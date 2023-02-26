Путин: "Будут московиты, уральцы и так далее" - так "на бумаге изложено"

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1"обвинил Запад в стремлении развалить Россию.

В интервью, которое он дал, как следует из контекста, после своего послания Федеральному собранию 21 февраля, Путин выступил с утверждением, что у Запада "одна цель - раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию". "И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно" - сказал Путин.

Он высказал мнение, что в этом случае русский народ перестанет существовать "в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее"- сказал Путин, заявив также, что такие планы были "изложены на бумаге". "Это же всё написано, на бумажке всё написано", - заявил российский президент.

Он обвинил страны НАТО в участии в войне в Украине в связи с поставками этой стране оружия.

Путин не в первый раз обвиняет страны Запада в стремлении не просто подчинить себе Россию, но и развалить её. Ранее он, в частности, неоднократно использовал выдуманную цитату бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая якобы сказала: "Несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране". Эти слова в Рунете с начала двухтысячных годов приписываются американскому политику, но она их никогда не произносила.

Не просто о развале России, но и о превращении русского народа в "московитов" и "уральцев" Путин публично заявил впервые.

Что именно президент имеет в виду под планами, которые были "изложены на бумаге", неясно. Наиболее известная конспирологическая теория, связанная с подобными планами - это так называемый план Даллеса. Согласно этой теории, это план действий США против СССР, якобы заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР: "Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания". Никаких доказательств того, что такой план действительно существовал, представлено не было.