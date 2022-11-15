"Путин и есть кувалда". Рунет о публичной расправе с бывшим вагнеровцем

Если кто-то думал, что в этом году видел уже все дикости войны, то он, вероятно, ошибался. Вагнеровцы выложили видео убийства кувалдой своего бывшего бойца, завербованного из колонии уголовника Евгения Нужина, который сдался в плен и призывал сдаваться других россиян, а недавно был то ли выкраден из Украины, то ли вернулся в Россию в рамках обмена.

Иван Давыдов:

Изобретенный в администрации президента пентабазис стремительно устарел. Нужен эксибазис: человек, семья, общество, страна, государство, кувалда.

Юра Изотов:

Новая русская триада - швабра, кувалда и бутылка.

Леонид Швец:

Россию на саммите G-20 будет представлять кувалда со следами крови, мозгов и волос.

Илья Новиков:

Все обсуждают видео, где вагнеровцы убивают человека кувалдой, а Песков комментирует его «нас это не касается». Не все знают, что это принципиальная, многолетняя и последовательная позиция России по вагенровцам и кувалдам.

Два года назад мы с коллегами по просьбе «Мемориала» подготовили в следственный комитет заявление от имени брата сирийца Мухаммеда Эльисмаила, которому вагнеровцы в 2017 точно так же, под видеозапись ломали ноги кувалдой, а потом отрезали голову. На первой опубликованной в сети записи их лица закрыты, но потом появилось продолжение, где убийц можно опознать. В одном из них узнали жителя Ростовской области Дычко, про которого достоверно известно, что он служил в ЧВК и был в Сирии. Российские следователи, а потом и суды в трёх инстанциях сказали, что там расследовать нечего, и дело возбуждать не нужно. То есть буквально то же, что Песков от имени Путина говорит сейчас в ноябре 2022. Нам было все равно, поскольку заявление подавалось только чтобы дать брату убитого возможность дойти до ЕСПЧ (жалобу «Мемориал» подал до выхода России и ее должны рассмотреть). Просто имейте в виду, что убийство кувалдой под видеозапись и с одобрения государства - это не какое-то разовое и новое явление, а фирменный стиль вагнеровцев и России. Они так делали и будут делать, пока мы с вами их не уничтожим.

Альфред Кох:

И апофеозом всего этого нравственного провала целой нации явилось сегодняшнее видео с казнью кувалдой по голове. Нельзя сказать, что это стало сюрпризом для публики. Несколько лет назад по сети уже гулял ролик, как эти самые пригожинские вагнеровцы долго убивали какого-то сирийца. Они рубили ему руки саперной лопаткой, ломали ноги кувалдой, кричали “ломай позвонки”, отрезали голову, повесили труп за ноги, облили бензином и подожгли, сопровождая это комментариями про “жареные ребрышки”.

Пригожин гордо прокомментировал это действо с кувалдой фразой “Собаке - собачья смерть” и назвал казнь “справедливой”. И ничего не случилось. Никакой Бастрыкин не назначил никакой проверки, никакой прокурор на заинтересовался этим публичным убийством, никакой Песков и никакой Путин ничуть не ужаснулись. Теперь такие правила. Теперь вот так мы будет жить, малята. Чем не ИГИЛ?

Что вы говорите? Путинская власть крепка как никогда? Значит это он приказал кувалдой по голове? И чтобы под камеры? И чтобы обязательно безнаказанно. Чтобы все знали… Это он, Путин, не сомневайтесь! Иначе бы Бастрыкин не молчал. И если это так (а это так), то я вас поздравляю. Значит вам “повезло” еще меньше, чем украинцам. У них этот кошмар с войной скоро закончится. А в России он только начинается…

Андрей Черепанов:



Между тем надо понимать, что раковая опухоль внесудебных безнаказанных расправ не может не разрастаться, и, значит, аналогичные казни неминуемо и уже скоро будут ожидать россиян, совершивших и куда менее значимые «проступки»: тех, кто настаивает на своём увольнении с военной службы, кто не пошёл в атаку под кличем «За Родину, за Путина!» или не выполнил в срок любую другую боевую задачу, кто поставил под сомнение мудрость приказа командира, а то и просто косо посмотрел на него... Для каждого из них найдётся своя кувалда.

Поэтому случай с вагнеровцем знаменует судьбы тех, кто всё ещё соглашается на вербовку из тюрем, кто подписывает контракты, кто добровольно идёт по повесткам в российские военкоматы.

Ну что, добровольцы, шаг вперёд?

