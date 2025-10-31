Эффект Наоко. Соцсети – об арестах музыкантов группы "Стоптайм"

В соцсетях обсуждают судьбу участников группы "Стоптайм", несколько месяцев исполнявшей в центре Петербурга песни музыкантов, объявленных в РФ "иноагентами".

На эти выступления обратили внимание Z-активисты. Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов отправил запросы главам СК и МВД. 15 октября певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева задержали. На следующий день их отправили под административный арест, обвинив в "организации массового скопления людей". Наоко и Леонтьеву назначили по 13 суток, Орлову — 12.

28 октября певицу оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" армии.

Наоко, Орлова и Леонтьева опять задержали сразу после освобождения из спецприемника. На них составили новые протоколы об организации массового скопления людей, а на Логинову еще и протокол о мелком хулиганстве. 29 октября их вновь арестовали на 13 суток.

В автозаке Александр Орлов попросил Диану Логинову стать его женой. Кольцо из салфетки он преподнес в коробке из-под IQOS.

Татьяна Вольтская:

Вот это я понимаю! Раньше говорили – браки совершаются на небесах, а теперь – в автозаках. Как знать, может, такой вариант окажется прочнее.

Станислав Кучер:

Приговор старикам-параноикам уже написан в глазах любого 18-летнего

Читая новости о судьбе группы "Стоптайм" (в частности, трогательную весть о том, как гитарист Саша сделал Наоко предложение с помощью свитого из салфетки кольца), невольно вспоминаю строчку "Эту песню не задушишь, не убьешь!" Строчка, что характерно, из припева легендарной до отвращения советской песни под названием "Гимн демократической молодежи", написанной аж в 1947-м году Новиковым и Ошаниным. Понятно, что и "песню" войны, которую вяло, но упорно продолжает тянуть Путин, задушить и убить, мягко говоря, сложно. И все же это банальная, и в том числе поэтому верная констатация: приговор старикам-параноикам уже написан в глазах любого 18-летнего. Это просто биология. Да, еще многих молодых и дерзких посадят, кого-то убьют - но большинство доживет до "Лебединого озера". А самые пассионарные примут деятельное участие в том, чтобы его исполнили поскорее.

Кстати, сам "Гимн демократической молодежи" как никогда актуален для сегодняшней России. Было бы классно тем же, как вариант, Монеточке и Noize MC, сделать на него кавер. Там слова огонь, особенно в последнем куплете:

"Молодыми сердцами

Повторяем мы клятвы слова,

Поднимаем мы знамя

За священные наши права!

Снова черные силы

Роют миру могилу,—

Каждый, кто честен,

Встань с нами вместе

Против огня войны!"

Артур Дмитриев:

Серьезные люди в погонах проводят целые спецоперации против подростков

То, что прекрасную Наоко и мальчишек из группы "Стоптайм" отпустят после двенадцати-тринадцати суток — верилось с трудом. Но очень хотелось верить. Однако их снова задержали, не дав и глотка свободного воздуха.

Слежу, держа за ребят кулачки. Слежу с презрением, отвращением и ненавистью к псам режима, выкручивающим им руки.

Дмитрий Колезев:

В Петербурге задержали музыкантов группы «Рестарт», которые выступали в поддержку «Стоптайм». А в Екатеринбурге отбывает арест музыкант Женька Радость, который также пел в поддержку петербургских коллег.



Удивительно, с каким остервенением государство преследует этих юных ребят, которые лишь пели на улицах «запрещенные» песни. Как это якобы сильное государство, пытающееся перекроить геополитическую карту мира и запускающее ядерные ракеты, обеспокоено из-за музыки и протеста 18-летних. Как в диктатуре сила и жестокость сочетаются с внутренней хрупкостью и комплексом нелегитимности, которые заставляют серьезных людей в погонах проводить целые спецоперации против подростков. Как власть обеспокоена шаткостью иллюзии общественной поддержки, которую она старательно выстраивала с помощью репрессий и пропаганды.

Божена Рынска:

Бедная Наоко. Господи, какие же хорошие дети выросли. Волшебное поколение. И вот сейчас этот цвет сшибают палкой.

