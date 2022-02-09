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Путин и англосаксы. Андрей Мальгин - о картине мира

Самолет французского президента вылетел из Москвы, но ещё не приземлился в Киеве, а кремлёвский пресс-секретарь уже комментировал итоги переговоров Путина и Макрона: никаких внятных договоренностей по украинскому вопросу не достигнуто. И не потому, что некрасиво заключать подобные сделки за спиной того, о ком идет речь. А только "потому, что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране". То есть не только Украина не может быть надлежащим партнером для переговоров с нашим геостратегом мирового уровня (об этом он говорил многократно), но даже теперь и Франция. И даже в ЕС ей лидерство не принадлежит, если понимать слова Путина буквально.

Так зачем же было проводить в Москве изнурительные, многочасовые посиделки? "Мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения", - бросил Путин по окончании переговоров, и это было не кокетство, а плохо скрытая досада. Он, конечно, тут же поправился и произнёс дежурные комплименты в адрес гостя, но общий смысл того, что сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров, таков: "Это всё несерьёзно". Не тот приехал переговорщик.

А вы заметили, что "русофобов, бьющихся в антироссийской истерии", в риторике российского МИД в последнее время заменили "аглосаксы"? Вообще про русофобов забыли. Почитайте запись недавнего брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В глазах рябит от "англосаксов"! "Позора для будущих поколений американских, в первую очередь, и в целом англосаксонских политиков не избежать… Хорошо, пишите эту историю дальше. Что будет с людьми, которые являются массовыми жертвами англосаксонской дипломатии?.. Слова и дела у наших англосаксонских партнёров и их вассальных государств расходятся… Необходимость скорейшего прекращения западной, прежде всего англосаксонской, истерии и нормализации ситуации… А они уже начали кричать ровно противоположное тому, в чем нас запугивают англосаксы… Нужно со всей ответственностью относиться к реальности, а не к выдуманному фантазийному миру англосаксонских политических деятелей". Ну и так далее.

Борьбу с "англосаксами" г-жа Захарова продолжила с телеэкрана: "Не вам, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома". Ну вообще-то не только у себя дома, но и в Беларуси, например, причем вдоль всей украинской границы. Но не будем придираться к словам.

Если бы не англосаксы, всё было бы хорошо

Факт налицо: острие кремлевской пропаганды сейчас направлено именно против неких "англосаксов". Начальник Захаровой министр Лавров разъясняет: "Американцы и прочие англосаксы (канадцы, британцы)" играют не по правилам, они вероломны, двуличны, не выполняют собственных обещаний. Как сказал Путин всё на той же пресс-конференции: "Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть, это плохая песочница. Нам такая игра не нравится". Но где-то мы это уже слышали. От кого? Правильно. С "англосаксами" боролась сталинская пропаганда. А также, между прочим, геббельсовская. Собственно из этого общего подхода вырос и пакт Молотова-Риббентропа, и дальнейшие трагические события, увлекшие мир в пучину смертоубийственной войны.

24 марта 1941 года, незадолго до нападения гитлеровцев на Советский Союз Сталин принял в Кремле японского министра иностранных дел Ёсукэ Мацуоку. Мацуока был проездом, он направлялся с визитом в Берлин. Запись этой беседы сохранилась. "Что же касается англосаксов, говорит т. Сталин, то русские никогда не были их друзьями, и теперь, пожалуй, не очень хотят с ними дружить. Мацуока отвечает, что он глубоко убежден в том, что без уничтожения англосаксонской идеологии нельзя будет создать нового порядка, не считаясь при этом с мелкими интересами". Сталин с этим соглашается и просит передать горячий привет руководству Германии. Вместе – против англосаксов!

История, как говорят, повторяется. Но Путин, словно былинный богатырь, поднялся против англосаксов в одиночку. В его картине мире Украина – недогосударство, инструмент в чужих руках. А континентальная Европа – безвольные управляемые слабаки. С её мнением можно не считаться.

Устами Пескова российский лидер призывает Европу опомниться: "англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте". Если бы не англосаксы, всё было бы хорошо: Россия назначала бы президентов на постсоветском пространстве, помогала бы им давить оппозицию, газ тихо и в большом количестве шёл бы в квартиры европейских обывателей, а бойкая торговля с Россией помогла бы Европе справиться с кризисами. Как было бы хорошо!

Андрей Мальгин – журналист и блогер

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода

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