Алексей Федяров:

Видео с кувалдой от ЧВК «Вагнер» - очередной гениальный месседж колеблющимся зэкам.

Неважно, постановка или нет, был обмен или дело в Киеве, важно другое - из зоны можно попасть на волю.

Пацаны, железно: вот чувак реально сидел, пошёл к вагнерам и в Киев попал. Своими ногами по воле ходил. Лишканул чуток и въехал в жир, бывает, к одиннадцати туза потянул. Нашумел.

Конечно, где-то внутри другие смыслы, о том, что всё не так славно, ясно же, что казни - это наказание и профилактика, значит есть, за что навязывать и что предотвращать.

Отдельный посыл: ребята в ЧВК суровые и на торгах страхом не последние продавцы. Действует. Проверено.

Но это не для зэков.

Для зэков в видео есть главное - шлюз из того ада, в котором они сейчас, имеется.

Сам шлюз ещё пострашней ада, тут базару нет, но куда ж без фарту.

Потому Евгений Пригожин и не стесняется прямых ассоциаций с видео. А зачем стесняться, если получилось идеально?

Константин Сонин:

Много лет либералов обвиняли в том, что они говорят "сами с собой" - что их слова не находят никакого резонанса в массе россиян. Видео убийства с помощью кувалды, которое раскручивают пригожинцы - это типичный пример вот этого самого. Крутое видео "для своих" - и своих в Вагнере, и своих в Кремле - и абсолютно идиотский PR для массы.

Весь имидж Путина, с 2000 года и до сих пор - это защита россиян от угроз, от внешних и внутренних. "Лихие 1990е", когда Россия была под властью бандитов - это, конечно, миф, но этот миф путинисты раскрутили по максимуму и это тот миф, который глубоко и прочно укоренился.

И вот сейчас Песков, от лица Путина, говорит про видео с казнью "нас это не касается" - то есть, фактически, говорит о поддержке казни. Понятно, почему Пригожин хочет быть как можно ближе к Путину публично, но для Путина публичная близость к Пригожину отвращает от него тех, кто ещё как-то его поддерживает.

Михаил Пожарский:

Как правильно читать новости? Главное - это не то, о чем вам хотели сказать, а то о чем хотели умолчать. Важно не то, что вам показывают, а то, что стремятся скрыть от вас за кадром. Сегодня известный отечественный продакшн удивил публику новым хитом - на этот раз без музыки, зато, как в старые-добрые, с кувалдой. Что они хотели сказать понятно: "бамс-шмяк, и так будет с каждым!" Для усиления эффекта покойный рассказывает перед смертью, будто ему дали по голове в Киеве и очнулся он уже в руках палачей - дескать, бойтесь, у нас длинные руки! Что, разумеется, ерунда - пленные по Киеву не разгуливают, а покойного, очевидно, попросту обменяли.

В общем, послание понятно. Но что же остается за кадром? Что хотели от нас скрыть? За кадром остается какие немалые лоббистские усилия были приложены, чтобы добавить в обменные списки одного несчастного зека, который сдался в плен. И все зачем? Людей, на которых висят двадцатилетние сроки едва ли запугаешь тюрьмой за дезертирство (к тому же, они формально даже не солдаты). Единственное, чем остается пугать - та самая кувалда. Но почему их вообще приходится пугать? Вот именно это от нас и пытаются скрыть - масштабы бегства и сдачи в плен даже там, где бодро поют про "две гранаты на жилете - для врага и для себя". Похоже эти масштабы таковы, что все усилия приложенные для организации устрашающих видеосъемок кажутся ерундой на фоне проблемы, которую таким образом пытаются решить.

И, наконец, последний вопрос: поможет ли? По сути это средневековый подход - когда недостаток неотвратимости наказания пытались решить за счет его нарочитой жестокости. Тогда это работало так себе - публичные казни лишь привлекали большое количество карманников, которые срезали кошельки у зевак. Вот и здесь будет так же: наверняка немало людей заработали на тех, кто решил устроить эту средневековую казнь, но задуманный результат едва ли будет достигнут. Зеки - публика, может, и не самая образованная, но интуитивно прикинуть вероятности они вполне способны.

Александр Плющев:

- Пригожинцы получили право на насилие внутри страны. Пока только в рамках своей компетенции, но лиха беда начало. Это значит, что власть поделилась своими полномочиями, у нее нет монополии.

