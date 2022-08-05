Путин издал указ о специальных экономических мерах

Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Согласно указу, до конца 2022 года лицам из "недружественных" стран запрещается проводить сделки с акциями российских банков, продавать и покупать доли в российских компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий. Указ также касается производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии, нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний. Помимо прочих, под действие указа подпадают доли участия в соглашениях о разделе продукции предприятия "Сахалин-1" и Харьягинского месторождения, а также доли в компаниях-производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования.

Правительство и Центробанк должны в течение 10 дней подготовить список российских банков, на которые распространится этот запрет.