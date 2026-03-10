Пустили под нож

Российские предприниматели все чаще задумываются о закрытии или продаже своего бизнеса из-за роста налогов и общего ухудшения состояния экономики. Доля таких бизнесменов уже достигла 31%, — исследование провели ФОМ и НИУ ВШЭ. Показатель вырос на 8 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, что стало рекордом за последние пять лет.

Российские ретейлеры сокращают открытие новых магазинов у дома. По итогам 2025 года появление новых точек замедлилось в шесть раз, говорится в исследовании Infoline.

При этом в России в 10 раз выросло число компаний с китайскими учредителями. Если в декабре 2021 года таких фирм было более 1400, то в феврале 2026-го появилось свыше 14 000.

Из-за ухудшения российской экономики уже 19 регионов сократили расходы на здравоохранение. И это очередной антирекорд за время войны, пишут "Важные истории". Больше всего расходы урезала Вологодская область — на 6,5 млрд рублей. А в Забайкалье учителя жалуются на задержки зарплат и надбавок. Проблемы с выплатами усугубляются на фоне максимального размера дефицита в казне края. Из-за замедления роста доходов московские власти планируют сократить часть госслужащих. Мест могут лишиться около 3 тысяч человек.

Проблема дефицита касается не только регионов. Дефицит федерального бюджета в 2025 году достиг 5,64 трлн рублей — в пять раз больше первоначального плана. Как выяснила Федеральная разведывательная служба Германии (BND), российские власти сейчас пытаются скрыть реальный размер дефицита федерального бюджета. По оценкам BND, реальная "дыра" в казне уже достигла 8,01 трлн рублей. Ранее Минфин говорил о 5,65 трлн рублей. Бюджет 2026 года правительство сверстало с дефицитом в 3,8 трлн рублей.

Как российские власти справляются с бюджетным дефицитом и как выживать регионам и бизнесу, говорим в программе "Лицом к событию" с экономистом Владиславом Жуковским.