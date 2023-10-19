Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Президент России подписал закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите прав национальных меньшинств. Документ был инициирован Владимиром Путиным 29 сентября. Причиной отказа называлось дискриминационное отношение к России в рамках принятой конвенции.

Госдума денонсировала конвенцию 10 октября. В пояснительной записке депутаты указали, что Комитет министров Совета Европы в сентябре прошлого года принял резолюцию, которая существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения обязанностей по защите национальных меньшинств.

Кроме того, на фоне войны России против Украины Москва лишилась права отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав этнических меньшинств, включая русскоязычное население за рубежом.

Россия присоединилась к конвенции в 1996 году. Документ призван защищать национальные меньшинства от дискриминации, содействует сохранению культуры, религии и традиций, а также предусматривает право на свободное использование языка.

16 марта 2022 года Россию исключили из Совета Европы после 26 лет ее членства. За день до этого Парламентская ассамблея единогласно проголосовала за исключение России.

В феврале 2023 года Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении России 21 договора с Советом Европы, в том числе конвенции о правах человека.

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