"Считался городским сумасшедшим". Жизнь и смерть Кирилла Стремоусова

9 ноября в автокатастрофе погиб 45-летний замглавы российской администрации аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов. Спустя всего несколько часов после сообщения о его гибели командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заявил об отводе войск из Херсона. Радио Свобода рассказывает, кем был Кирилл Стремоусов и чем он прославился до начала российского вторжения.

У Кирилла Стремоусова богатая биография: он был активистом, выступал против вакцинации от коронавируса, увлекался эзотерикой и конспирологией, а также неоднократно нападал на людей.

В Херсон Стремоусов приехал в 2009 году – до этого он несколько лет возглавлял компанию по производству кормов для рыб. Как он рассказывал в одном из своих интервью, у него возникли проблемы с рыбной инспекцией в городе Геническе Херсонской области, и в итоге он сам устроился туда работать. Вскоре Стремоусов занял руководящую должность в Киевском комитете рыбного хозяйства, но, недолго проработав там, в 2009 году уволился и уехал в Херсон.

Там он основал информационное агентство "Таврия News" и уже вскоре оказался в центре первого из многих конфликтов: Стремоусову сломали руку якобы за то, что он снимал ДТП с участием автомобиля, в котором находились сотрудники ЧОПа.

В 2020 году Комиссия по журналистской этике сделала замечание Стремоусову и его организации за то, что он раздает пресс-карты всем желающим. В ролике в своем ютьюб-канале Стремоусов рассказывал о преимуществах, которые дает статус журналиста, и предлагал выдать пресс-карты тем, кто отправит ему заполненную анкету и свою фотографию. В одном из видео он демонстрирует пачку пресс-карт, которые собирался отправить получателям по почте.

В Комиссии по этике заявили, что Стремоусов использовал статус журналиста в ситуациях, связанных с политической деятельностью. "В частности, массовая раздача журналистских удостоверений началась на местных выборах в Украине, где гражданин Стремоусов баллотировался на должность херсонского городского головы как самовыдвиженец. Кампания, которую он ведет в социальных сетях, выглядит как личный пиар, а не как работа информационного агентства", – говорится в заявлении.

Стремоусова, однако, это не остановило, и в 2021 году он продолжил выдавать пресс-карты своим подписчикам и призывать их стать "журналистами Стремоусова".

Человек из "Совьет Юнион"

В 2011 году Стремоусов решил взять "творческий отпуск" и отправился в США, чтобы собрать материал для книги. "Эта затея переросла в продолжительное путешествие, в котором я был счастлив как никогда в жизни. Уже находясь в Америке, решил пройти по местам, по которым в свое время проехал мой кумир – революционер Че Гевара", – говорил Стремоусов в интервью изданию "Факты".

В итоге Стремоусов путешествовал год и два месяца и за это время, по его словам, объездил 10 стран.

"Постепенно овладел испанским. Индейцы интересовались, откуда я. Об Украине они не слышали, даже о России знают немногие. Однажды я обронил: "Совьет Юнион", что в переводе с испанского означает "Советский Союз" (в действительности это английское, а не испанское название СССР. – РС). Оказалось, что название несуществующей уже страны латиноамериканцы воспринимают с восторгом. Я стал этим пользоваться: говорил, что из Советского Союза, – и сразу располагал к себе людей", – говорил Стремоусов.

Секта и "Русская пробежка"

Как пишет издание "Детектор медиа", после возвращения из Америки Стремоусов "ударился в эзотерику". Он стал членом религиозного движения "Концепция общественной безопасности" (КОБ), которое в СМИ называют "сектой", а также оккультно-конспирологической организацией. Центральная идея КОБ – существование "Глобального предиктора", который тайно правит человечеством. Одной из целей КОБ было создание "единого восточнославянского государства". В России несколько изданий КОБ запрещены и внесены в список экстремистских.

В 2013 году Стремоусов выводил активистов КОБ под флагами России на херсонский Майдан.

Примерно в это же время Стремоусов стал одним из организаторов "Русских пробежек". На одном из плакатов, анонсирующих пробежку, говорится: "Русская пробежка – демонстрация силы и непобедимости русского духа!"

Как пишет "Мост", в 2013 году Стремоусов и его соратники организовали "общину" в селе в устье Днепра Старая Збурьевка. Местные жители якобы под его влиянием отказались от документов и уплаты налогов, начали выдавать себе "паспорта людей", а в 2014-м "приехали 1 марта поднимать знамя "Русской весны" в Херсон".

В декабре 2013 года Стремоусов зарегистрировал движение "За президента Украины", которое оказывало публичную поддержку Виктору Януковичу. Тогда он заявлял, что якобы лично общается с Януковичем, и ходил с его портретом на заседание городского совета.

Позднее Стремоусов баллотировался в народные депутаты Украины как самовыдвиженец и участвовал в выборах мэра Херсона – оба раза он получил менее двух процентов голосов.

"В самом Херсоне у него был очень низкий рейтинг, он там очень мало набирал [на выборах], – говорит в интервью Радио Свобода херсонский журналист, знакомый со Стремоусовым. – Скорее была популярность у его ютьюб-канала, где у него было много поклонников в Украине и в России. Кто-то даже приводил статистику, что большинство его зрителей – это именно россияне. Меня не удивило, что его выбрали [медийным лицом оккупационной администрации]. В последние два-три года у нас были частые конфликты относительно его взглядов. У меня всегда была проукраинская позиция, и мне никогда не нравилось, как Кирилл показывал пророссийскую позицию. Он всегда считался городским сумасшедшим, но то, что он в последнее время говорил в своем телеграм-канале, вообще в голове не укладывается".