Андрей Пивоваров:

Девочка и мальчик априори выглядят лучше старика на троне

Кремль сильно проигрывает в деле Наоко. Прессуя совсем молодых ребят за исполнение музыки, власти вызывают эффект Стрейзанд.



Девочка и мальчик априори выглядят лучше старика на троне, а раскручивающаяся спираль арестов привлекает к ребятам и их песням всё больше внимания. Своими руками менты сейчас создали новый символ, и чем жестче они будут его давить, тем больше людей по всей стране будут брать в руки гитары и вырезать на партах "свободу Наоко".



Единственное правильное, что может АП сделать в этой ситуации - отпустить ребят и не делать из них мучеников. В этой борьбе даже силой не победить, потому что молодость и смелость не могут проиграть старости и злобе, даже если физически вторые пока сильнее.

Евгений Алексеев:

Вспомнилась Маша Колесникова, профессиональная флейтистка, с которой мы учились параллельно в консерватории в Штутгарте и которая позже стала одной из героинь белорусского протеста. Действительно странная ирония судьбы, что лицами новой жизни оказываются молодые, талантливые и излучающие свет девушки-музыканты. Пусть так и будет, но пусть из этого уравнения уйдут тюрьмы и репрессии.

Свободу Маше! Свободу Диане!

Олег Пшеничный:

Система боится вроде бы как слабосильных работников культуры

Думаю, многие старожилы вспомнили исторический случай замшелых советских времен, когда прямо во время концерта целую рок-н-ролльную группу, вместе с солисткой, забрали в ментовку, после чего были всякие серьезные последствия, включая ссылку певицы.

Это конечно была начинающая группа "Браво" с юной солисткой Жанной Агузаровой. Но надо заметить, что в череде последствий оказался и огромный успех и певицы и всего коллектива, который с тех пор вписан во все энциклопедии и антологии, и который любят несколько поколений поклонников.

Я всем сердцем желаю для Дианы Логиновой прежде всего свободы и безопасности. А всё остальное - потом, хотя первые шаги по пути "Браво" уже сделаны.

Антон Долин:

Я восхищен молодыми ребятами, которым хватает достоинства не бояться. И нахожу единственное – крохотное – утешение в том, что как раз система боится их/нас, вроде бы как слабосильных работников культуры и искусства, приходит в ярость и ужас от звучащей на хотя бы относительно значимую аудиторию песни Нойза или Монеточки.

Значит, мы все делаем правильно – несмотря на голоса (даже союзников и единомышленников), твердящие о тупиковости этого действия. Да что там говорить, даже невероятные цифры просмотров интервью Кати Гордеевой с Аллой Пугачевой наглядно показали: консолидация против насилия, войны и цензуры возможна сегодня исключительно вокруг фигуры певицы, писателя, поэта, режиссера, артиста, художника. И уж точно не политика.

Кирилл Мартынов:

Современная Германия возникла не столько после поражения нацистов в войне и оккупации страны союзниками, сколько через два десятилетия после этих событий, когда выросло первое послевоенное поколение. Эти молодые люди спросили у своих отцов и дедов, где они были двенадцать лет, и не нашли их ответ убедительным.

Каждой гребаной нелюди придется ответить перед ними

Тогда, около 1968 года, состоялся пересмотр тех вопросов, о которых было принято молчать. Нацисты навсегда забились в норы, а солдаты вермахта больше не могли ностальгировать о славных боевых деньках. Им стало стыдно рассказывать об этом своим детям, потому что дети не готовы были разделить линию самозащиты в духе "такие были времена".

Коротко, именно этот процесс был запущен в 2025 году Дианой Логиновой. Она первый подросток, выросший через грязную войну и получивший голос. За ней придут тысячи новых, и каждой гребаной нелюди придется ответить перед ними.

Именно по этой причине уличные песни стали такой драмой для властей. Война против Украины - это война против собственного будущего и собственных детей.

Об обществе в России говорят обычно в масштабе одной человеческой жизни, и тогда действительно все пропало, ничего не будет, возвращаться некуда.

Только крот истории уже начал рыть - могилы для СВО.