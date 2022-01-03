Враг у ворот. Андрей Мальгин – о "срочном ответе"

Прекрасно помню, как в советской школе нас учили, что СССР напал зимой 1939–1940 годов на Финляндию (сам факт нападения не оспаривался), так как "граница проходила слишком близко к Ленинграду". И в результате эта проблема была решена: граница отодвинулась. И.В. Сталин объяснял командирам Красной армии 17 апреля 1940-го: "Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить, безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества".



Какой же ценой было обеспечено это отодвигание границ, а вместе с ним и отодвигание мнимой угрозы? Сотни тысяч погибших красноармейцев, тысячи попавших в плен к финнам. Финские потери, хоть и были на порядок ниже, но это тоже значительные людские потери. Ещё около тысячи мирных финнов погибли во время советских бомбардировок финских городов. 430 тысяч финнов из захваченных территорий были принудительно переселены в отдаленные районы Союза. И вот ещё результат: 14 декабря 1939 года СССР был назван агрессором и исключён из Лиги наций. США объявили против СССР экономические санкции. Говорят, не очень успешные: то оборудование, которое недопоставили в 1940 году из Америки, было перезаказано и поставлено дружественному Советскому Союзу промышленниками гитлеровской Германии.

Что происходит сейчас? Оказывается, для обеспечения безопасности России опять может понадобиться война. И дело снова в границах, снова заговорили об "опасной близости". Агентство ТАСС сообщает: "Безопасность России находится под угрозой из-за продолжающегося обмана Запада о непродвижении НАТО на восток, для Москвы получение гарантий безопасности сейчас стало вопросом жизни и смерти". Короче, тучи над городом встали, но танки наши быстры.



Путин скапливает войска на границе с Украиной, а российские официальные лица недвусмысленно увязывают вопрос о нападении (или ненападении) на Украину с вопросами гарантий безопасности России. Мол, НАТО слишком приблизилось к нашим границам. Вообще-то НАТО давно у российских границ, у России есть общая сухопутная граница с такими членами НАТО, как Норвегия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, ещё есть морская граница с США. Чего сейчас-то переполошились? Украину вроде не собираются принимать в члены военного блока, такого в повестке дня нет. Чем же объясняется неожиданный ультиматум Путина Западу? Почему во всех сообщениях об ультиматуме российская официальная пропаганда употребляет слово "срочно"? "Требуем срочного ответа!" Что за срочность такая?

Ультиматум обычно предъявляет победитель побежденному. Сильный слабому

В предновогоднем разговоре Путина с Байденом, по сообщению пресс-службы Кремля, обсуждались "вопросы реализации достигнутой договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России". Странное сообщение. То есть безопасность США или Европы даже не обсуждалась? Странно для двухсторонних переговоров. Под угрозой только безопасность России? А безопасность Украины, как с ней быть? Ах, забыл, Путин же не считает ее субъектом мировой политики, самостоятельным государством! Так, какое-то недоразумение, придуманное свихнувшимся Лениным. И всё равно странно. Ультиматум обычно предъявляет победитель побежденному. Сильный слабому.

Я не верю, что Путин наивно полагает: на Западе немедленно удовлетворят странный ультиматум, и России, недавно аннексировавшей часть территории Украины, действительно выпишут "письменные гарантии" того, что Украину защищать не будут. Однако все эти воинственные угрозы вполне могут стать отличным объяснением для собственных граждан, почему всё-таки пришлось двинуть войска через границу. Мол, не хотели, но пришлось. Ради безопасности Родины.



В том же сообщении Кремля о новогодних переговорах есть пассаж, на который стоило бы обратить внимание: "С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия "масштабных" санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений". То есть не нападать на Украину Путин не обещал, зато обещал разорвать с Вашингтоном отношения, если США примут меры в связи с нападением на Украину. Это написано чёрным по белому.



Похоже на то, что очередной этап российской агрессии – вопрос решённый, и обсуждаются только последствия. Перекраивать карту мира вместе с Путиным никто не собирается. Во всех американских документах, описывающих стратегическую безопасность США, десятки страниц отведены Китаю и в лучшем случае один-два параграфа – угрозам, исходящим от России. Укусить слона за ногу Моська не решается, но кого-то же надо укусить после столь громкого лая. Хотелось бы ошибаться, но, похоже, это вновь будет Украина.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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