- Видимо, в плен сдаются слишком многие, продемонстрированное нам - акция их устрашения. И, возможно, попытка дискредитации Украины, власти которой призывают сдаваться в плен. Насколько она удачна мы поймем по ответам украинской стороны, которые, надеюсь, последуют в ближайшее время.

- Пригожин не собирается снижать обороты в жутком самопиаре, представая уж совсем каким-то карикатурным (или, если хотите, комиксным) злодеем. И пугает не только тех, кто сдается в плен, но и тех, кто задумывается, что будет, если он придет к власти. Трудно избавиться от мысли, что Путину пытаются нарисовать фон, на котором он мог бы выглядеть цивилизованным правителем.

Илья Барабанов:

После видео с казнью зека Нужина задумался в очередной раз о том, что война поднимает на поверхность все самое грязное и мерзкое, что есть в государстве. На короткий промежуток времени эта грязь становится мейнстримом и считает себя очень значимой.

Но любая война рано или поздно заканчивается переговорами. А их предпочитают вести с людьми разумными, а не с ядерными невменько, грозящими уничтожить планету. Так что системе в какой-то момент приходится себя корректировать и от самых радикальных элементов избавляться.

Таких примеров за последние восемь лет мы видели уже множество. Болотов, Захарченко, Дремов, Беднов, Мозговой - ни у кого же нет сомнений в том, кто и за что отправил их в мир иной?

Так что одним из итогов этой войны, думаю, станет то, что мы больше никогда не услышим про Пригожина и ЧВК Вагнера. Сейчас он думает, что подписал приговор Нужину, но подписал он его самому себе. И это кстати не только Евгения Викторовича касается. Открытый вопрос только, как именно это произойдет: сердце, ДТП, лифты иногда взрываются.

Алмаз Алжамбаев:

Кувалдой устрашали не бойцов чвк Вагнер. Там контингент такой что и не такое видел.

Кувалда была для устрашения росс "элит" и заявка на власть. Видео появилось после публичного вызова Пригожина в отношении путинского ставленика губернатора Петербурга Беглова.

Это была публичная демонстрация силы российской "элите".

Убрать Пригожина "автоаварией" будет сложнее.

Все только начинается.

Алексей Лушников:

Кувалда - оружие универсальное. Серьёзное. Быстродействующее. Эффективное. Но оно имеет и обратное свойство. Как маятник Фуко.

Сегодняшние кувалдщики должны помнить историю. Ибо в какой-то момент кувалда превращается в молот. Или в молот пролетариата, или в молот ведьм. Но в обоих случаях - с одинаковым эффектом.

Дмитрий Колезев:

Офигенно. Гражданин РФ публично убит ударом кувалды по голове. Близкий к Путину бизнесмен Пригожин это публично одобрил и намекнул что так же надо поступать с «предателями в кабинетах и на бизнес-джетах». Но для Кремля это «не наше дело». Что можно трактовать как молчаливое одобрение.

Павел Каныгин:

«Это не наше дело», — Песков про убийство наёмника Нужина кувалдой по голове. Да, разборки подчиненного Кремлю криминального барона с вверенной ему душой — не дело Кремля.

А как вы хотели? Закон? Закон тут такой (старый и понятный): подведомственный моего подведомственного — не мой подведомственный. Каждый должен знать, кому он в нашей новой системе координат подведомственен. Чтобы знать как, от кого и чем прилетит.

Хорошо, если вы подведомственны какому-нибудь садисту-любителю вроде Пиотровского, начальника Эрмитажа… А если какому-то местному профессионалу вроде Рамзана Кадырова? Но с ним давно понятно. А сколько подобных ему в стране сидят на разных уровнях, которые услышали однозначно чёткий сигнал о том, что у нас отныне - феодальные отношения даже по вопросу дистрибуции насилия? Эх, разгуляемся.

Илья Шепелин:

Если кто-то рассчитывал, что Следственный комитет может заинтересоваться убийством кувалдой заключенного, который каким-то образом оказался на войне (кто его, кстати, выпустил из тюрьмы??), то, конечно, зря. У главного следака есть дела и поважнее

«Коммерсант»:

«Глава СКР Бастрыкин ждет доклад о доме в Петербурге со сломанным лифтом»



Анастасия Буракова:

Фактически существует группа людей, которая не подчиняется законам страны, может демонстративно совершать зверства, вытирать ноги о судебную систему, забирая заключённых из колоний, при молчаливом согласии Кремля.

Сегодня пригожинцы казнят военного, а завтра - Путина, если он по их мнению утратил контроль или действует не так, как представляет себе руководство наемников.

