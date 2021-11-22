"Пусть Путин сперва поговорит с Навальным". Лукашенко об оппозиции

Хамовнический суд оштрафовал фотографа Викторию Ивлеву на 150 тысяч рублей и правозащитника Юрия Самодурова на 20 тысяч за якобы нарушенные ими правила проведения одиночных пикетов. Нарушение состояло в том, что Самодуров прикоснулся к плакату в поддержку "Мемориала", который держала Ивлева. Всемирно известный фотограф, которой, кстати, 65 лет, была за это помещена в автозак, потом в камеру ОВД, провела там двое суток, а сегодня была приговорена к штрафу. Среди тех, кто поддержал Ивлеву - Инна Чурикова, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Григорий Явлинский и очень многие другие.

Польские пограничники поливали мигрантов пестицидами, демонстранты в Минске нещадно били омоновцев, НКО, получающие помощь из-за границы – враги, поэтому их "вырежем". Все это говорил Александр Лукашенко в интервью BBC. Заодно обещал начать диалог со Светланой Тихановской, если Владимир Путин сядет за стол переговоров с Алексеем Навальным. Откровенная ложь, хамство и угрозы - понимал ли беседовавший с Лукашенко корреспондент BBC Стив Розенберг, что столкнется именно с этим? Мнение обозревателя Белорусской службы Радио Свобода Юрия Дракахруста.

Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года. Об этом в интервью изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Буданова, сейчас Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих. Действия российских войск могут быть более масштабными, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а затем оказала вооружённую поддержку сепаратистам в Донбассе. О том, зачем, если эти данные верны, Владимиру Путину может понадобиться подобная операция, и как страны Европы могут помешать ей, рассуждает Михаил Гончар – ​президент киевского Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Ровно 80 лет назад, 22 ноября 1941 года, начала действовать "Дорога жизни", связывавшая блокадный Ленинград с неоккупированными территориями СССР. По "Дороге жизни" в Ленинград доставлялись продукты питания, перебрасывались воинские части, а из осажденного города эвакуировались жители. Еще остались люди, жители блокадного Ленинграда, которые помнят, как их вывозили из голодающего города по льду Ладожского озера. С ними побеседовала Татьяна Вольтская.

Конец прошлой недели принес еще одну печальную новость – умерла Мариэтта Чудакова – доктор филологических наук, исследователь литературы советского периода, главным образом довоенной. Особенно известны её труды о творчестве Михаила Булгакова. Чудакова изучала также творчество Евгения Замятина, Михаила Зощенко, Юрия Олеши, Валентина Катаева и других писателей, была известным специалистом по архивоведению и текстологии. В память о Мариэтте Омаровне в нашем выпуске сегодня фрагмент беседы с ней моего коллеги Ивана Толстого – это архивная запись 1999 года.

Вопрос дня сегодня: Знаете ли вы всю правду о блокаде Ленинграда?

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