Пугало для простаков. Александр Подрабинек – об империях

Пьяный ищет где светло, а не там, где потерял. Глупый делает не то, что полезно, а то, что легче. Раздербанить Россию на кусочки проще, чем изменить уклад жизни в стране. Простая и ясная цель овладела и теми, кто пострадал от российского экспансионизма, и теми, кто мечтает порулить, не прилагая к этому особых усилий.

Идея состоит в том, что Россия опасна для окружающих, потому что она большая. Почему она будет менее опасной, став маленькой, никто толком объяснить не может. Конечно, в исторической перспективе маленькое государство с небольшим населением, будучи хорошо изолированным от внешнего мира, постепенно растеряет весь свой военный потенциал и имперские амбиции. Еще лет сто назад на это можно было рассчитывать как на решение проблемы.

Сегодня возможность устроить мировой Армагеддон уже мало зависит от обширности территории и численности ее населенности. Примером тому могут служить сравнительно небольшие Северная Корея и Иран, бряцающие ядерным оружием и другими военными разработками. К тому же надежно изолировать даже самого злодейского изгоя мировое сообщество не может. Международные санкции хоть и осложняют экономическую жизнь, но все же больше похожи на решето, через которое в подсанкционную страну поступают финансы, товары и технологии.

Допустим, Россия развалится на несколько десятков регионов, как о том мечтают любители простых решений. На ослабление наиболее вооруженных регионов понадобятся годы, если не десятилетия. Атомному оружию не нужны обширные пространства, оно легко разместится на территории Московской области. Исчезнет ли в этом случае угроза мировой безопасности? Боюсь, что только возрастет. При сохранении прежнего режима власти и снижении возможностей вести конвенциональную войну возрастет искушение применить ядерное оружие. Надо ясно понимать, что агрессивный авторитарный режим не превращается в миролюбивый и демократический только потому, что страна стала меньше и народу в ней поубавилось. Это тот случай, когда размер не имеет значения.

Давайте сравним две очень похожие по географическим и историческим параметрам страны: Россию и США. У обеих стран сегодня обширная территория: у России 17 млн кв. км (первое место в мире), у США – 9,5 млн кв. км (четвертое место в мире). Население России – 146 млн человек (девятое место в мире), США – 330 млн (третье место в мире). В обеих странах строительство государства в современном его понимании началось в XVI–XVII веках. Даже рабство в обеих странах было отменено почти одновременно: в США в 1865 году, в России в 1861-м.

Война и политические репрессии – это два способа выживания диктатуры

Схожи и темпы территориальной экспансии. Обе страны стремительно расширялись, особенно на начальных этапах становления своей государственности. Российское государство, сложившееся как таковое во времена царствования Ивана III Васильевича, к началу XVI века занимало площадь 2,5 млн кв. километров. Советский Союз к 1991 году занимал площадь 22,4 млн кв. километров. Вот так расширялась Россия. Если не учитывать территории, которые ей иногда приходилось отдавать, то скорость территориальной экспансии составляла около 103 квадратных километров в день. Это то же самое, что каждый день присоединять к территории страны по одному Парижу.

С неменьшей резвостью росли и Соединенные Штаты. Первые 150–200 лет будущие США состояли из тринадцати провинций, которые были частью британской Северной Америки и занимали площадь около 1,3 млн кв. км. После провозглашения в 1776 году независимости и победах в войнах с Великобританией началась территориальная экспансия Соединённых Штатов в западном направлении. Окончательно территория США сложилась к 1959 году, когда в их состав вошли Аляска и Гавайи. Таким образом, в среднем территория США увеличивалась примерно на 123 кв. км в день. И тут США обогнали Россию!

Присоединение к США новых территорий отнюдь не всегда проходило мирно. За 125 лет кампании покорения индейских территорий США провели более 40 войн против коренного гражданского населения Северной Америки.

Так формировались территории двух стран – США и России. Очень схоже и по размерам, и по методам. Однако на сегодняшний день мы имеем две большие страны с похожей историей, но при этом совершенно разными политическими системами. В США торжествует демократия, в России – диктатура. Ни обширность территории, ни история ее расширения ничего не объясняют. Причины, по которым одна страна становится агрессивной и опасной для всех, включая собственный народ, а другая – миролюбивой и благоустроенной, следует искать в чем-то другом, но никак не в размерах или имперском прошлом. В конце концов, многие нынешние демократии – это бывшие империи: Британская, Австро-Венгерская, Османская. Колониальными империями были Франция, Испания, Португалия – это не мешает им быть современными демократическими государствами.

В 21-м веке имперские амбиции выглядят, конечно, неуместно и, прямо скажем, дико. Трудно придумать что-нибудь глупее, чем кичиться большой территорией и мечтать о ее расширении. Однако надо понимать, что война с Украиной продиктована не стремлением расширить территорию России. Война – это единственная возможность сохранить авторитарный режим в стране. Война и политические репрессии – это два способа выживания диктатуры. Без них она рассыплется как карточный домик. Война, разумеется, приправлена имперским соусом, так архаичному общественному сознанию в России легче оправдать агрессию. По крайней мере, на это надеется Кремль, хотя политическая архаика постепенно уходит из нашей жизни. Об этом свидетельствует и тщетность попыток выстроить государственную идеологию – управленческий инструмент вчерашнего дня. Несомненно, большая часть людей в России не одобряет войну с Украиной. Нет в народе никаких имперских мечтаний, как о том толкуют в других странах любители простых решений. Когда развалился Советский Союз, никто и пальцем не пошевелил, чтобы склеить заново разбитого уродца. Какая уж там имперскость! Если что-то и было, то осталось в прошлом. А возможно, что и раньше это была всего лишь навязчивая государственная пропаганда – от Уварова, Троцкого, Сталина, Брежнева и их подельников. Сегодня к этой пропаганде восприимчивы лишь те, кто по простоте своей принимает ее за чистую монету.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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