Один из признаков государства - монополия на насилие. По сути в России выстроена параллельная армия, которая не контролируется никем, кроме уголовника Пригожина и его приближенных. Это шаг к превращению страны в fail state, неуправляемую махину с ядерным оружием.

Лев Шлосберг:

Демонстративная внесудебная казнь Евгения Нужина показывает, каким людям может перейти в ближайшее время государственная власть в России.

Варвары вышли из тени и заявили свои притязания на власть и общество.

Александр Скобов:



Ау! Государственная власть в России перешла именно этим людям больше двух десятков лет назад. Государственная власть в России принадлежит "бандитскому Петербургу", сросшемуся с коммерциализировавшимися спецслужбами. Пригожин отличается от остальных представителей правящего класса разве что особой колоритностью.

Поэтому не пытайтесь выискивать классовых противоречий между Пригожиным и «Рублевкой». Бандиты всегда стригли буржуев. Буржуй, не успевший обзавестись своей маленькой частной армией и не превратившийся в «авторитетного бизнесмена» – не более чем добыча для тех, кто это успел. Таковым изначально был и остается российский «капитализм».

И еще. Я понимаю, что в новой обстановке у меня тоже начинает потихоньку крыша ехать на почве «измены», но меня терзают смутные сомнения. А не хотят ли нам предложить срочно бежать спасать Путина от Пригожина? Вот только этого не надо. Не надо спасать Путина от Пригожина, потому что Путин и есть Пригожин. Если Пригожин уничтожит Путина, он уничтожит самого себя, потому что Путин был и остается единственно возможным гарантом власти пригожиных.

Сергей Пархоменко:

Сходил, зажав нос, в телеграм-каналы к Ольшанскому, Холмогорову и еще двум-трем прочим этим помоечникам, посмотреть, что пишут про кувалду, какими словами, как оценивают этот успех.

Ничего не пишут про кувалду. Говна в рот набрали и молчат. Перекатывают то за одну щеку, то за другую. Иногда из ноздри только струйка.

А чего молчите-то? Вы ведь хотели этого нового русского мира. Ну вот он вам, русский мир, как вы просили: с кувалдой и с Пригожиным, который этой кувалдой машет.

Вам нравится? Давай, Митя, радуйся. Все получилось, как ты хотел, как ты любишь, правда же? Начинай кричать ура, не стесняйся. Ну или пой что-нибудь , бравурное - про “россиявеликаянашадержава”, что ли. И ты, Егорка, тоненько ему подпевай. Скажите дяденьке Пригожину, новому хозяину этого вашего намечтанного русского мира, спасибо. Вы же этого хотели, вы на это надеялись, вымаливали, вымучивали это, - вы своего добились. Получите. Это ваша кувалда, поприветствуйте ее.

И не смейте, скоты, отворачиваться. Смотрите на то, что наделали.



Впрочем, примеры восторженных комментариев найти не так сложно, но и в среде сторонников войны есть те, кто потрясён и возмущён.

Сергей Мардан:

Все силовые структуры очень жёстко относятся к изменникам в своих рядах. Предатель Суворов (Резун) с тайным замиранием сердца описал способ казни скурвившихся разведчиков - живьём в топке котельной.

С публичной казнью перебежчика Нужина пока не всё ясно - по одним данным его отловили вагнеровцы в Киеве, по другим украинцы выдали во время обмена пленными.

Очень хочется верить в подлинность видео и в то, что хотя бы у вагнеров длинные руки. Потому что, совершенно непонятно, почему Пономарев, Гудков или Ходорковский спокойно пьют пиво в Вильнюсе или Женеве, а не прячутся по конспиративным квартирам скрываясь от российской военной разведки.

Юлия Витязева:

От возмездия не спрячешься. Собакам - собачья смерть.

Сталина Гуревич:

У меня иногда ощущение, что я живу в каком-то зазеркалье. Человек, похожий на того человека, который вне каких-либо существующих норм закона вербовал зэка, обещая им смертную казнь за косяки, одобряет внесудебную расправу над человеком, похожим на завербованного зэка. Убийство одобряет, если кто не понял, крайне жестокое убийство.

И все такие: «Ну чё, норм».

Чего там Бастрыкин, не возбудился еще?

Люди, вы что творите? Вы во что превращаете мою страну? [Хрен] пойми кто возомнил себя высшей властью в стране? Зэка вербовать, казнить-миловать, военным компаниям вне закона центры строить. Дальше что? Частные армии с военными переворотами?

