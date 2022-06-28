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Путин исключил Дворковича из президентского совета по науке

Аркадий Дворкович

Президент России Владимир Путин исключил из Совета при президенте по науке и образованию бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Он входил в совет как глава фонда "Сколково", но покинул эту должность в марте после того, как раскритиковал российское вторжение в Украину.

Кроме Дворковича из совета при президенте по науке и образованию исключили министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко и генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова.

В марте в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович выступил против войны России с Украиной. "Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", – приводит издание слова Дворковича.

После этого секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак назвал Дворковича "национал-предателем". Он предложил уволить его из фонда "Сколково" в рамках "самоочищения общества". Позднее Дворкович покинул пост главы фонда. Он занимал эту должность с 2018 года. Сейчас Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

Ранее шахматная федерация приняла решение не допускать шахматистов из России и Беларуси к соревнованиям под национальными флагами. Российские гроссмейстеры высказывают разные мнения о войне - некоторые, как Сергей Карякин, поддержали вторжение, другие, например Ян Непомнящий, выступили против.

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