаче в суд.