Закон должен быть един для всех, для всех абсолютно, хочется казнить - вводите смертную казнь, хочется зэка в бой - вводите штрафбаты, а пока мы вот под такие видео одобрительно кивать будем, мы не Великая Держава, в банановая республика. Даже хуже.

Как уже сказано, первоначально считалось, что вагнеровцы Нужина выкрали. Потом возобладала версия, что в Россию его выдали в рамках обмена, и это вызывает у комментаторов, и российских, и украинских, некоторые вопросы к официальному Киеву.

Илья Пономарёв:

Друзья мои, успокойтесь насчет Нужина. Эта история - разводка российских спецслужб. Украина НЕ выдает тех, кто этого не хочет, если он не является залегендированным засланцем. А убить путинские спецслужбы могут и своего агента, мало что ли таких примеров?

PS. Вижу, что люди не понимают, что я написал. Открытым текстом из первоисточника: появился агент для внедрения в Легион, не прошел проверку на полиграфе, был арестован и депортирован (обменен на пленных украинских солдат), убит в России за ненадобностью в пропагандистских целях. Dixi

Даниил Константинов:

Легализованное насилие - краеугольный камень путинизма, одна из главных скреп. За счет него во многом и держится вся эта громоздкая, ублюдочная система. Ведь никому особо не хочется, чтобы ему засунули швабру в задний проход или разбили голову кувалдой. И как бы сдержанно и даже внешне равнодушно не реагировали на эти события люди, внутри каждого рождается страх. А вдруг и со мной так поступят!?

Но черт с ним, с путинизмом. С ним все понятно. Непонятно, зачем Украина выдала на расправу человека, который сдался, давал пропагандистские проукраинские интервью и утверждал, что хочет воевать за Украину? Человека, которому тут же размозжили голову кувалдой.

Илья Пономарев пишет, что Нужин не прошел проверку на полиграфе, был выявлен, как агент, который должен был внедрится в "Легион свободной России", и был обменян на украинских военнослужащих. Может быть и так. Хотя наверняка мы это не узнаем. И концовка этой истории от этого не становится менее жуткой.

Почему я считаю важным прояснить этот момент? По многим причинам, включая чисто гуманистическую. Но есть один момент, который стоит проговорить отдельно. Если вы призываете российских солдат (в том числе - вагнеровцев) сдаваться, то сдача в плен все-таки должна гарантировать какую-то безопасность. А если вы потом выдаете этих солдат обратно, то это значит, что гарантия безопасности уже не работает. Ведь эти люди сдались добровольно и в российской армии их будут воспринимать как предателей. А если им еще и головы будут разбивать кувалдами под видеозапись, то ничего кроме ужаса, все это внушать не будет. И никто вам сдаваться в плен не будет, сколько бы методичек на этот счет вы не выпустили. Ибо кувалда гораздо весомее, чем методичка!

Для меня ясно одно. Теперь, после этого жуткого случая, никто из вагнеровцев сдаваться больше не будет, ибо дальнейший алгоритм с расплющенный в итоге головой уже известен. А это значит, что оказавшись в безвыходной ситуации они будут отчаянно защищаться. А приведет это только к лишним потерям украинцев. Возможно, что и остальные солдаты путинской армии теперь трижды подумают, прежде чем сдаваться. Общий итог всей этой истории - неизбежное укрепление дисциплины в российской армии.

А для тех, кто умиляется сейчас многочисленным видео с "бунтующими" мобилизованными, я хочу сказать, что и их могут быстро привести к порядку, если включат на полную пригожинские методы. Они, кстати, эти методы, вовсе и не пригожинские. Это все тот же старый, недобрый террор, который в определенных обстоятельствах, как бы это жутко ни звучало, работает очень эффективно.

Наталья Бутова:

и все-таки, Украина должна дать какие-то пояснения по зеку Евгений Нужин, зверскую расправу над которым, произвел пригожин со своими головрезами после еговозвращения Украиной ... Нет, здесь разговор не о жалости или сострадании... разговор о человечности и об расчеловечивании ... и да...война, оккупанты, изнасилования, убийства, разрушенная страна, горе, очень много горя и слез... но война не все спишет(((

Владимир Ратников:

Тот факт, что человека, добровольно перешедшего на сторону Украины, желавшего воевать с ней, сдают врагу, где его жестоко и показательно казнят, ничего кроме ужаса и недоумения не вызывает. Особенно с учетом, того, что ранее Зеленский заявлял, что тех, солдат, кто добровольно перейдет на сторону Украины и откажется от обмена, выдавать не будут. То есть налицо нарушение обязательств, после которого доверие к государству будет гораздо ниже. Конечно, вполне могут быть ошибки на местах, даже такие страшные, но тогда высшее руководство страны должно не молчать, высказаться, провести расследование.

Появились оправдания, что Нужин был просто засланным шпионом, что не прошел полиграф. Только вот почему то всплыло все это уже пост-фактум. Да и в отличие от казни, этих результатов проверки никто из нас не видел. Но даже если и так, он шпион, то судите его, пускай все будет по закону, публично, а не так, что его похищают, ударив по голове. Да и даже если человек сколько угодно преступник, хоть битцевский маньяк, по международным законам, по законам Украины, его не имеют права выдавать если ему угрожает смерть. Тем более если Нужин был участником ЧВК, а не военнослужащим, то по закону его выдача не обмен, а экстрадиция.

Тем более не могу согласиться с тем, что при его выдаче думали об Украинских пленных на кого его обменяли. Я уверен, что в Украинском плену достаточно и другим военнослужащих РФ для обмена.

За тех же людей, кто рискует жизнью, переходя на сторону другого государство, это государство должно стоять горой. Украине бы стоит поучиться у Литвы, МИД которой прямо заявил, что скорее замерзнет Ад, чем она станет выдавать политически преследуемых, будет для них "каменной стеной".

Помимо очевидной несправедливости и незаконности случившегося, имеется и нецелесообразность этого. Много ли людей захочет дальше переходить на сторону Украины, следуя призыву Зеленского, зная, что их за это тайно выдадут России и разобьют голову кувалдой?

Правильным решением для Украины было бы расследование этого инцидента, осуждение произошедшего, публичные гарантии, что подобное не повторится.

Илья Федосеев:

Иногда поражает то, насколько люди, которые казались далеко не глупыми, неспособны мыслить абстрактно. Всё на уровне Буратино: "Не отдам же я некту яблоко, хоть он дерись!". Но для Буратино такая логика простительна - у него деревянная голова. А у этих-то вроде бы нет.

Вот и в истории с забитым кувалдой вагнеровцем Нужиным все почему-то кинулись обсуждать, был ли покойный нравственным человеком. Да, это был осуждённый уголовник, который пошёл убивать украинцев, и пленные украинские военные представляли большую ценность, чем он. И что? Какое это имеет значение?

Украина была ничего не должна Нужину? Вообще-то должна - с того момента, как Зеленский призвал орков сдаваться в плен и пообещал тех из них, кто сделал это добровольно, не выдавать в ходе обмена. А здесь человек сдался, выразил желание воевать за Украину - и она отдала его на верную смерть.

И что в итоге видит мир? Гарантии Украины ничего не стоят, слову её президента верить нельзя. А вот Пригожин добился своей цели: показал, что наказание за предательство - смерть. Теперь его боевики наверняка будут стоять до последнего.

Я вовсе не утверждаю, что именно так всё и было. Нельзя исключить, что Нужина не обменивали, а он был похищен. Здесь речь вообще не о фактах, а об уровне мышления тех, кто говорит: Нужин сам сдался в плен, вызвался воевать за Украину, она его выдала на расправу - и это правильно, так и нужно делать.

Денис Греков:

А сейчас у меня главный вопрос, конечно, к тому как в Украине могли выдать человека, открыто перешедшего на их сторону и жизни которого с очевидностью угрожала опасность. Да, понятно уже, что на этику им покласть в этой войне - уже достаточно много кейсов было, где украинские политики это показывали, что если выгодно, то и пох. Но тут ведь еще и невыгодно!

Например, кто теперь поверит в обещания безопасности российским комбатантам, сдавшимся в плен? Естественно, что этот случай теперь вовсю будет вирусить русско-фашистская пропаганда. Как вообще теперь антипутинским россиянам выстраивать доверительные отношения с украинскими властями? Сколько людей внутри россии, ранее готовых идти на риски и потери ради продвижения антивоенной повестки и поддержки украинцев теперь перестанут это делать?

И это все вообще-то будет выражаться в количестве жизней украинцев. Каждый такой кейс - дополнительное время войны и дополнительные потери. Даже если вы побеждаете, это еще не значит, что вы не заплатите за победу слишком дорого.

Многим украинским функционерам, кажется, до сих пор не чужд этот совковый принцип измерения людей массами и отсутствия представлений о ценности конкретной человеческой жизни. И это гораздо дороже обойдется Украине, чем обошлось бы немного внимания к судьбе Нужина.