Стрельба на платном пляже

В феврале 2017 года Кирилл Стремоусов и пятеро его соратников зашли в кабинет мэра Херсона, насильно вывели его из здания горсовета и на улице повалили на тротуар. Трое из группы снимали происходящее: на камеру Стремоусов сказал, что таким способом они хотят "проучить" мэра и заставить его очистить улицы от гололеда. Позднее это видео показали на центральных и местных телеканалах.

В том же месяце в здании городского совета Стремоусов напал на полицейского: он повалил его на пол и начал пинать. Ранее он также чуть не спровоцировал драку в горсовете, пытаясь выхватить микрофон во время выступления одного из депутатов – тогда их разняли полицейские.

В мае 2018 года Стремоусов ворвался на платный пляж и напал на охранника, который пытался его вывести. Охранник, защищаясь, брызнул в Стремоусова из газового баллончика, в ответ тот выстрелил в него из травматического пистолета. Как пишет "Мост", нападение транслировалось в фейсбук, но Стремоусов позднее удалил запись и вместо нее опубликовал смонтированное видео: в нем был вырезан момент, где он заявлял охраннику, что является журналистом, и показывал свое удостоверение. Ранее в том же году против Стремоусова возбудили уголовное дело за нападение на конвой СБУ – как пишут украинские СМИ, он пытался отбить депутата подконтрольного Кремлю горсовета Евпатории Сергея Осьминина, которого конвой доставлял в суд.

В октябре 2018 года Стремоусов напал на первого заместителя главы Херсона Игоря Козакова. Потасовка произошла в кабинете мэра, куда Стремоусов привел протестующих из-за отключения света людей.

Жертвами нападений стали не только политики, но и журналисты. В январе 2019 года Стремоусов, на тот момент глава областной ячейки Социалистической партии, вместе с соратниками ворвался в редакцию херсонской газеты "Новый день". Они распылили в помещении слезоточивый газ и стреляли по окнам, пишет "Украинская правда". После инцидента Стремоусова отстранили от должности руководителя областного отделения партии.

В июне 2020-го он напал на журналиста издания "Вгору" Дмитрия Багненко. "Ко мне подошли двое мужчин, один из которых – Кирилл Стремоусов. Начали оскорблять, провоцировать. Я хотел уйти, но он схватил меня за руку. Я стал вызывать полицию и получил удар по голове", – рассказал журналист.

Ковид-диссидентство

После начала пандемии коронавируса Стремоусов стал яростным противником карантина, вакцинации и ношения масок. Он обвинял украинские власти в распространении ковида через "биолаборатории США" на территории страны. В результате его канал на ютьюбе был заблокирован за распространение фейков о коронавирусной инфекции.

Стремоусов и члены его "сети журналистов" снимали в общественных местах видео о том, что они не обязаны соблюдать коронавирусные ограничения. "Прийти куда-то без маски и доказывать, что носить ее действительно никто не обязан, – любимое развлечение "журналистов Стремоусова", – говорилось в статье "Детектор медиа".

Еще до пандемии Стремоусов проводил семинары о "мистическом" подходе к здоровому образу жизни, а в ютьюб-канале его семьи говорилось, что они разработали для своих пятерых детей "уникальную систему закаливания в городских условиях".

Обыск и уголовное дело

В августе 2020 дома у Стремоусова СБУ провела обыск по уголовному делу о государственной измене против учителя русского языка и литературы Татьяны Кузьмич. Следствие утверждало, что она сотрудничала с ФСБ. Кузьмич пробыла некоторое время под стражей, но потом вышла под залог – сейчас она является заместителем министра по образованию и науке в оккупационной администрации Херсонской области.

После начала российского вторжения, 17 марта, Херсонская областная прокуратура возбудила против Стремоусова уголовное дело о предоставлении иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенного в условиях военного положения. После того, как Херсон был занят российскими войсками, началась карьера Кирилла Стремоусова в созданных под покровительством оккупационного командования органов власти.

Война, должность, смерть

Там он запомнился частыми выступлениями, в одном из которых, не назвав министра обороны РФ Сергея Шойгу по имени, фактически предложил ему покончить с собой. Стремоусов обвинил, как он выразился, "бездарных военачальников" в отступлении, в результате которого украинские войска в начале осени освободили значительную часть территории на севере Херсонской области. "Многие говорят, что министр обороны, который допустил до такого положения дел, мог бы, как офицер, застрелиться. Но, знаете, слово "офицер" для многих – непонятное слово", – сказал тогда Стремоусов.

Его деятельность в российской администрации в Херсоне оказалась недолгой и закончилась 9 ноября в результате ДТП. Автомобиль, в котором ехал Стремоусов, столкнулся с грузовиком. Характерно, что во время одного из видеообращений, записанных Стремоусовым 20 октября, он находился в машине с демонтированным ремнем безопасности.

Владимир Путин оценил труды человека, перешедшего на сторону оккупационной власти: через несколько часов после гибели Стремоусова он подписал указ о его посмертном награждении орденом Мужества.