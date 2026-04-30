Зеленский: "Я за перемирие, но мы не хотим обмана из-за парада"

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложении России установить перемирие на период празднования Дня победы, высказал мнение, что Кремлю это нужно для того, чтобы обезопасить свой военный парад. Комментарий даётся со ссылкой на интервью Зеленского Bloomberg.

"Они хотят, чтобы парад прошёл спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновить атаки. Мы не хотим, чтобы какое-либо перемирие стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", - приводит слова Зеленского в четверг "Украинская правда". Одновременно, как отмечается, украинский президент сказал, что он поддерживает инициативы по перемирию, которые помогают защитить гражданское население и способствуют обмену пленными.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что для реализации инициативы президента России Владимира Путина о перемирии на 9 мая реакция Киева не нужна. "Это решение главы государства и оно будет реализовываться", - сказал Песков, но отметил также, что "все бы ожидали" от Киева "какой-то реакции в плане намерений". Пока реакции нет, сказал Песков.

В среду на этой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после которого Трамп сказал, что он предложил Путину "небольшое перемирие" в Украине и надеется на согласие.

Помощник Путина Юрий Ушаков ранее заявил, что российский президент предложил объявить перемирие в войне с Украиной на период празднования Дня победы (в России отмечается 9 мая, в Украине и большинстве стран Европы - 8 мая), и Трамп это поддержал.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев свяжется с США, чтобы узнать, о чём конкретно идет речь – о "нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем". Зеленский также призвал Россию к долгосрочному прекращению огня, передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Больше новостей Радио Свобода: