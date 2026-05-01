"Путин боится проводить парад". Блогеры – о Дне победы в Москве

Традиционный парад по случаю годовщины победы над нацистской Германией в Москве 9 мая на этот раз, похоже, пройдет в необычном формате. Во-первых, в нем – впервые за многие годы – не примет участия военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа.

"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут", – сообщило 28 апреля Минобороны России. Ведомство также отметило, что "в составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации", а "работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции" (как в России официально называют войну против Украины) покажут в ходе трансляции парада. Также должна состояться авиационная часть с участием пилотажных групп.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснил ситуацию более подробно.

Таким образом, Кремль прямо признал, что опасается за безопасность участников и гостей парада – ну и, очевидно, самого Владимира Путина, который традиционно присутствует и выступает на этом мероприятии.

Дальше было еще интереснее. 29 апреля поступили сообщения о телефонном разговоре Путина с президентом США Дональдом Трампом. Среди обсуждавшихся тем были войны в Украине и Иране, а также предложение Путина – объявить перемирие в боевых действиях с Украиной на период празднования Дня победы (в России отмечается 9 мая, в Украине и большинстве стран Европы – 8 мая). Трамп, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, это поддержал.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с представителями администрации США для уточнения деталей российского предложения. "Украина стремится к миру и ведет необходимую дипломатическую работу для реального завершения этой войны. Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", – написал Зеленский в Telegram. ""Они хотят, чтобы парад прошёл спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновить атаки. Мы не хотим, чтобы какое-либо перемирие стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", – позднее добавил он.

У многих комментаторов, – а новости о параде и переговорах Путина с Трампом вызвали многочисленные отклики в соцсетях, – сомнений нет: Кремль заинтересован в первую очередь в безопасности парада. В ряде российских городов он был отменен, а в Петербурге пройдет, по словам губернатора Александра Беглова, в следующем виде: "Парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям. Разделить радость праздника петербуржцы и гости нашего города смогут в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту".

Это – на фоне недавних налетов украинских беспилотников на предприятия в Туапсе, Перми и других регионах России – трудно, по их мнению, оценивать иначе как показатель того, что дела с войной у Путина идут далеко не блестяще.

Karlo Lebt

Сначала ты хочешь взять Киев за три дня, а потом просишь Трампа надавить на Киев, чтобы он дал тебе возможность провести парад в Москве.

Леонид Волков

Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники.

Вот и достигнута одна из «целей СВО» — «демилитаризация».

Отсюда уже рукой подать до «денацификации» — это когда вообще без парада.

Ilya Galak

Говорят, Владимир Путин через Дональда Трампа хочет “перемирие” на 9 Мая. Странно. Ещё вчера — “никаких перемирий”. Сегодня — “давайте хотя бы на праздник”. Почему? Потому что парад — это не про танки. Это про контроль. А если есть риск, что Владимир Зеленский и ВСУ могут достать до Москвы именно в этот день — то вопрос уже не военный. А символический. Парад можно провести под лозунгом силы. Но нельзя провести под звуки тревоги. И вот здесь начинается самое интересное: если ради одного дня нужна пауза — значит, без паузы уже не так уверенно. Иногда вся правда о войне — в одном вопросе: будет ли парад?

Проф. Преображенский

В прошлом году Путин упрашивал Си приехать 9 мая поработать живым щитом. В этом году Путин упрашивает Трампа повлиять на Украину, чтобы 9 мая было перемирие. […]

На пятом году развязанной им войны Путин добился таких потрясающих военных побед, что боится выйти на центральную площадь столицы своей страны. Ему приходится лебезить перед главами Китая или США. Ватники, глава "побеждающей в войне" страны так себя не ведёт. Это не нацлидер, не "Терран", не "темнейший". Это "ползёт Козлодоев, мокры его брюки, он стар, он желает в сортир".

Прокремлевские наблюдатели, впрочем, и здесь находят повод сдержанно похвалить начальство.

Есть и более критичные отзывы из Z-лагеря:

Два майора

Реальность нынче такова, что усилия страны надо бросить на разгром врага и его кураторов. Не на озеленение городов. Не на фестивали и парады. Нужно встряхнуть общество самим и направить усилия многих миллионов людей на помощь фронту.

С противоположной стороны тоже доносятся "похвалы", но весьма специфические.

Другие напоминают, что традиция парадов на 9 мая – новодел. Столь частыми они стали лишь в путинскую эпоху, когда советская победа в войне с Германией стала в России важнейшей частью государственной идеологии, а сам культ Победы приобрел квазирелигиозные черты. А в принципе парады начались в позднесоветские времена, когда после 1945 года прошло уже немало времени.

Кот Скрипаля

При Сталине первый и последний парад Победы прошел 24 июня 1945 года. 9 мая 1946 был обычным рабочим днем. Следующий парад Победы прошел лишь 9 мая 1965 года.

По мнению критично настроенных авторов, при Путине празднование 9 мая эволюционирует в не самую приятную для Кремля сторону.

Олег Красавин

Деградация 9 мая. Сначала отменил авиацию. Затем запретил напалочных дидов. Потом запретил технику на параде. Рассматривается вариант переноса парадов с площадей в подворотни.

Андрей Пивоваров

Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия полков и проезда техники не будет.

Для Путина культ ВОВ и победы безумно важен, дед практически в каждом выступлении делает отсылки и отмена парада для него будет личным оскорблением.

Дополнительной проблемой для Кремля станут гости – собрать хоть сколько представительный состав не выйдет, Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.

Украинские комментаторы, естественно, едко иронизируют.

Некоторые, впрочем, не скрывают при этом тревоги.

Алексей Копытько

1.Путин боится проводить парад с техникой и кадетами на Красной площади. Песков открыто признаёт (!!!) – из-за угрозы атак со стороны Украины.

2.Путин просит Трампа обеспечить перемирие на 9 мая.

3. Глава Центробанка РФ Набиуллина фактически прямым текстом заявляет: надо морозить и изымать вклады населения, иначе быть беде.

Это категорически не значит, что у нас всё хорошо.

Это значит, что сейчас нас будут закатывать в асфальт, чтобы мы довольствовались малым.

Алексей Нуруллин

Украине предлагается не стрелять, чтобы Путин красиво и победоносно выступил с трибуны, выставляя себя в выгодном свете. А на следующий день мы опять увидим разбомбленные подъезды жилых домов в Украине при точном попадании российской вундер-вафли. И после тараторящее Минобороны с дежурным "там было 100500 наемников, удар достиг целей"? Нет уж, увольте.

Тем временем новости о "скромном" формате парада дополняются сообщениями о том, что в Москве в день праздника вновь возможны масштабные проблемы со связью.

Ну а некоторые блогеры мечтают о совсем другом "празднике".

Острый перец

Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник!