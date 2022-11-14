"Бесконечный позор". Блогеры об уходе России из Херсона

В среду, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий СВО Сергей Суровикин объявили о решении вывести войска из оккупированного Херсона. В пятницу, 11 ноября, в город вошли украинские войска.

Леонид Гозман

Освобождение Херсона – это как освобождение Парижа в 1944. Да, война еще на закончена, но Рейх обречен!

Слава Украине!

Роман Попков

Те ребята из херсонской теробороны, которые в первые лютые дни войны пытались защитить свой город бутылками с молотов-коктейлем и были расстреляны оккупантами в Сиреневом парке..

Надеюсь, они видят сейчас со своих небес, как враг бежит через Днепр назад. Они отдали жизни ради этого дня.

Виктор Алкснис

Согласно статьи 65 Конституции РФ Херсонская область является субъектом Российской Федерации, включая город Херсон.

Сегодня ночью город Херсон был захвачен Вооруженными Силами Украины.

Как теперь исправить этот казус?

Внести в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ в статью 65, исключив Херсонскую область из состава Российской Федерации? Но этого делать нельзя, поскольку статья 280.2. Уголовного кодекса РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации» гласит, что отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

Илья Вайцман

Не запретили бы в РФ нынче арбузы... Ну что вы ржете? Запретили же турецкие помидоры, когда с турками в Сирии сцепились, так и арбузы могут запретить. И даже внести в "реестр" какой-нибудь могут, как "экстремистскую символику", приравняв публичное поедание арбузов к "попыткам захвата власти". У них Медведев в СовБезе заседает, они могут.

Максим Мотин

"Херсон - наш", "Россия тут навсегда", "Своих не бросаем"... Орали противным голосом пропагандисты, вторили им диванные ваньки в соц.сетях. Ну-ну...

Главная недоармия мира побежала так, что пятки сверкают. В сотый раз повторю: Россия не только проиграла эту войну, страна проиграла себя. Никакого будущего у нее больше нет и не будет никогда. Не верите? Тогда вспомните, что вы и в возвращение Украиной Херсона не верили еще 5 месяцев назад. А я вам говорил, что именно так и будет. В 2023 году Украина вернет себе ВСЕ свои Земли, включая Крым.

Александр Осовцов

Он шёл на Одессу, а вышел с Херсона.

Илья Переседов

Поздравляю, в нашу жизнь вернулись политические анекдоты!

Логично, что уж. Если воскрешать СССР, то во всех деталях:

Петька приходит к Василию Иванычу и спрашивает:

- Василий Иваныч, что такое нюанс?

- Смотри, Петька: русские войска освободили Херсон 1 марта. Потом русские войска освободили Херсон 9 ноября. Но есть нюанс!

Вместе с уходящей российской армией город покинули и коллаборанты. Одни из них записали видео, как две капли воды похожее на крымское "не хочу уезжать".

Остальные жители Херсона встречали украинскую армию цветами и слезами счастья и сдирали российские плакаты.

Александр Рыклин

Какой великий праздник нам всем подарили ВСУ! Армия входит в Херсон. Теперь этот город навеки украинский. А местные жители, натерпевшиеся разных ужасов фашистской оккупации, выходят встречать своих освободителей... И обратите внимание - все страшные восемь месяцев люди где-то прятали флаги родной страны...

Слава Украине!

Вот где они их прятали:

Иннокентий Буковский

В картинке из Херсона самое главное, что у украинской армии такая картинка есть, а у российской с февраля ни в одном селе нет.

Ну нет таких кадров народной радости.

И это все примерно объясняет

Мария Баронова

Посмотрела десятки видосов из вчерашнего и сегодняшнего Херсона. Хоть это и чужое счастье, и вообще я саблезубый свиноорк, мне не полагается этому радоваться согласно мнению комментаторов, но невозможно не разделять ликование херсонцев и не плакать. Настолько это сильные эмоции.

Ссылки давать не буду, наверняка это страшная дискредитация всего. Вы и сами сможете найти видео, где тысячи людей вышли на улицу к своим.

У нас, в свою очередь, нет своих. И армия эта нам чужая, хоть и наша, и мобилизованные (мои знакомые) не понимают, что они там делают, но никогда не перейдут на сторону народа. На свою собственную сторону. Мы все потеряны, обескровлены и парализованы. Но я верю, что дождусь того дня, когда и в своих городах мы сможем выйти на улицы со своими флагами, от радужного до российского, и плакать от счастья, что наконец-то избавлены от этого бесконечного позора и кошмара.

Не жертвуйте собой. Не будьте героями. Не садитесь в тюрьмы и не погибайте зря. Но обязательно дождитесь лучших времен. Они обязательно наступят.

П.С. Отдельно хочется поблагодарить Бога за то, что он всё же дал ума российским военным просто уйти из Херсона и не превращать его во второй Мариуполь. Жалко, что не дал ума не входить и ничего не начинать.

Михаил Виноградов

Радикал-лоялисты возмущенно пишут о фейковых (по их данным) кадрах встречи ВСУ в Херсоне. А могли бы на всякий случай уклониться от оценок и написать что-нибудь типа "Сила России - в ее многообразии".

При отходе российская армия взорвала Антоновский мост через Днепр, причём сделано это было тогда, когда существенная часть российской группировки ещё не переправилась на другой берег.

Евгений Савостьянов

Видеорепортаж российского "военкора" Коца: Антоновский мост взорван, "по ту сторону наших войск нет".

Colonel.cassad добавляет: и Каховский мост тоже, оба взорваны российскими войсками при отходе с правого берега*.

Если так, то эвакуация проведена стремительно. Насколько успешно - зависит от того, не оставлены ли впопыхах люди, техника, боеприпасы.

Что дальше? Керченский мост по-прежнему в ремонте. Артиллерия ВСУ добивает до ж/д, соединяющей Донбасс с Крымом, а теперь - и до крымских перешейков. "Линия Суровикина" по нижнему левому берегу Днепра - как на блюдечке.

Перспективы - так себе.

*) Формально говоря, с т.з. российского законодательства взорваны важные инфраструктурные российские объекты на российской территории. СК возбудил дело после взрыва на Керченском мосту. А сейчас?

Алексей Рощин

Жалко мост

Показывают кадры взорванного «Антоновского моста». Не знаю, почему-то меня всё это особенно бесит – вся эта картина уничтоженных «объектов инфраструктуры». Взорванные электростанции, разбитые мосты – они, по-моему, наиболее четко передают суть всей так называемой СВО: вандализм. Вообще НИЧЕГО, ни одной позитивной идеи, нежелание добра никому (в том числе и себе, как ни странно), а просто – темная стихия разрушения. Упыри, ведущие бессловесных скотов на убой, оставляющие за собой – причем вслух, не стесняясь! – «выжженную землю».



Вот тот же «Антоновский мост». Почти 1,5 километра (!!) длиной. Сложнейшее – по российским меркам – инженерное сооружение. Строили его – я посмотрел – аж 8 лет, с 1977 по 1985. Не знаю, может, это у меня одного такое представление о нашей и прилегающих землях как о Диком поле, в котором воет холодный ветер и нет места человеку – но все свидетельства человеческого освоения и облегчения жизни здесь мне кажутся чудом и огромной ценностью, особенно ценной при нашей общей бестолковости. А тут – такая полезная вещь, мост! Сделали же – пусть и возводили как пирамиду Хеопса.



И вот – пришла РФ, мост взорвала. Из страха, из чисто шкурных интересов – вдруг через этот мост перейдут и еще дополнительно наваляют. Ни малейшего созидания, одно только разрушение. Трусость и злоба.



И сейчас еще опять станут долбить по электростанциям – в самом чистом виде проявление ненависти. По армии не можем (слишком слабы) – давай по людям, по гражданским объектам. А по станциям – это будет «месть». Именно, как писал Гоголь, «ничтожность, мелочность и гадость», до какой только может дойти человек, так опуститься. Мстить другим, за то что МЫ ИХ пытались захватить. А они посмели сопротивляться, причем – успешно.



Кончится когда-нибудь этот бесконечный позор?

Единственной радостной для России новостью стала успешная кража енота из херсонского зоопарка.

Анна Долгарева

Про "двадцать тысяч брошено, всё пропало" - это, конечно, алармизм и сильное преувеличение. Правда в том, что под Херсоном, увы, действительно бардак и несогласованность.

(Для непонятливых: нет никаких 20 тысяч в окружении, нет. Но бардак).

Ну и вспомните, как наши турбопатриоты клялись: "Да там стоят наши солдаты, они до сих пор не получали приказа отступить!".

Много кто так писал. И, увы, это как раз оказалось правдой. Ложными оказались выводы - мол, это всё хитрый план и сдачи Херсона не будет. А непосредственно информация да, правдивая. До последнего не было приказа отступать. Ну и имеем то, что имеем.

PS У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но, реально, единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел покрасть енота из Херсонского зоопарка.

Екатерина Барабаш

При отступлении из Херсона мы ждали от "второй армии мира" страшных коварств, отчаянных преступлений, изощрённых военных выдумок, на худой конец - выноса лучших унитазов и стиральных машин города. А они енота украли...

"От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел".

Уход из единственного украинского областного центра, который российской армии удалось занять с февраля, стал для "патриотов" трагедией, предательством и даже Божьей карой.

Захар Прилепин

Победа будет за нами.

Это само собой.

Теперь про очевидное.

1. Сама попытка взять Киев в феврале сего года и надежда на переворот и на потраченные на Киев (и Харьков) деньги - результат того, что главнокомандующий был введён в заблуждение. Ну, тут объективные обстоятельства: с той стороны тоже не спали, американская разведка очень помогла.

2. Обращение ВВП к генералитету Украины с предложением о переговорах в марте. Результат того, что главнокомандующий был введён в некоторое заблуждение о том, что генералитет способен к самостоятельным решениям подобного толка.

3. Вывод войск из под Киева (Чернигова, Сум) - судя по всему, с гарантией, что взамен будет разбита донбасская группировка противника, и полностью зачищена ДНР - продолжение истории. Главнокомандующий, верим, что невольно, но был введён подчиненными в частичное заблуждение.

4. По Харьковской области всё понятно. «Перегруппировались». Но докладывали, что порядок. Ещё потом докладывали, что вывезли всех сочувствующих, но тоже… не вполне правда, мягко говоря. Обманули.

5. Сразу после этого главнокомандующий иронически оценил украинское наступление, сказав, что, да, наступление идёт, но «посмотрим, чем это закончится». Судя по всему, обстановку докладывали не вполне корректно. По итогам потеряли Лиман.

6. Ввели в некоторое, верим, что временное заблуждение, когда было принято решение о вхождении Херсонской области - никто б такого решения, кажется, принимать не стал, когда б оценивали перспективы предельно трезво.

В сущности, если смотреть совсем сверху, в масштабах большой истории - ничего катастрофического. Ну, вот так. Методом проб и ошибок.

У товарища Сталина были не менее катастрофические ошибки в финскую (после блистательно проведённого «Польского похода» - и тут напрашивается рифма с нашими операциями в Карабахе и в Казахстане накануне СВО - где всё прошло, как по маслу, и наделило нас ощущением всемогущества).

Ещё более были страшны ошибки периода 1941-42 гг. А человеческие и территориальные потери - с нашими не сравнить.

Но это не значит, что надо замалчивать очевидное.

Очевидно, что мы никак не научимся трезво оценивать свои ресурсы и силы. Никто, уверен, никого не хочет обмануть.

Просто - помните, как Андропов говорил, - «Мы не знаем страны в которой живём».

Если и есть опасный симптом - то вот этот.

На фронте всё поправимо.

Мы точно победим.

Но лучше, конечно, правду говорить. Хотя бы самим себе.

Vоенкор Котенок Z

Ночью о вечном от подписчика Игоря К.:



"Прочитал массу оценочных комментариев от военкоров и боевых офицеров, ведущих своих ТГ-каналы.

Не хочу и не буду приводить цитаты.

Но сложилась такая картина.

Каждый видит ситуацию "по Херсону" исходя из собственного понимания внутри- и внешнеполитческой обстановки и того, как он ее оценивает. От собственного духовного состояния.

От собственного понимания военной обстановки, исходя из того на каком участке фронта он находится.

Это нормально.

Это, в основном, однобоко, но это нормально.

Самое печальное, что все эти комментарии, вкупе с красочным, костюмированный этюдом, который нам продемонстрировал военного-драматический театр на всех каналах ТВ, так и не дали честного и прямого ответа...

Зачем?!...

Почему?!...

Нафига, в конце концов...

Ответ будет явлен.

Как-бы не старались сейчас скрыть правду, но она все равно откроется.

Подозреваю, что большинству она не понравится.

Большинству вверху не понравится, потому что она станет известна.

А большинству внизу не понравится, потому что когда она откроется, выяснится, что их водили за нос и держали за быдло, которому знать правду не положено из-за своего скотского происхождения.

Вопрос в другом. Почему так?

А потому что сами виноваты.

За свою ложь перед Богом получили лживых руководителей, за убийства во чреве собственных детей получили разорение собственных территорий и нашествие иных язЫков (на землю без народа придет народ без земли), за воровство самих у себя получили разорение собственной земли пришлыми.

Хотели вернуть Малороссию, Новороссию, Карпатскую Русь и другие Руси?

А Бог не дает.

Не достойны.

Достойны тех, кто вами правит.

Достойны погибели за аборты.

Достойны рабского существования за предательство, за отступление от Веры и за отрешение от Богоизбранной царской власти.

Пока не принесем дел покаяния НИЧЕГО не изменится!

То есть, не просто покаяние - Господи, прости!

А именно дел покаяния:

прекратить материться, прекратить убивать детей во чреве, прекратить лгать, прекратить подлизывать начальствам и прочее-прочее. Далее по заповедям".

Некоторых известных "патриотов" и "государственников" сдача города потрясла настолько, что они даже стали намекать, что Путин не справляется со своими обязанностями.

Сергей Марков

Переговоры президента России в критические дни ухода из Херсона с главами Армении и Центрально-африканской республики, пугают больше, чем сама трагедия Херсона. Я даже не поверил сначала этой новости, настолько она невероятна. ЦАР, поставки туда сельхозпродукции. Демонстрация полного отстранения.

Александр Дугин

Херсон сдан. Сдан русский город, столица одной из областей России — такая же как Белгород, Курск, Донецк или Симферополь. Если вам все равно, то вы не русский. Русские сейчас сжимают зубы от боли, рыдают и страдают так, как если бы у них вырвали сердце, убили бы их детей, братьев, матерей и жен у них на глазах. Если вам не больно сейчас, вы ничтожество.

Власть. Она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда - судьба “царя дождей” (смотри Фрэзера). У самодержавия есть и обратная сторона. Полнота власти при успехе, но и полнота ответственности за провал. А как вы хотели?

Как выйти из ситуации? Немедленно перейти от суверенной диктатуры к комиссарской, то есть ввести идеологию. Правитель это почти сделал. Но снова почти. А Херсон сдали не почти, его сдали совсем. Никаких претензий к Суровикину. Он не политик, он отвечает за техническую сторону фронта. Удар не по нему. Удар сами понимаете по кому. И никакой пиар тут больше не спасет. В критической ситуации политтехнологии вообще не работают. Сегодня говорит история. И она произносит страшные - для нас — слова.

Это не предательство, это шаг к Армагеддону. Условия выигрывающего Запада, этой цивилизации сатаны, для Москвы никогда не будут приемлемыми. Значит, останутся ТЯО и СЯО. То есть конец. И вот тут самое главное.

Под давлением обстоятельств (и очень плохо, что так, ужасно, что так) мы сделали ряд военно-политических коррекций в ведении СВО (почему так поздно - отдельный вопрос). Но эффекта это (пока) не дало. Последний ресурс — идеология. Настоящая, не тот фэйк, который пытается всучить до смерти напуганная восстанием реальности АП. Хватит юлить: Русская Идея. Только она. Глупо идти на тотальное уничтожение человечества только из-за страха перед Русской Идеей, перед нашей идеологией. Иного пути нет. Власть в России больше ничего сдать не может. Лимит исчерпан. А чисто технических средств для Победы не достает.

Война должна стать народной в полной мере. Но именно таким народным — русским! — должно стать и государство. А не таким как сейчас.

Как и всегда после таких поворотных событий, встаёт вопрос: "Что дальше?" Блогеры обсуждают варианты, которые ещё месяц назад казались едва ли возможными.

Анатолий Несмиян

После Херсона пространство решений для обеих сторон боевых действий существенно сократилось. По сути, есть два выбора, которые предстоит сделать Киеву (а именно он сейчас владеет инициативой, и пока нет ни малейших предпосылок для того, чтобы она перешла к противоположной стороне): оперативная пауза на период распутицы или наступление прямо сейчас, пока войска, выведенные из Херсона, еще не перегруппировались. Второй выбор - это направление наступления.

С направлением как раз выбора почти нет. Это попытка прорыва к морю и рассечение российской группировки. В случае успеха перед Кремлем встанет проблема утраты Крыма, а значит - если дело все-таки дойдет до переговоров, позиции Кремля будут ниже любого приемлемого уровня. Наступление в других направлениях к такому результату не приведут. Кроме того, местность для наступления крайне благоприятная и совершенно неблагоприятная для обороны.

Детерминированность пространства решений имеет и оборотную сторону - российское командование тоже понимает имеющуюся угрозу именно на этом направлении. А значит, будет пытаться противодействовать. Правда, лобового решения здесь нет - копать окопы вдоль моря смысла не имеет, но возможно непрямое решение - удары на других направлениях, которые вынудят Киев как-то на них реагировать, «раздергивая» ударные силы.

Однако совершенно точно пока переговоры не стоят в повестке. Киев не снижает планку требований, Кремль не может ее принять. Поэтому как минимум еще одно сражение напрашивается. Вопроса здесь только два - где и когда.

Александр Фридман

Украинская соль на российские раны: Украинская железная дорога начала продажу билетов на первые поезда в Донецк, Луганск и Симферополь. Билетами можно будет воспользоваться после освобождения этих городов.

Игорь Эйдман

Лайфхак для путчистов

Сдача Херсона стала личным позором Путина. Я думаю, что его ближайшее окружение уже сейчас готово от него избавиться. Таких случаев в истории было множество. Участники большого фашистского совета, отстранившие после военных неудач Муссолини от власти, и члены президиума ЦК КПСС, отправившие на покой Хрущева, были ближайшими соратниками и выдвиженцами съеденных ими диктаторов. Однако это не помешало им принять участие в заговорах против своих благодетелей. Успешный дворцовый переворот возможен и в путинской России, если его участники смогут взять под контроль основные силовые структуры.

Проще всего объявить Путина сумасшедшим. Во-первых, правду, как известно, говорить легко и приятно. А, во-вторых, это даёт юридические основания для смещения диктатора. В конституции РФ есть положение о том, что полномочия президента прекращаются в результате "стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия". А вот законодательно прописанной процедуры такой отставки в России нет. Не понятно, кто должен признать президента (псих)больным и как его потом на основании этого заключения заставить освободить президентского кресло.

А раз такого описания нет, можно создать прецедент. Например, собрать независимую врачебную комиссию, которая вынесет свой вердикт. На его основании переворотчики могут объявить Путина безумцем и, пользуясь контролем над силовыми структурами, физически изолировать его. Потом, постфактум трусы и холуи из Думы, СФ и КС проштампуют любое решение победившей стороны.

PS. Я не утверждаю, что так обязательно будет. Но вероятность, причём не нулевая есть. Чем тяжелее будут поражения на фронте, тем быстрее она будет расти.

Марат Гельман

Подумал, может мы зря исключили из вариантов дальнейшего - самоубийство. Настоящее или инсценированное, не знаю, но как-то из сегодняшнего дня кажется, что не нулевая вероятность.

И, в завершение, стихотворение, написанное одним из ведущих украинских русскоязычных поэтов, человеком с символической сегодня фамилией, Борисом Херсонским:

На возвращение Херсона

1.

Ну что, кусай свой локоть, враг!

Что откусил – не переваришь.

Тамбовский волк тебе товарищ,

и саван твой – трехцветный флаг.

Дитя бараков и общаг,

все по чужим карманам шаришь.

Не достает тебе пожарищ,

и пуст твой воровской общак.

2

Ликуй, соцветье юных муз!

Бегите самозванцы-братья.

Вот катится в мои объятья

однофамилец мой – арбуз.

Но горя неподъемен груз!

И что врагам вослед послать я

могу? Отборные проклятья.

Гори, "прекрасный ваш союз".

3.

Ослеп твой завидуший глаз.

И загребущая – отсохла.

Густым дерьмом забиты сопла.

Не все тебе – природный газ.

Твой первый раз – последний раз.

В глазницах – выбитые стёкла.

Над каждым гадом меч Дамокла.

В устах – набор стандартных фраз.

4.

Вокруг тебя – брехня и лесть.

Но ты ослаб и щечки сдулись.

Твои сатрапы обманулись.

Ты проиграл. Потерь – не счесть.

И что же – по заслугам честь.

Названья городов и улиц

тебе не светят – все свихнулись.

Придёт в себя народ? Бог весть.

5

Старинный вальс, осенний сон,

ноябрь идет – к зиме движенье.

Приди ко мне освобожденье,

оно пришло к тебе, Херсон.

Но рядом – враг. Покуда он

живет – ложится черной тенью

на наши души наважденье.

И смешан с песней тяжкий стон.

12 ноября 2022. Umbertide